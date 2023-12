Mi-séance Paris : le CAC40 sans direction, dans le calme

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 évolue encore une fois sans réelle tendance ce midi : dans de faibles volumes, il est quasi stable à 7.578 points. Après avoir battu jeudi dernier son record historique en séance, à 7 653,99 points, et vendredi son record en clôture à 7.596,91 points, l'indice parisien a le plus grand mal à franchir les 7.600 points. Pourtant, la boussole américaine reste très bien orientée puisque, malgré l'appel à une certaine prudence de plusieurs dirigeants de la Fed, le Dow Jones a terminé hier à un plus haut historique et le S&P500 en est tout proche. A Wall Street, les opérateurs n'en démordent pas et continuent à anticiper de nombreuses baisses de taux l'an prochain : selon l'outil FedWatch, la probabilité d'un recul des taux le 31 janvier est d'environ 12% mais elle atteint 83% pour la réunion du 20 mars.

La nouvelle forte détente des taux obligataires souverains n'apporte guère de soutien supplémentaire au CAC40 alors que le rendement du 10 ans allemand est tombé sous la barre des 2% pour la première fois depuis neuf mois. Les paris sur l'assouplissement de la politique monétaire ont pris de l'ampleur dans le monde développé depuis le récent virage accommodant de la Réserve fédérale américaine. Les données économiques confortent ce point de vue, notamment dans la zone euro, où les analystes interrogés par 'Bloomberg' prévoient la première récession depuis la pandémie. Les marchés monétaires évaluent désormais avec une probabilité de près de 50% une baisse des taux de la BCE d'ici mars prochain.

Dans l'agenda macro du jour, la balance des comptes courants du troisième trimestre (14h30), l'Indice de confiance des consommateurs du Conference Board de décembre (16h00) et les reventes de logements existants de novembre (16h00) seront à suivre cet après-midi outre-Atlantique.

Sur le marché des devises, l'euro se replie de 0,2% face au billet vert à 1,0954/$, tandis que du côté des matières premières le baril de brut léger américain prend 1,3% à 74,9$. Enfin, le Bitcoin cède 0,9% autour des 42.830$ sur Coindesk.

VALEURS EN HAUSSE

* Synergie flambe de 13,6% à 35,2 euros avec DLSI (+7,6% à 13,5 euros) dans une actualité sectorielle marquée par la suspension des actions du Groupe Crit. Une suspension à la demande de l'émetteur, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis, selon un avis Euronext. Rappelons qu'au dernier décompte, la famille Guedj détient environ 75% des parts (85% des droits de vote).

* Fermentalg (+5% à 0,27 euro) a dévoilé son plan stratégique 2024-2026. Il marque une étape cruciale dans son engagement en faveur d'une croissance rentable et durable. Défini sous la houlette du nouveau Directeur Général, Pierre Josselin, le plan vise une croissance soutenue, avec un objectif de dépasser les 25 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026, soit une multiplication par plus de 6 par rapport à des ventes d'environ 4 ME en 2023.

* Virbac grimpe encore de 1,6% à 346 euros. Au lendemain d'un bond de 12% dans le sillage du relèvement de ses objectifs annuels, le groupe de santé animale reste donc bien orienté. Oddo BHF ('surperformer') a relevé ses estimations de bpa d'environ 15% pour 2023 et 10% en 2024 et porte sa cible de 290 à 385 euros. La reprise des volumes évoquée par Virbac confirme le changement de trajectoire que le broker percevait au T3, et qui l'avait conduit à upgrader sa recommandation en octobre dernier. Non seulement elle apporte un effet momentum, mais elle a aussi le mérite de redonner de la visibilité avec une guidance 2024 (confiance confortée) et la réaffirmation de l'objectif 2030, fournissant au consensus, une trajectoire plutôt attrayante. La croissance externe constitue une vraie option. Or, l'amélioration du cash a aussi, pour l'analyste, valeur de signal M&A : il croit à un ou plusieurs deals en 2024. TP ICAP Midcap ('conserver') revalorise de son côté le dossier de 239 à 280 euros à la suite de l'ajustement de ses estimations et des paramètres de son DCF.

* Kering (+0,2% à 406,7 euros). Après trois séances de baisse, Kering se stabilise alors que Bryan Garnier a dégradé le dossier à 'neutre' tout en coupant sa cible de 650 à 445 euros. Le titre du propriétaire de Gucci et Balenciaga affiche un repli de 14,5% depuis le premier janvier contre un gain d'environ 17% pour le CAC40. Parmi les groupes de luxe couverts par le broker, Kering, Tod's Group et Salvatore Ferragamo sont confrontés aux mêmes défis pour relancer leurs principales marques dans un environnement bien plus 'mixte'. Mettre en oeuvre une stratégie de redressement de marque réussie n'est pas facile, comme nous le savons tous, souligne le courtier. Les premières indications l'incitent à rester prudent sur ces trois groupes, même s'il pense que Tod's a déjà fait une grande partie du travail. Concernant la société française, le broker reste sur la défensive pour 2024 dans un environnement bien plus difficile pour l'industrie du luxe avec des " marques de premier plan " Louis Vuitton, Dior, Moncler et Hermès clairement prêtes à surperformer leurs concurrentes. BG préfère donc adopter une vision très conservatrice avec une croissance des ventes quasiment nulle l'année prochaine, tant pour Gucci que pour l'ensemble du groupe (vs 5% précédemment). Il n'exclut pas non plus une baisse des revenus au premier trimestre, tant pour la société que pour Gucci, presque comme au quatrième trimestre 2023.

VALEURS EN BAISSE

* Verallia (-1% à 35 euros). Compte tenu de la forte dévaluation de plus de 50% du peso argentin le 13 décembre, le groupe a réactualisé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2023. Il estime que l'impact de conversion de son chiffre d'affaires local en euros ne lui permettra pas d'atteindre son objectif de croissance d'au moins 20% cette année. Verallia confirme néanmoins son objectif de générer en 2023 un EBITDA ajusté 1 supérieur à 1,1 MdE.

* Nokia retombe de 0,7% à 3,02 euros, à nouveau pénalisé par une note d'analyste. DNB Markets vient en effet de dégrader le titre du groupe scandinave à 'conserver' en visant 3,3 euros. Les brokers revoient tour à tour leur copie sur le dossier après le récent warning du fabricant d'équipements de télécommunication à la suite de la perte d'un important contrat avec AT&T aux Etats-Unis.

* Air France KLM (-0,5% à 13,7 euros). Victoire judicaire pour Ryanair face au transporteur franco-néerlandais. Le Tribunal de l'UE a annulé la décision de la Commission européenne d'approuver en 2020 une aide d'État de 7 milliards d'euros en faveur d'Air France, destinée à atténuer le choc économique lié à la pandémie de coronavirus. Ryanair - la plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe - a déposé plus de deux douzaines de recours contre les énormes aides d'État accordées par les gouvernements aux transporteurs locaux, arguant que ces mesures n'auraient pas dû être adoptées par l'exécutif européen parce qu'elles faussaient la concurrence dans le secteur. Les deux compagnies devraient rapidement réagir à cette décision.