Mi-séance Paris : le CAC40 se dirige vers les 5.000 points !

LA TENDANCE

Rien n'arrête le CAC40 qui poursuit sa remontée à grande vitesse en direction des 5.000 points désormais ! Après 2% de hausse hier, l'indice parisien en reprend presque autant à l'heure actuelle, en progression de 1,9% à 4.950 points. La bourse de Paris ne perd plus que 17,5% depuis le début de l'année et ce sont encore les valeurs les plus touchées par la crise sanitaire qui profitent de rachats à bon compte. Les secteurs de l'automobile, du tourisme ou les banques sont ainsi en nette hausse.

Les dernières données de l'enquête indiquent un net rebond de l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro après le plus bas historique enregistré en avril (13,6). S'établissant en effet à 31,9, il dépasse son estimation flash (30,5) et affiche son plus haut niveau depuis trois mois. Sous la barre des 50, l'indice continue néanmoins d'indiquer une forte contraction de l'activité dans l'ensemble de la zone de la monnaie unique, les restrictions mises en oeuvre pour lutter contre la pandémie de Covid-19 continuant d'impacter lourdement les performances économiques de la région.

VALEURS EN HAUSSE

* AXA (+7% à 18,5 euros) a décidé de réduire la proposition de distribution de dividende de 1,43 euro par action à 0,73 euro par action. Cette proposition sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale d'AXA le 30 juin 2020.

* En première position du CAC40, Renault s'envole de 8% à 23,4 euros. Le constructeur a enfin officialisé la mise en place d'une convention d'ouverture de crédit d'un montant total maximum de 5 milliards d'euros bénéficiant d'une garantie à 90% de l'Etat français. Ce prêt pourra être tiré en tout ou partie et, en une ou plusieurs fois, d'ici le 31 décembre 2020. Il permettra "d'assurer le financement des besoins de liquidité du groupe, dans un contexte de crise sans précédent". Outre cette annonce attendue, le constructeur bénéficie du soutien de Goldman Sachs qui est passé à l''achat' sur le titre en visant 28 euros.

* Elis bondit de 5,6% ce mercredi à 12,16 euros dans un marché actif, alors que la firme BofA Merrill Lynch Global Research vient d'initier sa recommandation sur le dossier à l'achat avec un objectif de cours de 15 euros.

* Wavestone avance de 4% à 21 euros au lendemain de la présentation de ses résultats annuels. Le cabinet de conseil a enregistré sur son exercice 2019-2020 un résultat opérationnel courant de 55,7 ME, contre 55,2 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires consolidé de 422 ME, en hausse de +8%. A taux de change et périmètre constants, la croissance annuelle s'est élevée à +2%. Le résultat net part du groupe a atteint 31,1 ME vs 30,8 ME. Dans le contexte actuel très incertain, Wavestone estime ne pas être en mesure de formuler d'objectifs financiers pour l'exercice 2020-2021.

* BNP Paribas reprend encore 5% et Société Générale 4%.

* Airbus et Safran poursuivent aussi leur remontée de 3 à 4%.

VALEURS EN BAISSE

* Deux baisse non significatives seulement sur le CAC40 : Air Liquide et Vivendi reculent très légèrement.

* Iliad cède 2% à 163 euros, victime d'une note d'analyste. Morgan Stanley a dégradé le dossier à 'pondération en ligne' avec un objectif maintenu à 165 euros.