Mi-séance Paris : le CAC40 s'éloigne un peu de ses records absolus

Mi-séance Paris : le CAC40 s'éloigne un peu de ses records absolus









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après 0,83% de recul hier, la bourse de Paris reste en baisse mais de façon modérée. Le CAC40 abandonne 0,5% en fin de matinée autour de 6.805 points après un plus bas à 6.789 points en début de séance. Le CAC40 n'est cependant qu'à 2% de ses records absolus qui datent de presque 21 ans avec un palmarès encore très calme. Wall Street perd un peu de terrain avant bourse ce mardi après de nouveaux records finalement inscrits hier soir par le Dow Jones à plus de 35.600 points et le S&P 500 à 4.480 points.

Les marchés demeurent prudents, face aux risques sanitaires et au potentiel ralentissement de croissance, après des statistiques décevantes en Chine (production et ventes de détail) et aux USA (indice Empire State, indice de confiance de l'Université du Michigan). Dans le même temps, des responsables de la Fed insistent sur la nécessité de lancer prochainement le 'tapering', réduction des achats d'actifs obligataires de la Fed actuellement logés à 120 milliards de dollars. D'autres demandent que la banque revoit son objectif d'inflation le temps que le marché du travail s'améliore un peu plus encore.

La croissance de la zone euro au deuxième trimestre a été confirmée à 2% par Eurostat ce matin. Un net rebond par rapport au repli de l'activité de 0,3% observé au cours des trois premiers mois de 2021. En glissement annuel, le PIB, corrigé des variations saisonnières, affiche un gain de 13,6% contre +13,7% annoncé précédemment.

VALEURS EN HAUSSE

* Pas de hausse significative parmi les valeurs du CAC40.

* Schneider se distingue quand même avec une troisième séance de gains et un nouveau record historique à 154 euros (+0,5%).

* Gaussin (+11%) a annoncé une première commande de Plug Power Inc. pour 20 tracteurs de parc fonctionnant à l'hydrogène (ATM-H2), qui seront déployés chez les clients actuels de Plug Power en Amérique du Nord. Les livraisons de ces véhicules commenceront à partir de novembre 2021.

VALEURS EN BAISSE

* Le secteur bancaire est cette fois concerné par les prises de bénéfices : Société Générale et Crédit Agricole perdent environ 2% et BNP Paribas 1,5%.

* Atari (-0,5%) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 21,4 ME, contre 24 ME au titre de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel ressort en perte de 0,6 ME, dont -0,8 ME au titre des activités de Casino menées en Afrique dont l'arrêt est en cours, contre un profit de 2,9 ME au cours de l'exercice précédent. Enfin, le résultat net consolidé estimé pour l'exercice ressort à -5,5 ME, à comparer à +2 ME au titre de l'exercice précédent. "Ces tendances masquent la montée en puissance des premières livraisons de l'Atari VCS depuis décembre 2020, et le début des activités développées sur la blockchain, lesquelles génèrent près de 12 % des revenus de l'exercice. L'activité relative aux NFT et à l'Atari Token a démarré au cours de cette exercice et a généré 2,5 ME de chiffre d'affaires", explique Atari.

* Lagardère (-0,7% à 22,5 euros) a annoncé la signature par Hachette Book Group, filiale américaine d'Hachette Livre, d'un accord en vue de l'acquisition de l'intégralité du capital social de l'éditeur américain indépendant, Workman Publishing. Le montant de l'acquisition a été fixé à 240 M$. Le financement sera assuré par la combinaison des produits de cession de différents actifs sans augmentation significative de la dette nette.

* Groupe ADP (-1,2% à 100,75 euros) a connu le mois dernier un trafic total en hausse de 11,5 millions de passagers par rapport à juillet 2020, avec 17,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Ce trafic ne représente néanmoins que 49,7% de celui du mois de juillet 2019.