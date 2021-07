Mi-séance Paris : le CAC40 reste sous les 6.500 points

Mi-séance Paris : le CAC40 reste sous les 6.500 points









(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après un rebond à l'ouverture au-dessus des 6.500 points, le CAC40 a rapidement annulé son avance pour pointer désormais en légère baisse de 0,2% autour de 6.480 points. La saison des publications semestrielles débute avec des chiffres plutôt porteurs alors que de l'autre côté de l'Atlantique, la cote américaine a de nouveau plutôt bien résisté hier soir face aux mauvais chiffres de l'inflation US.

Jerome Powell intervenait pour la seconde fois hier devant le Congrès US à l'occasion de son témoignage semi-annuel de politique monétaire. Le président de la Fed a adopté devant le Sénat un discours assez comparable à celui de la veille devant une commission financière de la Chambre des représentants... Il a indiqué que les anticipations d'inflation n'étaient pas à des niveaux problématiques, mais a admis qu'il n'était pas à l'aise avec une inflation bien supérieure à 2%, comme elle l'est actuellement. Powell suggère de nouveau que le 'tapering' est encore très éloigné. La Fed attend surtout une forte amélioration supplémentaire du marché du travail, alors que l'économie confirme sa vigueur.

VALEURS EN HAUSSE

* Thermador Groupe (+5,5% à 95 euros) continue de bénéficier à plein de l'essor des rénovations de logements et des travaux d'amélioration. Le chiffre d'affaires a atteint 135,7 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, en forte hausse de 46% et de 44% à périmètre constant par rapport à 2020. Sur la première moitié de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 262,7 millions d'euros, en hausse de 40% et de 36% à périmètre constant. Ce niveau d'activité dépasse aussi de 30% celui de 2019 à la même période. Thermador Groupe enregistre notamment son plus fort taux de croissance dans les matériels de piscines.

* Vranken (+3% à 17,9 euros) a révisé à la hausse son objectif de croissance du chiffre d'affaires consolidé 2021 à +7,5% au minimum (contre +5% auparavant).

* Renault Group (+0,7%) a publié des ventes mondiales en hausse de 18,7% au premier semestre 2021 par rapport à 2020. Le constructeur confirme la poursuite d'une politique commerciale sélective favorisant la croissance des volumes rentables. Dans un contexte toujours perturbé par la pandémie, Renault Group a vendu 1.422.600 véhicules au 1er semestre 2021, soit une hausse de 18,7% par rapport à 2020, mais en retrait de 24,2% par rapport au 1er semestre 2019. La marque Renault a vendu 901.500 véhicules dans le monde. En Europe, la marque Renault a vendu 532.161 véhicules (+13,2%). La marque Dacia a vendu 262.814 véhicules. En Russie, la marque LADA a vendu 200.219 véhicules.

* Atos reprend 2,4% à 42 euros après 4 séances de baisses mais abandonne encore 20% sur la semaine suite à son avertissement.

VALEURS EN BAISSE

* Schneider Electric recule de 1,2% à 134,5 euros alors que Goldman Sachs reste à 'vendre' sur le dossier avec un objectif de cours ajusté malgré tout de 114 à 124 euros.

* Quelques prises de bénéfices sur le luxe. Kering et LVMH perdent 1,3% et Hermès 1,6%. Suisse Richemont, propriétaire de Cartier, a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel plus que doublé à taux de change constant, avec les performances des marques de joaillerie en Amérique. Le chiffre d'affaires du numéro deux du luxe est ressorti à près de 4,4 milliards d'euros au premier trimestre fiscal à fin juin, en hausse de 129% à changes constants et de 22% par rapport au trimestre comparable de 2019. Le Britannique Burberry n'a pas non plus démérité au premier trimestre, avec une hausse des ventes de 90% à magasins comparables et un retour sur les niveaux pré-pandémiques, dopé par la maroquinerie et les vêtements d'extérieur.

* Les pétrolières CGG et TechnipFMC reculent encore malgré la stabilité du baril (72 dollars le WTI).