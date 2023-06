Mi-séance Paris : le CAC40 revient à l'équilibre

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une matinée dans le rouge, le marché parisien revient à l'équilibre à la mi-journée. Le CAC40 grignote 0,02% à 7.165 points à midi. Les investisseurs restent néanmoins sur la défensive pour débuter cette dernière semaine d'un semestre prolifique pour les bourses mondiales. Aucune décision de politique monétaire dans les prochains jours mais un rendez-vous non moins important : le Forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal. Les grands argentiers devraient profiter de l'occasion pour rappeler que le combat contre l'inflation n'est pas terminé malgré les progrès réalisés jusqu'à présent.

Sur le front macro, l''indice de confiance Ifo allemand est venu rappeler que la situation économique se complique sur le Vieux continent. L'indice Ifo a en effet reculé de 91,5 à 88,5 en mai, contre un consensus du 90,7. En Chine, la situation n'est également pas brillante. S&P Global a revu la prévision de croissance du pays pour 2023 à 5,2% contre 5,5%, après que des indicateurs du mois de mai eurent montré un essoufflement du rebond post-Covid de la deuxième économie mondiale. "Le rétablissement de la Chine devrait se poursuivre mais à un rythme irrégulier, avec des investissements et une industrie à la traîne", indique l'agence.

Sur le marché des devises, l'indice dollar recule légèrement, à 102,4 pts, tandis que l'euro remonte vers la barre des 1,09$ face au billet vert.

VALEURS EN HAUSSE

* Orpea s'envole de 32% à 2,65 euros. Le cabinet Ledouble, agissant en tant qu'expert financier indépendant, a attribué au gestionnaire de maison de retraite une valorisation comprise entre 6 et 7 milliards d'euros en continuité d'exploitation et une valeur liquidative comprise entre 2,6 et 3,7 MdsE en situation liquidative, comprenant un scénario de réalisation des actifs pris isolément et un scénario de cession de l'ensemble des actifs d'Orpea à un repreneur. Le cabinet Ledouble a été désigné par ordonnance du Juge Commissaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée d'Orpea pour établir deux rapports de valorisation dans la perspective de la mise en oeuvre de la restructuration financière du groupe. Orpea, dont le cours s'est effondré au cours des dernières années, vaut moins de 180 ME en Bourse.

* SES-imagotag rebondit de près de 19% à 82,6 euros à la mi-journée. Dans une longue réponse aux attaques de Gotham City Research, le spécialiste des étiquettes électroniques "réfute dans les termes les plus fermes chacune des allégations formulées à son encontre". "La fraude à laquelle fait allusion le rapport n'existe pas; il n'y a pas de double comptage des revenus circulaires avec BOE ; la consolidation du chiffre d'affaires des filiales du Groupe et de la société mère est cohérente avec le chiffre d'affaires consolidé, qui est généré exclusivement par les ventes aux clients externes. La capitalisation des investissements R&D de SES-imagotag est conforme aux normes comptables IFRS. Par conséquent, il n'y a pas de surestimation des revenus ou des bénéfices de l'entreprise", indique SES.

* Pernod Ricard (+0,2% à 190,7 euros) devrait se séparer de son whisky Clan Campbell. Au travers de sa filiale Chivas Brothers Limited, le groupe annonce en effet la signature d'un protocole d'accord pour une potentielle cession de sa marque de blended scotch whisky à Stock Spirits Group, après avoir reçu une offre ferme du groupe de liqueurs et de spiritueux. Cette transaction fera préalablement l'objet d'une procédure d'information-consultation auprès des instances représentatives du personnel concernées. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées. Clan Campbell est l'un des leaders du marché français du scotch whisky de moins de 12 ans d'âge, avec une présence dans d'autres pays européens comme l'Espagne, le Luxembourg et l'Italie. Sa gamme s'est étendue ces dernières années avec le lancement de Clan Caribbean, une boisson spiritueuse élaborée à base de rhum.

VALEURS EN BAISSE

* Casino chute de 7,7% à 7,23 euros. Le groupe a fait un point sur la procédure de conciliation avec ses créanciers. Le distributeur rappelle avoir mis en oeuvre différents leviers afin de préserver sa liquidité pendant toute la période de conciliation (c'est-à-dire jusqu'au 25 septembre, le cas échéant prorogée jusqu'au 25 octobre au plus tard). Ces mesures comportent la conclusion d'un accord avec l'Etat français afin de reporter le paiement des charges fiscales et sociales du Groupe dues entre mai et septembre 2023, soit un montant d'environ 300 millions d'euros ; et la suspension, pendant la durée de la période de conciliation (soit jusqu'au 25 octobre 2023 au plus tard), du paiement des intérêts (et autres commissions) dus par les sociétés en conciliation (soit environ 130 ME), ainsi que des échéances en principal qui sont dues au cours de cette période par les sociétés en conciliation (soit environ 70 ME).

Dans l'hypothèse d'une poursuite du gel des frais financiers et des échéances de dette après la période de conciliation, et sur la base de la cession à venir par Casino au Groupement les Mousquetaires du premier périmètre de magasins représentant un chiffre d'affaires de 549 millions d'euros HT, le rapport d'Accuracy sur les prévisions de liquidités du groupe n'anticipe pas de problème de liquidité d'ici la fin de l'exercice 2023. Il convient de noter que ces prévisions dépendent principalement de l'activité des enseignes dans les mois à venir (notamment la reprise des HM/SM) et du maintien des délais fournisseurs (ce qui est le cas à date), souligne Casino. Le Groupe Casino et les conciliateurs ont pour objectif commun de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du Groupe d'ici la fin du mois de juillet. Le Groupe estime que cet accord devra comprendre un apport en fonds propres pour un montant d'au moins 900 millions d'euros afin de permettre la mise en oeuvre du plan d'affaires 2023-2025 dans des conditions de liquidité adéquates. A cet égard, les créanciers, pour ceux ne l'ayant pas encore fait, ont été invités à s'organiser pour faciliter la poursuite des discussions avec le Groupe.

* Euronext (-0,4% à 63,1 euros) a conclu un accord définitif pour la cession de sa participation de 11,1% dans LCH SA à LCH Group Holdings Limited, pour un montant de 111 millions d'euros. La finalisation de la transaction devrait intervenir début juillet. En conséquence, au troisième trimestre 2023, Euronext réalisera une plus-value d'environ 40 millions d'euros, qui sera exonérée d'impôt