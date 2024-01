Mi-séance Paris : le CAC40 reste sur la défensive

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En légère hausse en début de séance, le CAC40 pointe désormais en petite baisse de 0,15% en fin de matinée autour de 7.440 points. Alors que l'agenda macroéconomique du jour est peu fourni, le principal point d'intérêt dans les salles de marché reste le calendrier de politique monétaire des Banques centrales. A ce titre, la publication de l'inflation CPI de décembre aux Etats-Unis, jeudi, constituera le point d'orgue de la semaine.

La Fed avait signalé en fin d'année dernière que le pic de taux avait été atteint, mais un rapport mensuel sur l'emploi plus fort que prévu a remis en cause les projections optimistes des marchés. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a par ailleurs rappelé lundi qu'il favorisait une politique monétaire restrictive, mais qu'il anticipait des baisses de taux pour cette année qui pourraient atteindre jusqu'à 2%. Les marchés évaluent à environ 60% la probabilité que la Fed baisse ses taux durant sa réunion de mars. Les anticipations sont plus partagées quant à une deuxième baisse début mai.

VALEURS EN HAUSSE

* Nexans gagne 3,5% à 77,7 euros. Berenberg a débuté le suivi du câblier à l''achat' avec une cible de 98 euros.

* Trigano grimpe de plus de 3% à 147 euros après avoir fait état d'une augmentation de 19,1% de son chiffre d'affaires au 1er trimestre à 931,6 millions d'euros. Malgré la reconstitution des stocks des distributeurs en France et en Allemagne, le niveau des carnets de commandes de Trigano reste élevé et sature ses capacités de production pour la saison 2023/24. Trigano envisage donc une croissance de ses ventes au cours des prochains mois. La qualité de ses marges lui permettra par ailleurs d'accompagner toute opération de promotion des ventes qui s'avèrerait souhaitable en cas d'un éventuel durcissement du marché. Fort de sa solide structure financière et sa position de trésorerie nette positive, Trigano continuera d'investir dans la distribution des véhicules de loisirs et étudiera toute opération de croissance externe qui lui permettrait de renforcer ses positions de leader sur les principaux marchés pour la fabrication de véhicules de loisirs et de leurs composants, les accessoires pour véhicules de loisirs et les remorques en Europe. Enfin, l'acquisition de la société BIO Habitat est toujours en cours d'étude par l'Autorité de la concurrence en France.

* Ipsos (+1,4% à 58,8 euros) a annoncé l'acquisition d'I&O Research, la plus grande entreprise d'études pour le secteur public aux Pays-Bas.

* TotalEnergies reprend 0,5% à 60,8 euros. Outre le rebond des cours de l'or noir, le géant de l'énergie bénéficie d'une note d'Intesa Sanpaolo qui a débuté le suivi de la valeur à l''achat' en visant 79 euros. Le marché est nettement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 20 analystes sont à l''achat', 10 à 'conserver' et aucun à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 71,16 euros.

* Saint-Gobain progresse de 0,6% à 64,6 euros. Stifel a remonté le curseur de 68 à 80 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Teleperformance perd 4% à 127 euros. Le groupe a annoncé que Thomas Mackenbrock, ancien directeur général de la filiale Majorel récemment acquise, quittera le groupe en mai 2024 dans le cadre du meilleur accord mutuel. Jusqu'à son départ, Thomas Mackenbrock continuera de participer au processus d'intégration de Majorel au sein de Teleperformance.

* Lectra (-5% à 29 euros) a conclu un accord en vue d'acquérir la majorité du capital et des droits de vote de la société américaine Launchmetrics. En 2023, le chiffre d'affaires de Launchmetrics devrait être d'environ 45 millions de dollars, dont plus de 40 millions de dollars de chiffre d'affaires récurrent, et l'Ebitda ajusté d'environ 5 millions de dollars, réalisés auprès de près de 1.700 clients dans une vingtaine de pays.