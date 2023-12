Mi-séance Paris : le CAC40 retrouve une hausse de près de 15% sur l'année 2023

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Peu d'évolution du CAC40 ce jeudi mais l'indice principal de la bourse de Paris se maintient au-dessus de 7.400 points, un niveau qui été retrouvé hier pour la première fois depuis le mois d'août. Le CAC40 cède 0,15% à 7.425 points en fin de matinée et affiche près de 15% de hausse sur l'année 2023. Les volumes d'échanges restent relativement peu étoffés, mais les habillages de bilans de fin d'année alimentent un flux d'activité résiduel, à l'image de ce qui se passe à Wall Street qui a encore consolidé ses positions hier soir.

Les marchés suivront vendredi le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi du mois de novembre (consensus FactSet à 3,9% de chômage, 172.500 créations de postes dont 130.000 dans le privé, +0,3% pour le salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur) alors que la réunion monétaire du FOMC de la Fed des 12 et 13 décembre approche, ce qui implique une période de blackout durant laquelle les responsables de la banque centrale américaine, pour une fois, se taisent... Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est de 97,5% que la Fed opte pour un statu quo monétaire et laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50% sur les fed funds. Il s'agit de la dernière réunion monétaire de l'année pour la banque...

VALEURS EN HAUSSE

* Ipsen (+0,4%) tient une journée investisseurs ce jeudi. Le management vise une croissance moyenne du chiffre d'affaires total d'au moins 7% par an sur la période 2023-2027 (à taux de change constants) et une marge opérationnelle core en 2027 d'au moins 32%. La priorité en matière d'allocation du capital reste axée sur les transactions d'innovation externe dans les trois domaines thérapeutiques tout en maintenant la dette nette, y compris les passifs éventuels, en dessous de 2 fois l'EBITDA.

* Aucune hausse supérieure à 1% sur le CAC40.

* Schneider Electric gagne à 0,4% à 173,2 euros. La Deutsche Bank a revalorisé Schneider Electric de 182 à 190 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

* Sanofi cède 0,8% à 86,4 euros. En amont d'une Journée Investisseurs dédiée à la 'R&D' à New York, le laboratoire a présenté des plans ambitieux pour renforcer son portefeuille de nouveaux médicaments. Les actifs pharmaceutiques qui viennent d'être lancés ou le seront prochainement devraient générer plus de 10 milliards d'euros de ventes annuelles d'ici à 2030, sous l'impulsion d'actifs au stade avancé comme l'amlitelimab, le frexalimab, l'itepekimab et le tolebrutinib, ainsi que de produits récemment mis sur le marché dont ALTUVIIIO, Sarclisa et Tzield. C'est presque le double du niveau attendu actuellement, selon les analystes de Jefferies.

* Air France KLM trébuche de 6% sous les 12 euros. La faute à JP Morgan qui a dégradé le titre de la compagnie franco-néerlandaise à 'sous-pondérer' tout en réduisant son objectif de 21,5 à 9,5 euros. La banque américaine, qui a également abaissé de deux crans sa recommandation sur la Lufthansa et d'un cran celle sur IAG, affirme qu'il existe un potentiel d'augmentation importante de la capacité qui pourrait peser sur les rendements dans un contexte de croissance économique plus faible. JPM préfère les opérateurs à bas prix aux noms 'traditionnels', car les contraintes de capacité peuvent faciliter la tarification.

* Renault (-1,3% à 37,5 euros) a lancé un plan de transformation en profondeur de son système industriel. Ce plan vient soutenir la phase Révolution du plan stratégique Renaulution et vise une réduction des coûts industriels par véhicule à l'horizon 2027 de 30% sur le véhicule thermique et de 50% sur le véhicule électrique. Le plan contribuera également à la réduction du temps de développement des véhicules de trois à deux ans.

* Kering recule de 1% sur les 400 euros. Exane BNP Paribas a dégradé Kering à 'neutre' en visant 440 euros.