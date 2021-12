Mi-séance Paris : le CAC40 s'offre les 7.200 points pour bien finir l'année

(Boursier.com) — LA TENDANCE

En roue libre à une séance et demie de la fin de l'année, le CAC40 pointe en très légère hausse ce mercredi midi (+0,1% à 7.187 pts). La barre des 7.200 pts a quand même été brièvement franchie en matinée, nouveau record historique pour l'indice parisien. Quelques valeurs font la tendance dans un palmarès globalement très calme et marqué, comme hier, par une absence de baisses significatives parmi les valeurs du CAC40.

L'accélération des contaminations au variant Omicron ne perturbe donc toujours pas les marchés qui espèrent même au contraire une prolongation des mesures de accommodantes de politique monétaire.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Teleperformance (+2,1% à 396 euros) a annoncé mardi soir l'acquisition du groupe américain Senture pour 400 millions de dollars (valeur d'entreprise), une opération "intégralement financée par dette bancaire", a précisé le groupe dans un communiqué. Senture, un acteur majeur de la gestion des processus métiers (Business Process Outsourcing ou BPO) auprès des administrations aux Etats-Unis, était jusqu'ici détenu par Kingswood Capital Management, une société américaine d'investissement basée à Los Angeles en Californie. Senture, fondé en 2003 et basé à London dans le Kentucky, a dégagé un chiffre d'affaires annuel de 192 millions de dollars US et une marge d'EBITA ajusté de 16% (supérieure à celle de Teleperformance), selon les estimations pour 2021.

* Kering gagne 1,3% à 710 euros mais reste la valeur du secteur du luxe la moins performante sur l'année 2021 en évoluant assez nettement sous ses plus hauts du mois d'août à 798 euros.

* Figeac Aéro (+2% à 5,8 euros). Au titre du 1er semestre 2021/22, Figeac Aéro affiche un chiffre d'affaires de 119,9 ME en progression de +27% (+30,4% à périmètre et taux de change constants). La division Aérostructures qui représente 81,7% du chiffre d'affaires du Groupe à 98 ME tire la croissance globale (+30% en publié et +33,8% à pcc) et les autres activités affichent un chiffre d'affaires de 21,9 ME (+15,3% en publié et 16,9% à pcc). La perte nette semestrielle est réduite à 21,9 ME. Le groupe réaffirme sa confiance dans l'atteinte des objectifs suivants sur l'exercice 2021/22 : CA entre 250 et 300 ME, soit une croissance entre 22,2% et 46,6%, EBITDA courant à 2 chiffres et free cash-flows positifs.

VALEURS EN BAISSE

* Bien orientées hier, les valeurs pétrolières corrigent légèrement. Vallourec, CGG et TechnipFMC cèdent ainsi 1 à 2%. TotalEnergies recule de 0,6% sur les 45 euros. Le baril de Brent n'a finalement pas repassé les 80 dollars et revient à 78,7 dollars.

* Aucune baisse supérieure à 1% parmi les valeurs du CAC40.