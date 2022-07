Mi-séance Paris : le CAC40 retrouve les 6.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 poursuit son rebond et retrouve même les 6.000 points, en hausse de 1,5% en fin de matinée. Les valeurs liées aux matières premières remontent particulièrement après la chute des derniers jours. On observe aujourd'hui une stabilisation des cours pétroliers autour des 100 dollars pendant que la parité euro/dollar stoppe son érosion autour de 1,02.

Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale a confirmé hier que l'inflation était LA priorité de l'institution. Les responsables de la Fed ont indiqué leur volonté de procéder en juillet à un relèvement des taux de 50 ou 75 points de base. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une hausse de taux supplémentaire de 75 points de base le 27 juillet, qui porterait le taux des fonds fédéraux entre 2,25 et 2,5%, est de pratiquement 99% ! Les anticipations sont un peu plus éparpillées pour la fin de l'année. La probabilité la plus forte à l'issue de la réunion des 13 et 14 décembre est située à 49% pour la fourchette 3,25-3,5%, contre un peu plus de 32% pour une fourchette 3,5-3,75%.

Les prochaines données sur l'emploi aux Etats-Unis, attendues vendredi, alimenteront par ailleurs le débat sur la question de la récession.

VALEURS EN HAUSSE

* Plus forte hausse du CAC40, ArcelorMittal reprend 7% à 22,1 euros.

* Le secteur automobile remonte aussi très nettement avec environ 5% de hausse pour Renault et Stellantis.

* On remonte aussi sur le secteur bancaire avec Société Générale en progression de 3% et des rendements obligataires qui repartent à la hausse (1,87% pour l'OAT 10 ans).

* Le fabricant de tubes sans soudure Vallourec, qui restait sur six séances dans le rouge, avec plus de 30% de pertes à la clef, s'offre un beau rebond de 8% à 9,55 euros en matinée. Outre la stabilisation des cours pétroliers autour des 100 dollars, le titre est soutenu par plusieurs notes favorables d'analystes à l'image de Jefferies qui a revalorisé le dossier de 15 à 17 euros tout en maintenant son avis 'achat' ou de la SocGen qui a également réitéré son conseil 'achat' avec un objectif d 20 euros. Oddo BHF a de son côté confirmé sa recommandation 'surperformer' et son objectif de 16,5 euros alors que le titre est (avec Technip Energies) sa valeur préférée dans le secteur des services pétroliers.

* TotalEnergies reprend 2,8% à 49 euros.

* STMicro grimpe de 1,9% proche de 30 euros dans le sillage de Samsung Electronics et sa publication rassurante. Le géant asiatique a dévoilé, au titre de son deuxième trimestre, un profit opérationnel consolidé préliminaire d'environ 14.000 milliards de wons (10,5 milliards d'euros) pour des revenus de 77.000 MdsW (+22%). Si le ROP ressort un peu court par rapport aux attentes, les ventes ont légèrement dépassé le consensus du marché et apaisent quelque peu les craintes des investisseurs concernant l'impact de l'affaiblissement de la demande des consommateurs et de la flambée des coûts des matériaux sur l'industrie des puces de 550 milliards de dollars.

* EDF poursuit légèrement sa hausse (+0,8% à 9,06 euros) au lendemain de son envolée de 14% dans le sillage de l'annonce de la prochaine nationalisation du groupe. Ce matin, l'électricien a indiqué avoir pris la décision, avec l'Etat, de lancer dès à présent le processus de succession de Jean-Bernard Lévy à la tête du groupe. Le nouveau PDG, lorsqu'il sera nommé, pourra prendre ses fonctions avant la fin du mandat de Jean-Bernard Lévy, fixée au plus tard le 18 mars 2023, compte tenu de la limite d'âge fixée par les statuts de la société, précise l'électricien.

VALEURS EN BAISSE

* Novacyt plonge de 24% à 1,32 euro après avoir dévoilé un chiffre d'affaires semestriel de seulement 16,5 millions de livres sterling (13,0 millions de livres sterling liés à COVID-19), contre 52,2 millions de livres sterling (47,6 millions de livres sterling liés à la COVID-19) au premier semestre 2021. La société anticipe une perte d'EBITDA pour 2022 d'environ 11 millions de livres sterling, ou une perte de 4,5 millions de livres sterling pour l'activité courante si l'on exclut l'impact de la provision supplémentaire de 6,5 millions de livres sterling pour les stocks.

* Pas de baisses vraiment significatives parmi les valeurs du CAC40.