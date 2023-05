Mi-séance Paris : le CAC40 sans direction, Bouygues recule après ses résultats

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien évolue sans grande conviction à la mi-journée : le CAC40 cède 0,04% à 7.416 points. Les investisseurs continuent à rester sur la défensive, toujours inquiets d'un scénario de stagflation. D'autant que la question du relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis hante les esprits des opérateurs. Alors que la première économie mondiale risque de faire défaut sur sa dette d'ici deux semaines, le président démocrate Joe Biden reçoit ce mardi à la Maison Blanche les quatre chefs de file du parti démocrate et du parti républicain au Congrès afin de trouver un compromis.

En Chine, les dernières données économiques ont montré que la dynamique avait perdu en intensité avec une production industrielle et des ventes au détail qui ont accéléré à un rythme moindre qu'anticipé en avril. Sur le Vieux continent, l'indice Zew allemand est ressorti inférieur aux attentes en mai alors que la croissance dans la zone euro a été confirmée à +0,1% au premier trimestre. Aux Etats-Unis, les ventes au détail (14h30) d'avril, la production industrielle américaine d'avril (15h15), les stocks et ventes des entreprises du mois de mars (16h00) et l'indice du marché immobilier de la NAHB pour le mois de mai (16h00) seront à suivre.

La parité euro / dollar atteint 1,0895$ ce midi. Le baril de Brent se négocie 74,8$. L'once d'or se traite 2.009$. Enfin, le Bitcoin se négocie autour des 27.155$ sur Coindesk.

* Lumibird bondit de plus de 7% à 15,1 euros, les investisseurs saluant l'acquisition des activités laser haute puissance et semi-conducteurs de Prima Industrie, Convergent Photonics. Ce denrier présente un savoir-faire historique de plus de 50 ans dans la conception et fabrication de lasers semi-conducteurs et de packaging de diodes laser, ainsi que la conception et fabrication de lasers à fibre de forte puissance pour le secteur médical (urologie, chirurgie...). Convergent Photonics a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros en 2022 pour un EBITDA négatif de 1,5 millions d'euros. Portzamparc ('achat') parle d'un projet particulièrement prometteur qui devrait être source de nombreuses synergies. Convergent Photonics permettra notamment à Lumibird d'intégrer verticalement la production de nouveaux composants semi-conducteurs critiques et de diversifier son pôle médical en ouvrant le marché de l'urologie et de la gynécologie.

* Plastivaloire (+4,1% à 3,3 euros) a réalisé un 2ème trimestre 2022-2023 (janvier-mars 2023) supérieur à ses anticipations et a franchi pour la première fois la barre symbolique de 200 ME sur un trimestre. Le chiffre d'affaires sur la période ressort ainsi à 231,8 ME, en hausse de +29,8% (+29,5% à taux de change constant). Plastivaloire recueille ainsi les fruits de ses référencements obtenus lors des années précédentes sur des programmes porteurs, dans un contexte redevenu plus normatif pour la production automobile, notamment en Europe, après les fortes perturbations des années précédentes.

*Faurecia pointe en tête du palmarès ce mardi à la faveur d'un gain de 5,2% à 19,8 euros. L'équipementier automobile est soutenu par une note de la toujours très influente Goldman Sachs qui a initié le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et un objectif de 25 euros. La banque d'affaires estime que le groupe est bien placé pour bénéficier de la reprise cyclique du volume de production automobile à l'Ouest. Elle voit la marge d'exploitation s'améliorer de plus de 250 points de base jusqu'en 2025, notant aussi les synergies favorables liés au rapprochement avec Hella. Globalement, GS voit la qualité des résultats s'améliorer au fil du temps. Le désendettement "agressif" est également un élément clé de la thèse d'investissement, souligne le broker

* Airbus (+1,8% à 125,4 euros). Delta Air Lines travaillerait sur une importante commande d'avions gros porteurs. Selon les 'traditionnelles' personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', la compagnie américaine serait en pourparlers avec Airbus en vue d'acheter des bicouloirs A350 et A330neo. Si un accord n'est pas encore assuré, la commande concernerait des dizaines d'avions alors que Delta s'efforce de remplacer sa flotte vieillissante de plus de 100 anciens modèles A330 et Boeing 767.

* Edenred avance de 1,2% à 59,8 euros après avoir fait part de l'acquisition de Reward Gateway, une plateforme leader dans l'engagement des salariés, avec de solides positions au Royaume-Uni et en Australie, et également présente aux États-Unis. Cette acquisition, d'un montant de 1,15 milliard de livres sterling et qui valorise Reward Gateway à un multiple VE/EBITDA 23e de 20x2, marque une étape majeure dans la mise en oeuvre du plan stratégique 'Beyond22-25' d'Edenred. Au cours des dernières années, Reward Gateway a enregistré une croissance continue à deux chiffres de ses revenus, associée à une forte rentabilité. La société prévoit de générer un chiffre d'affaires de 95 millions de livres sterling et un EBITDA de 45 millions de livres sterling en 2023. L'acquisition sera intégralement payée en numéraire par Edenred et financée par un prêt-relais de 1 milliard d'euros, qui sera ultérieurement refinancé sur le marché de la dette, ainsi que par 0,3 milliard d'euros de trésorerie disponible. Cette acquisition sera relutive sur le Bénéfice Par Action du Groupe dès 2024. Créatrice de valeur, la transaction sera fortement relutive avant synergies et Edenred bénéficiera en sus d'un fort potentiel en matière de synergies de coûts, technologiques et commerciales.

* Catana perd près de 5% à 7 euros pour sa reprise de cotation. Le plaisancier a annoncé hier le décès d'Olivier Poncin, le PDG et fondateur de la société, à l'âge de 69 ans. "Souhaitant prendre un peu de recul sur la direction opérationnelle, le dirigeant a décidé de mettre en place en 2018 un comité de direction complet dans toutes ses lignes afin de conduire et relayer la stratégie du Groupe. En 2022, il a également initié l'évolution de la gouvernance de Catana, le conseil d'administration ayant nommé son fils Aurélien Poncin Directeur Général Délégué. Membre de la direction de l'entreprise à différentes fonctions depuis 2006, mais également entrepreneur, Aurélien Poncin a pris une place de plus en plus importante dans le management du Groupe au cours des dernières années". Un conseil d'administration se réunira prochainement en vue de proposer la cooptation d'Aurélien Poncin, en qualité d'administrateur de Catana et en qualité de nouveau Président-Directeur général. Par ailleurs, David Etien, Directeur Administratif et Financier historique du Groupe mais aussi proche collaborateur d'Olivier Poncin depuis 30 ans, sera nommé Directeur Général Délégué.

* Bouygues recule de 2,6% à 31 euros. Le conglomérat a publié des résultats trimestriels en nette amélioration, dopés par le rachat d'Equans, et confirmé ses objectifs annuels. Mais certains analystes pointent la relative faiblesse des flux de trésorerie, une déception du côté de la conquête de nouveaux clients chez BT et des perspectives peu encourageantes. Sur les trois premiers mois de 2023, le groupe a enregistré un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) de 9 millions d'euros, contre -66 ME au premier trimestre 2022, pour un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros, en hausse de 46%. Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, Bouygues confirme pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022, et une augmentation du résultat opérationnel courant de ses activités (ROCA). Ces perspectives s'entendent sur la base d'un proforma 2022 intégrant Equans comme si l'acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2022, soit un chiffre d'affaires de 54,4 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant des activités de 2,164 MdsE.