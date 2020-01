Mi-séance Paris : le CAC40 reste très hésitant

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après avoir alterné légère hausse à l'ouverture puis légère baisse par la suite, le CAC40 reste très hésitant à la mi-journée, proche de l'équilibre autour de 6.040 points.

Les investisseurs soufflent quelque peu après le nouveau point haut de plus de 12 ans touché hier au-dessus de 6.070 points.

Les trois principaux indices boursiers américains ont quand même inscrit jeudi de nouveaux records à la clôture, les marchés pariant sur une désescalade des tensions militaires entre les Etats-Unis et l'Iran. Le baril de pétrole est d'ailleurs redescendu d'un cran, autour de 65 dollars le Brent. L'indice MSCI, qui regroupe 49 marchés développés et émergents, a à son tour inscrit un record hier, preuve que la confiance concerne l'ensemble des marchés mondiaux.

La séance du jour sera animée cet après-midi par le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis en décembre.

VALEURS EN HAUSSE

* Veolia gagne 1,7% à 24,2 euros. Exane BNP Paribas est passé de 'neutre' à 'surperformance sur Veolia.

* Atos confirme un bon début d'année, en hausse de 2,2% à 79,2 euros. En tête du CAC40 ce midi, le groupe de services informatiques aligne une quatrième séance consécutive dans le vert.

* Dassault Systèmes gagne 1,4% à 154,7 euros. Barclays a relevé sa cible de 134 à 155 euros tout en restant à 'pondération en ligne'.

* Ekinops (+2% à 6,1 euros) a enregistré, au 4ème trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 25,6 ME en croissance organique de +20,7% et de +18,6% à taux de change constants par rapport au 4ème trimestre 2018.

VALEURS EN BAISSE

* EDF perd 1,2% à 9,8 euros. Prévu initialement pour décembre 2019, puis pour le printemps 2020, le projet de réorganisation d'EDF en deux entités distinctes devrait finalement être présenté vers la mi-2020, a indiqué jeudi Christophe Carval, le directeur exécutif chargé des ressources humaines. Lors d'un débat à l'Assemblée nationale, le responsable d'EDF a déclaré que "ce qu'on imagine aujourd'hui est d'avoir un dossier à peu près abouti vers l'été 2020".

* Airbus (-0,2% à 134,6 euros) va accroître sa cadence de production à Mobile, en Alabama. L'avionneur prévoit de créer 275 nouveaux emplois afin d'atteindre un rythme de production de sept appareils de la famille A320 par mois d'ici le début de l'année 2021. Afin de répondre à une demande croissante, le groupe européen compte produire 63 A320 par mois à partir de l'an prochain.

* Orange (-0,2% à 13,12 euros) a présenté le regroupement de ses activités aux Moyen-Orient et en Afrique, des marchés à plus forte croissance, au sein d'une seule et même entité qui pourrait être introduite en Bourse. Les 18 pays concernés génèrent un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards d'euros.

* Engie cède 0,3% à14,8 euros. Bank of America ML a dégradé Engie à 'neutre' et réduit son objectif de cours de 17,2 à 15,50 euros.