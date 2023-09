Mi-séance Paris : le CAC40 revient à 7.300 points, pression sur le secteur bancaire

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En retrait de 1%, le CAC40 revient à 7.300 points ce lundi midi. Les prises de bénéfices sont consécutives à deux séances précédentes de gains qui avaient accompagné l'espoir de voir la BCE être arrivée à son terme des hausses de taux directeurs. Le secteur bancaire est particulièrement concerné en raison d'un mauvais accueil du nouveau plan stratégique de la Société Générale.

Cette semaine, les marchés ont rendez-vous avec la Réserve fédérale, la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre. La Fed devrait décider mercredi de maintenir ses taux à leur niveau actuel, selon les anticipations de marché (99% pour le baromètre Fedwatch). Mais le regard que portera la banque centrale sur la trajectoire des prix et de l'activité sera essentiel pour jauger de l'évolution de la politique monétaire américaine, alors que le marché du travail commence à ralentir et que l'inflation demeure persistante. Par ailleurs, l'inflation en zone euro est attendue mardi.

VALEURS EN HAUSSE

* Une seule hausse significative parmi les valeurs du CAC40 : Unibail-Rodamco-Westfield rebondit de 1,2% à 47,8 euros. Le spécialiste de l'immobilier commercial bénéficie d'un coup de pouce de Barclays qui a rehaussé sa recommandation sur le dossier à 'surpondérer' tout en remontant son objectif de 47 à 58 euros. Le marché est assez partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 8 analystes sont à l''achat', 6 à 'conserver' et 6 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 58,71 euros.

* Gensight (+55% à 0,64 euro) a annoncé que son partenaire de production aux États-Unis a produit avec succès un lot de Drug Substance pour LUMEVOQ, la thérapie génique de la société pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), conforme aux normes de bonnes pratiques de fabrication ou Good Manufacturing Practice.

VALEURS EN BAISSE

* Slawomir Krupa n'avait sans doute pas imaginé un tel accueil du marché à son nouveau plan stratégique. La Société Générale trébuche de 9% à 24 euros après que le directeur général de la banque eut dévoilé sa stratégie de moyen long terme. Les opérateurs se montrent déçus par plus d'un point : objectif de croissance de la rentabilité et des revenus revus à la baisse, manque de précisions sur les cessions d'actifs, moindre objectif de retour aux actionnaires... Slawomir Krupa, qui a pris les rênes de Société Générale en mai dernier succédant au mandat de 15 ans de Frédéric Oudéa, a déclaré avoir l'ambition de faire du groupe une banque "de premier plan robuste et durable" après des années de performances médiocres. La troisième banque française par capitalisation boursière vise ainsi un ratio de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de 9% à 10% en 2026, contre 5,6% déclaré à fin juin, grâce à l'amélioration de sa rentabilité et à la réduction de ses coûts. Elle vise en outre un coefficient d'exploitation inférieur à 60% en 2026, contre 75% au deuxième trimestre, avec une amélioration progressive à partir de 2024. La banque rouge et noire vise également un ratio de fonds propres CET1 - une mesure clé de la solidité financière - de 13% en 2026, presque au même niveau que le 13,1% déclaré à la fin du mois de juin, en tenant compte des exigences de solvabilité accrue dans le cadre des règles de Bâle IV qui doivent entrer en vigueur début 2025. Les nouveaux objectifs sont basés sur des prévisions d'une croissance annuelle des revenus entre 0% et 2% en moyenne sur la période 2022-2026, contre une croissance de plus de 3% lors du plan précédent.

* Dans le secteur bancaire, BNP Paribas perd aussi 1,7% et Crédit Agricole 1,3%.

* Le secteur du luxe pénalise aussi la tendance du CAC40, LVMH et Kering reculant de près de 2%.

* Bouygues (-0,3% à 33,2 euros) va déposer un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant sa filiale Colas au prix de 175 euros par action. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une opération de simplification de la structure capitalistique de Colas et du groupe Bouygues. À date, Bouygues détient déjà 96,8 % du capital et 98% des droits de vote de Colas.

* Valeo abandonne 4% à 17,1 euros. L'actualité autour de l'équipementier est marquée par une note de Goldman Sachs qui a abaissé sa recommandation sur le dossier à 'vendre' en visant 17 euros.

* Air France KLM (-3,4% à 12,2 euros) est pénalisé par l'évolution du baril de pétrole qui poursuit son rallye en ce début de semaine avec un Brent qui se rapproche à toute vitesse des 100$. Le marché reste porté par les dernières annonces de réduction de la production de l'Arabie saoudite et la Russie jusqu'à la fin de l'année alors que les perspectives de demande s'améliorent.