Mi-séance Paris : le CAC40 retrouve les 4.300 points

Les 4.300 points sont de retour sur le CAC40 qui s'octroie un gain de plus de 3% depuis ce matin. Les investisseurs jouent l’amélioration de la crise sanitaire alors que les chiffres du week-end pour les trois pays les plus touchés par la crise hors Etats-Unis : Italie, Espagne et France, suggèrent un ralentissement de l'épidémie de coronavirus. Le nombre de mort baisse depuis au moins deux jours dans ces trois pays, de même que le nombre de nouveaux cas graves.

Le suivi des bilans quotidiens de la pandémie dans les pays les plus durement touchés devrait rester le principal déterminant de la tendance sur les marchés cette semaine. Aux Etats-Unis, le médecin-général, plus haute autorité médicale de l'armée américaine, n'a pas hésité, à propos de la semaine à venir à évoquer Pearl Harbor et le 11 septembre 2001... 3.048 décès sont dénombrés dans la seule ville de New York. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré dimanche que les nouvelles hospitalisations avaient diminué de moitié au cours des dernières 24 heures, tout en disant ignorer si le bilan avait enfin atteint son pic.

De son côté, le pétrole recule un peu après le report des discussions entre l'Arabie saoudite et la Russie dont on attend une forte réduction de la production. Le WTI cède 3% à 27,5 dollars mais reste en forte hausse depuis la semaine dernière et depuis ses récents plus bas sous les 20 dollars.

* Groupe PSA (+8% à 12,8 euros) renforce sa sécurité financière par une nouvelle ligne syndiquée de 3 milliards d’euros, qui s’ajoute à une ligne de back up confirmée et non tirée de 3 milliards d’euros pour un montant total de 6 milliards d’euros. Ce crédit syndiqué est d’une maturité initiale de 12 mois qui peut être prolongée d’un à deux trimestres additionnels.

* Renault remonte aussi de 9% à 17,2 euros. L’actualité autour du constructeur automobile est marquée par les propos plutôt optimistes des dirigeants de l'alliance Renault-Nissan. Dans un entretien accordé au 'Wall Street Journal', Jean-Dominique Senard, président du conseil de Renault, et le directeur général de Nissan, Makoto Uchida, ont réaffirmé leur intention de présenter des plans stratégiques à trois ans mi-mai en dépit de la chute brutale de leurs ventes.

* Saint-Gobain reprend 8,6% à 23,5 euros. Le groupe devrait bénéficier d’une reprise progressive des chantiers de construction en France avec la publication du guide des bonnes pratiques détaillant les conditions sanitaires satisfaisantes et les procédures précises à adopter pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus.

* Airbus, qui restait sur six séances de net repli et près de 35% de pertes à la clef, rebondit de 6,5% à 52,7 euros. Dans le sillage d’un marché mieux orienté, le titre du géant aéronautique fait fi d’une note de la DZ Bank qui a dégradé la valeur à 'vendre' en visant 39 euros contre 143 euros jusqu’ici. Le courtier affirme qu’Airbus sera probablement affecté par la crise du coronavirus plus longtemps et plus fortement que prévu, le trafic aérien ne se redressant peut-être pas avant la mi-2021. Il souligne également que le groupe européen est touché à la fois du côté de la demande et de l'offre, avec des parties de grands sites de production d'avions civils actuellement en ‘stand-by’ et une "vague possible de faillites" parmi les petites et moyennes compagnies aériennes…Au final, le broker estime que la croissance structurelle d'Airbus et son histoire de FCF sont en train de devenir négatives.

* Eurofins Scientific (+3,15% à 429,30 euros) a annoncé que ses laboratoires aux États-Unis, en Europe et en Asie proposent désormais une offre de services globale pour les services de test, d'inspection et de réglementation axés sur les masques médicaux, gants et blouses, appareils de protection respiratoire et l'équipement, ses matériaux et composants, ainsi que les désinfectants et les désinfectants pour les mains, pour répondre à la demande croissante causée par la grave pandémie de coronavirus.

* Bureau Veritas (+2% à 17,6 euros) a décidé exceptionnellement, à l'instar de nombreuses sociétés françaises, de ne plus proposer la distribution de dividende à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires.

* Vallourec (stable à 1,1 euro) réduit ses équipes outre-Atlantique. En réponse à la chute importante et brutale d'activité prévue par ses clients pétroliers et gaziers, le spécialiste des tubes sans soudure va diminuer ses effectifs d'environ 900 personnes dans l'ensemble de ses usines et de ses fonctions support en Amérique du Nord. La mesure, qui prendra effet dans les prochaines semaines, après information interne et obligations réglementaires, concerne plus du tiers des équipes totales de Vallourec dans la région.

La société de recherche médicale Transgene (-1%) avait initialement prévu une consommation nette de trésorerie de l'ordre de 25 millions d'euros pour 2020. En raison des effets difficilement prévisibles de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement associées sur les hypothèses de dépenses et de revenus sur lesquelles repose cette prévision de consommation nette trésorerie, Transgene ne peut estimer avec précision à ce stade l'impact de cette pandémie sur sa consommation de trésorerie, mais considère que celui-ci serait modéré. Transgene prévient qu'elle pourrait souffrir de dysfonctionnements dans la chaîne d'approvisionnement et d'expédition dont elle dépend, de manque de visibilité auprès de la communauté scientifique du fait de l'annulation de congrès internationaux, de désorganisation des sites cliniques participant à ses études cliniques, de retard ou d'impossibilité de produire ses candidats-médicaments, voire de fermeture temporaire de ses établissements.

* Rémy Cointreau cède 0,7% à 98 euros. AlphaValue vend toujours Rémy Cointreau avec un cours cible ramené à 72,30 euros.