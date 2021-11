Mi-séance Paris : le CAC40 retrouve la zone des 6.900 pts !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La semaine débute en hausse de 0,9% après avoir touché en matinée la barre des 6.900 pts en ce 1er novembre, de retour au plus haut depuis la mi-août, alors que Wall Street a battu de nouveaux records vendredi... Les trois principaux indices boursiers américains ont ainsi terminé la semaine passée sur de nouveaux sommets historiques, malgré les déceptions notés sur les résultats d'Apple (-1,8%) et d'Amazon (2,15%), tous les deux pénalisés par les soucis d'approvisionnement et de logistique...

ECO ET DEVISES

Sur le marché pétrolier, les cours du brut restent haut perchés. Le Brent pointe à 84,55$, tandis que les cours de l'or noir ont grimpé de près de 11% en octobre et de plus de 72% depuis le début de l'année.

Du côté des devises, l'euro recule de nouveau à 1,1570/$. Les analystes estiment que la BCE aura à relever ses taux dès 2022 face à la flambée des prix, malgré le discours toujours accommodant de Christine Lagarde à l'issue de la réunion de jeudi.

Quant à la Réserve fédérale américaine, elle se réunira mardi et mercredi et devrait décider du calendrier de réduction de son programme d'achats d'actifs ("tapering"), qui pourrait commencer dès novembre ou à défaut, à partir de décembre, selon les économistes. Quant aux premières hausses de taux directeurs, elles ne sont pas attendues avant la fin 2022, voire en 2023...

Peu de commentaires à noter sur le G20 de ce week-end qui a validé l'impôt universel sur les sociétés à 15% et tenté de sauver la face sur le climat en vue de l'ouverture de la Cop26 à Glasgow ce lundi.

A SURVEILLER AUJOURD'HUI

Etats-Unis :

- Indice PMI manufacturier final américain. (14h45)

- Dépenses de construction. (15h00)

- ISM manufacturier américain. (15h00)

VALEURS EN HAUSSE

Valneva (+10%) a annoncé que les teneurs de livre associés de son offre globale de 4.500.000 nouvelles actions ordinaires, comprenant un placement privé concomitant de 4.466.880 actions ordinaires en Europe (y compris en France) et dans d'autres pays en dehors des États-Unis et une offre au public de 16.560 sous la forme d'American Depositary Shares, chacun représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis, ont intégralement exercé leur option de surallocation pour souscrire à 675.000 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 337.500 ADS. Le règlement-livraison de ces ADS supplémentaires interviendra en même temps que celui de l'Offre Globale le ou vers le 2 novembre 2021.

En conséquence, le nombre total d'actions ordinaires et d'ADS de Valneva émis dans le cadre de l'Offre Globale s'élève à 5.175.000 actions ordinaires, dont 708 120 seront livrées sous la forme de 354.060 ADSs, chacun représentant deux actions ordinaires, portant ainsi le montant total brut de l'Offre Globale à environ 102,0 millions de dollars (88,0 millions d'euros).

Goldman Sachs, en sa qualité d'agent stabilisateur, déclare qu'aucune opération de stabilisation n'a été réalisée et que la période de stabilisation est désormais close.

Une demande d'admission à la cote d'Euronext Paris des actions ordinaires nouvelles qui seront émises dans le cadre du placement global sera présentée.

DBV : +6% suivi de Ramsay (+5%)

Poxel monte de 5% avec Medincell et SII

Haulotte : +5% suivi de Derichebourg, Lisi, Atari

SMCP : (+4%) a pris connaissance de la déclaration de franchissement de seuil publiée auprès de l'Autorité des marchés financiers par GLAS, en sa qualité de Trustee au titre des obligations échangeables en actions SMCP émises en septembre 2018 par European TopSoho Sàrl, une filiale du groupe Shandong Ruyi.

Dans le cadre de cette déclaration, GLAS indique, à la suite de la survenance d'un cas de défaut au titre de ces obligations lié à l'absence de remboursement de cet emprunt à son échéance du 21 septembre 2021, avoir pris possession d'une partie des actions SMCP sous-jacentes représentant 29% du capital et 22,3% des droits de vote de SMCP.

GLAS indique en outre qu'en conséquence de la réalisation de ce nantissement un receiver, mandataire professionnel de droit anglais, a été nommé, en charge de vendre l'intégralité des actions nanties à un tiers.

Chargeurs : +3%, Air France KLM, avec Nexity, Vallourec

Renault : +3%. Les immatriculations de voitures particulières neuves en France ont reculé de 30,71% sur un an en octobre, en données brutes, selon les chiffres de la Plateforme automobile. Stellantis (+1%) a accusé une baisse de ses immatriculations de 37,6% en octobre, tandis que celles du groupe Renault ont reculé de 28,7%. Volkswagen a vu ses immatriculations chuter pour sa part de 40,3%.

Sur les 10 premiers mois de l'année, les immatriculations de véhicules neufs ont malgré tout progressé de 3,1% en France sur un an en données brutes, à 1.378.894 unités, a ajouté la PFA.

Unibail-Rodamco-Westfield : +3%. Le groupe a annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat de co-investissement avec AXA IM Alts, leader mondial des investissements alternatifs agissant pour le compte de clients, pour la Tour Triangle.

Conçue par Jacques Herzog et Pierre de Meuron, lauréats du prestigieux Prix Pritzker, "la Tour Triangle va créer un espace urbain significatif et vivant pour les Parisiens, en lien avec la ville d'Issy-les-Moulineaux, et contribuera à la création d'une nouvelle destination au sein de la région métropolitaine en combinant des espaces de bureaux avec des équipements tels qu'un centre de conférence, des boutiques au niveau de la rue, des restaurants et un hôtel".

"Les travaux devraient commencer d'ici la fin de l'année, avec une ouverture prévue en 2026. La construction devrait créer plus de 5.000 emplois directs et indirects au sein de la communauté" conclut le groupe.

ArcelorMittal grimpe encore de 2% et frôle les 30 euros ce lundi en bourse de Paris, à 29,95 euros, alors que les Etats-Unis et l'Union européenne ont enterré la hache de guerre ce week-end à l'occasion du G20 de Rome, en décidant de lever des droits de douane additionnels sur les importations européennes d'acier et d'aluminium imposés en 2018 par l'ancien président américain Donald Trump. La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a qualifié cet accord d'"historique". Les mesures de rétorsion qui avaient été annoncées par l'UE et qui devaient entrer en vigueur le 1er décembre ne seront donc pas appliquées...

Getlink : +2% suivi de FDJ, Albioma, Serge Ferrari, ALD, BNP, Mersen, SG, Veolia, Sodexo, et Nexity

VALEURS EN BAISSE

TFF : -3% avec Seb

Gecina : -2% avec Wavestone, Worldline, Claranova

Covivio : -1% avec Technip Energies, Carmila, Groupe Gorgé, BigBen