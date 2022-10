Mi-séance Paris : le CAC40 retombe sous les 6.000 points après son gros sursaut de la veille

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'euphorie qui a gagné la place parisienne hier (+4,24%) et lui a permis de repasser allègrement les 6.000 points, laisse place à des prises de bénéfices assez logiques ce mercredi. Le CAC40 cède 1% en fin de matinée autour de 5.980 points. Ce recul ne remet pas en cause l'espoir d'une accalmie dans la remontée des taux des grandes banques centrales. Les opérateurs reprennent foi dans la fameuse théorie du "pivot de la Fed" : la hausse d'hier s'est accélérée à la suite de chiffres de l'emploi américain très inférieurs aux attentes de marché. Or, la Fed avait repoussé jusqu'à présent l'idée d'une récession, malgré la décroissance de l'activité américaine depuis deux trimestres.

La journée est d'ailleurs encore chargée du point de vue économique à Wall Street. Outre la réunion de l'OPEP à Vienne, qui devrait se traduire ce mercredi par une forte baisse des quotas de production supérieure à 1 mbj (le scénario d'une réduction de 2 millions de bpj est même envisageable) pour soutenir les prix face à une demande en fort déclin, les opérateurs seront très attentifs, en début d'après-midi, aux chiffres de l'emploi privé américain. L'équation est cruelle mais simple. Si les chiffres de l'emploi se détériorent plus que prévu, cela balayera l'argument de la Fed et du Département américain au Trésor, selon lequel les États-Unis ne seraient pas en récession au motif que le marché du travail resterait assez tendu. Le discours qualifiant le contexte actuel de simple récession technique n'aurait alors plus aucun sens.

Le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain pour le mois de septembre sera communiqué à 14h15 (heure française) ce jour. Le consensus FactSet est logé à 200 000 créations de postes, contre 132 000 un mois auparavant. Ces chiffres seront donc à suivre avec attention, ainsi que la révision du mois d'août qui pourrait aussi se révéler conséquente. Aussi triste que cela puisse paraître, la cote américaine espère des données décevantes, qui limiteront la capacité de la Fed à poursuivre son cycle extrêmement brutal de durcissement monétaire.

VALEURS EN HAUSSE

* Sanofi gagne 0,6% à 80,5 euros. Morgan Stanley a ajusté la mire de 93 à 95 euros ('surpondérer') et Goldman Sachs a minoré son objectif de 130 à 128 euros ('achat').

* Une seule hausse vraiment significative sur le CAC40 : EssilorLuxottica progresse de 1,4% à 154,3 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Kering retombe de 1,4% à 474 euros. L'actualité autour du groupe de luxe est marquée par plusieurs notes d'analystes. Oddo BHF a coupé sa cible de 588 à 522 euros afin de prendre en compte l'abaissement modéré de ses prévisions de résultats mais aussi et surtout les nouveaux paramètres de marché. Si le titre traite à des multiples PE et VE/EBIT faisant apparaître une décote proche de 35% par rapport à LVMH et supérieure aux niveaux observés sur la période récente (entre 25% et 30%), ce creusement récent de la décote reflète la prise en compte d'un risque plus fort sur Kering alors que le climat d'ensemble macroéconomique va se durcir et que la performance de Gucci en relatif au secteur ne montre pas, à ce stade, un redressement tangible. Ce mouvement paraît plutôt légitime et l'analyste préfère toujours Hermès et LVMH dans un tel contexte. Il reste ainsi 'neutre' sur Kering.

* Bouygues (-2,4% à 27 euros) a finalisé, ce 4 octobre, l'acquisition d'Equans et franchit une étape clé de son développement. Le prix final d'acquisition des titres Equans s'établit à 6,1 milliards d'euros. Après prise en compte de la dette nette d'Equans au jour de l'acquisition, l'incidence sur l'endettement net de Bouygues est de 6,5 MdsE, dont 130 millions d'euros versés à Engie le 12 mai 2022 à la signature du contrat d'acquisition. Constitué d'Equans et du pôle Energies & Services de Bouygues, le nouvel ensemble représentera environ 17 MdsE de chiffre d'affaires et regroupera environ 97.000 collaborateurs dans plus de 20 pays.

* TotalEnergies recule de 1,5% à 50,5 euros. Le baril de pétrole marque une pause avant la décision de l'Opep+.

* STMicroelectronics (-0,4%) a annoncé la construction d'une unité de fabrication de substrats en carbure de silicium (SiC) sur son site de Catane, en Italie, afin de répondre à la demande croissante du secteur industriel et de l'automobile pour de type de composants. Cette usine, qui bénéficie d'un investissement de 730 millions d'euros sur cinq ans et du soutien financier du gouvernement italien (subvention de 292,5 ME), sera la première du genre en Europe et intégrera toutes les étapes du flux de production.