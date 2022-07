Mi-séance Paris : le CAC40 s'enfonce sous les 5.900 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 n'a progressé que de quelques points ce matin avant de s'enfoncer rapidement dans le rouge. En fin de matinée, la baisse dépasse désormais 1% (-1,3% autour de 5.875 points).

La croissance mondiale et la dynamique de l'inflation, toujours étroitement liées, restent au coeur des incertitudes des investisseurs alors que les banques centrales s'emploient à juguler l'envolée des prix en relevant leur taux d'intérêt, ce qui risque de peser sur la croissance et les bénéfices des entreprises. La banque centrale d'Australie (RBA) a relevé mardi son principal taux directeur de 50 points de base pour le porter à 1,35%.

En Europe, la publication des indices PMI finaux pour l'ensemble de la zone euro ont montré que le taux de croissance de l'activité avait atteint en juin son plus bas niveau depuis 16 mois et suggèrent que la région pourrait entrer en récession ce trimestre. "Le fort ralentissement de la croissance de l'activité observé en juin dans la zone euro augmente le risque d'une contraction de l'économie de la région au troisième trimestre", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global.

L'euro abandonne d'ailleurs plus de 1% face au billet vert à 1,03 dollar entre banques, au plus bas depuis décembre 2002. Dans ces conditions, les marchés monétaires anticipent désormais un resserrement de la BCE de moins de 140 points de base cette année contre plus de 190 pb il y a près de trois semaines. De quoi accroître le différentiel de taux d'intérêt avec la Réserve fédérale et, in fine, rendre la devise unique moins attrayante.

VALEURS EN HAUSSE

* Deux hausses significatives seulement sur le CAC40 : Veolia et Hermès gagnent un peu plus de 1%.

* Remy Cointreau gagne 4% à 173,4 euros. Pour la première fois en plus d'une décennie de couverture du titre, Jefferies est passé à l''achat' sur la valeur tout en ajustant sa cible de 195 à 200 euros. L'analyste explique que le groupe est "l'une des histoires de croissance à long terme les plus attrayantes" dans les 'boissons européennes', bénéficiant de barrières élevées à l'entrée et des tendances de 'premiumisation'. Il juge également la société bien placée pour faire face aux pressions inflationnistes auxquelles sont confrontés les produits de base, avec 90% des bénéfices provenant des 'alcools bruns'. Enfin, la réouverture de la Chine devrait apporter un vent favorable alors que la valorisation semble représenter un point d'entrée attrayant avec des actions inférieures à leur moyenne sur 10 ans en matière de PE.

VALEURS EN BAISSE

* Les valeurs bancaires accentuent la baisse du jour : Crédit Agricole, Société Générale et Axa reculent de près de 3% pendant que les rendements obligataires continuent de se contracter (retour à 1,87% pour le 10 ans français).

* BNP Paribas limite son repli à 1,2% autour de 44,7 euros. La Deutsche Bank est passée à l''achat' sur BNP Paribas en visant toujours 66 euros.

* Renault (-3% à 23,4 euros) a présenté aux membres du Comité social et économique de Fonderie de Bretagne le projet industriel d'acquisition et de modernisation du site de Caudan. Dans le cadre du processus de recherche initié par le constructeur au losange, et destiné à assurer la pérennité des activités sur le site de Caudan et y préserver les emplois, la société Callista a déposé un projet d'offre ferme que Renault a décidé de présenter aux instances représentatives de Fonderie de Bretagne. Le projet industriel porté par Callista, dont le siège social est basé à Munich, correspond aux engagements pris par Renault Group de parvenir à une exploitation rentable du site notamment grâce à un investissement massif, une restauration de la compétitivité et une capacité à se diversifier et identifier de nouveaux marchés. Le projet prévoit le maintien du niveau d'emplois et Renault Group s'engage à accompagner de manière conséquente la transformation du site au cours des prochaines années.

* Saint-Gobain recule de 1,5% à 40 euros. HSBC a abaissé son objectif de 100 à 76 euros ('achat').

* Deezer (-27% à 6,2 euros) : première séance de cotation en Bourse de Paris douloureuse pour Deezer après son rachat par le véhicule d'investissement I2PO.

* JCDecaux décroche de 7,5% à 15 euros, sa plus forte baisse en plus de deux mois. La pression vendeuse sur le titre est à relier à une note de Goldman Sachs qui a réduit ses prévisions de bénéfices pour les acteurs des médias et de l'internet présents au sein de sa couverture pour tenir compte de perspectives macroéconomiques plus prudentes. A 'vendre' sur le dossier, GS a réduit son objectif de 21 à 16 euros.

* Publicis abandonne de son côté 4% à 42 euros alors que la banque d'affaires a dégradé le titre à 'neutre' tout en coupant sa cible de 74,9 à 53,1 euros. A noter toutefois, qu'AlphaValue a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 59,4 euros.