Mi-séance Paris : le CAC40 retombe sous les 7.400 pts, le luxe pèse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Dans une actualité assez restreinte, le marché parisien consolide à la mi-journée : le CAC40 cède 0,83% à 7.379 points. Les investisseurs limitent les prises de risques à la vielle de la publication de l'évolution des prix à la consommation aux Etats-Unis en avril. Les investisseurs attendent de savoir si l'inflation rentre dans le rang ce qui légitimerait la fin d'une politique monétaire dure de la part de la Fed, ou si elle reste vigoureuse... Le consensus 'Reuters' table sur une stagnation de l'inflation à 5% sur un an, mais sur une accélération de 0,4% d'un mois à l'autre.

En attendant, l'annonce de chiffres du commerce extérieur chinois sans relief et la nouvelle baisse des cours du brut pèsent sur la tendance. Sans oublier l'incertitude autour du plafond de la dette américaine. A ce sujet, le président américain Joe Biden doit rencontrer dans la journée les leaders républicains au Congrès, dont le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, pour tenter de trouver un compromis et éviter un éventuel défaut de paiement des Etats-Unis.

Aucun indicateur à signaler cet après-midi. La parité euro / dollar atteint 1,0981$ ce midi. Le baril de Brent se négocie 76,4$. L'once d'or se traite 2.028$.

VALEURS EN HAUSSE

* Erytech Pharma flambe de 33% à 1,08 euro. A fin mars, la société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie totalisant 30,5 ME (environ 33,7 M$), contre 38,8 ME au 31 décembre 2022. Le groupe a par ailleurs indiqué que le 17 avril, Akkadian Partners, entité domiciliée au Luxembourg et agissant pour le compte du fonds Akkadian Partners, a déclaré avoir franchi à la hausse, le 13 avril, le seuil de 5% du capital de la société et détenir 5,06% du capital et 4,83% de ses droits de vote. Le 1er mai, Akkadian Partners a informé le Conseil d'administration d'Erytech de son intention de s'opposer au projet de fusion avec Pherecydes et de prendre le contrôle de fait d'Erytech en vue de poursuivre des projets alternatifs d'acquisitions avec la trésorerie d'Erytech. Erytech, tout en confirmant sa décision stratégique de fusionner avec Pherecydes, s'opposera à tout projet de prédation financière qui ne serait pas dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes alors que Akkadian Partners souhaite augmenter sa participation dans Erytech.

* Solocal s'envole de 26,7% à 0,19 euro. Massacré la semaine passée, le titre de l'entreprise spécialisée dans la publicité, la communication et le marketing numérique s'offre une deuxième séance de net rebond. c

* Euroapi (+0,6% à 10,7 euros) a conclu un premier accord de production de quatre ans avec Novéal, du groupe L'Oréal, spécialisée dans le développement de procédés éco-responsables. Dans le cadre de cette collaboration, Euroapi va développer et industrialiser le procédé de fabrication d'ingrédients innovants destinés à la cosmétique, via son activité Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO). L'accord porte sur plusieurs projets, le premier concernant le site Euroapi de Francfort, avec une ligne de production de chimie complexe dédiée.

* McPhy Energy pointe en légère hausse (+0,4% à 11,4 euros) après la signature d'un beau contrat en Autriche. Après la déception CEOG, ce contrat (3 à 4 ME selon le broker) est une référence importante auprès d'un industriel, affirme Portzamparc ('conserver'). Un prochain catalyseur devrait être la signature du projet Djewels mais le calendrier reste incertain.

* Vivendi gagne 0,5% à 9,8 euros alors que Bolloré va bien vendre son pôle logistique à CMA-CGM sur la base d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros. De quoi relance la spéculation sur une éventuelle offre de Bolloré sur sa principale filiale.

VALEURS EN BAISSE

* Hermès perd 1,7% à 1.974 euros. Ce n'est pas souvent le cas ces derniers temps, mais le luxe pèse sur la tendance ce mardi. Outre le sellier, Kering et LVMH abandonnent respectivement 2,1% et 0,6% après la présentation de statistiques chinoises sans relief. Les chiffres du commerce extérieur chinois ont en effet montré une contraction inattendue des importations en avril, à -7,9%."Les importations ont été assez décevantes et s'ajoutent aux inquiétudes sur l'histoire de la reprise de la demande en Chine", affirme à 'Bloomberg' Xiaojia Zhi chez le Credit Agricole CIB à Hong Kong. Elle suggère que la déflation des prix à l'importation pourrait avoir pesé sur le chiffre global compte tenu de la baisse des coûts de l'énergie. Les importations de produits technologiques pourraient également être négatives en raison du ralentissement mondial de la demande d'électronique et de la relocalisation des chaînes d'approvisionnement.

* Rémy Cointreau trébuche de 2,1% à 159,5 euros. Outre les mauvaises stats du commerce extérieur chinois, Stifel a ramené son objectif de 197 à 185 euros sur le groupe de spiritueux après que ce dernier eut dévoilé de nouvelles prévisions décevantes pour l'exercice 2024, tant pour le chiffre d'affaires que pour la rentabilité. L'ampleur de 'phasing' progressif du cognac aux États-Unis soulève des questions sur l'opportunité de la catégorie aux États-Unis (les tendances étaient fortes dans d'autres régions) et sur les pertes de parts au profit de la tequila ou du bourbon. Le courtier reste néanmoins confiant sur le plus long terme et réitère son avis 'achat'.