Mi-séance Paris : le CAC40 retrouve quasiment ses meilleurs niveaux de la mi-novembre

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris prolonge sa hausse dans le sillage d'une belle clôture de Wall Street hier soir. Le CAC40 gagne 0,4% en fin de matinée autour de 7.170 points et n'a connu qu'une légère baisse (vendredi dernier) au cours des 6 dernières séances. A quelques jours de la fin de l'année, le CAC40 retrouve quasiment ses meilleurs niveaux de la mi-novembre (7.183 points) et reste proche d'un bilan positif de 30% sur 2021. L'indice américain S&P 500 a inscrit lundi soir un nouveau record (+1,38% à 4.791 pts), le 69e depuis le début de l'année !

Les annonces hier soir de nouvelles restrictions sanitaires en France n'ont pas surpris, et les opérateurs continuent d'espérer un impact limité du variant Omicron, malgré sa forte propagation. Le Premier ministre français Jean Castex a dévoilé une série de mesures afin de limiter la propagation du virus, sans toutefois passer par un couvre-feu. Au Royaume-Uni, le gouvernement n'entend pas imposer de nouvelles restrictions avant la fin de l'année, comme l'a confirmé le ministre de la Santé Sajid Javid.

VALEURS EN HAUSSE

* Elis (+0,4%) a annoncé la finalisation de l'acquisition de 100% des activités textiles de Blesk InCare en Russie, dont la signature de l'accord avait été annoncée le 7 octobre 2021. Elis est implanté en Russie depuis 2017 et l'acquisition de Berendsen. Après avoir racheté l'activité Tapis de de Blesk InCare en 2019, le groupe poursuit sa stratégie de développement en Russie et rachète cette fois les activités Linge plat et Vêtement de travail du groupe russe. Le chiffre d'affaires (attendu à environ 700 millions de roubles en 2021, soit plus de 8 millions d'euros) est généré à 60% par l'activité Linge plat et à 40% par l'activité Vêtement de travail. L'activité s'est montrée particulièrement résiliente pendant la crise sanitaire en 2020, et le chiffre d'affaires 2021 affichera un taux de croissance à deux chiffres, détaille Elis.

* Albioma (+2,4% à 33,5 euros) a annoncé l'acquisition de l'usine de production de granulés de bois de La Granaudière, située au Canada dans la province de Québec. Cette opération est réalisée à l'issue d'un processus organisé par Raymond Chabot agissant en qualité de séquestre. Elle permet au Groupe de diversifier ses sources d'approvisionnement en biomasse durable, en complément au portefeuille de contrats développé avec des fournisseurs internationaux de premier plan. Idéalement placée pour alimenter les centrales antillaises du Groupe, cette usine produit des granulés certifiés SBP, à partir de résidus de bois ou de bois de faible qualité issus de forêts certifiées pour leur gestion durable. La transaction comprend également un contrat long terme d'accès à une capacité de stockage de 45.000 tonnes de granulés au port de Québec, ainsi que des garanties d'approvisionnement en matière première octroyées par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec.

* Michelin gagne 0,7% à 145,5 euros. Suite à la décision de renvoi de la Commission européenne du 21 octobre, Michelin a notifié à l'Autorité son projet de prise de contrôle exclusif d'Allopneus et de ses filiales, dont il avait jusque-là le contrôle conjoint aux côtés de la société Hevea. Considérant que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, l'Autorité l'a donc autorisée sans condition. Allopneus est principalement actif dans le secteur de la vente au détail de pneumatiques de remplacement sur internet, au moyen de son site internet Allopneus.com.

* Les valeurs pétrolières sont recherchées alors que le baril de Brent n'est pas loin de retrouver les 80 dollars. TotalEnergies progresse de 0,6% à 45,2 euros, Vallourec gagne plus de 5%, CGG 4% et Technip Energies 2%.

VALEURS EN BAISSE

* Aucune baisse significative parmi les valeurs du CAC40 ni sur le SBF120.