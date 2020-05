Mi-séance Paris : le CAC40 reste sous les 4.500 points

Le CAC40 évolue en légère baisse depuis ce matin et a échoué d'1 point à retrouver les 4.500 points dans la matinée. Vers la mi-journée, le CAC40 recule de 0,3% à 4.477 points.

Les investisseurs sont dans l'expectative face au Coronavirus et la crise sanitaire qu'il a engendré. Ils observent, inquiets, la possibilité d'une "deuxième vague" significative, avec des mesures nouvelles de confinement prises en Corée du Sud et en Chine dans le foyer initial de Wuhan où 5 nouveaux cas sont apparus pour la première fois depuis 1 mois. Des réflexions en ce sens existent aussi en Allemagne au niveau régional. Des craintes légitimes alors que les principaux pays occidentaux, les plus touchés par le virus, ont tous entamé un déconfinement progressif. Ce dernier avait déjà largement été anticipé sur les marchés actions et hier les valeurs exposées à la pandémie ont le plus souffert comme les grandes foncières.

La Bourse de New York a démarré la semaine en ordre dispersé, lundi, les investisseurs se montrant partagés sur le rythme du redémarrage de l'économie mondiale, à l'issue des déconfinements en cours aux Etats-Unis et en Europe. Les valeurs technologiques et de la santé ont soutenu le Nasdaq, ces deux secteurs apparaissant comme les gagnants de la crise actuelle. Des experts et des membres de la Fed mettent cependant en garde contre le risque d'un excès d'optimisme des marchés, et prévoient une reprise économique lente et progressive, sous la menace d'une résurgence du coronavirus, qui reste présent.

* Alstom s'adjuge 5,5% à 38,2 euros, le marché saluant la publication annuelle du groupe ferroviaire. Sur l'exercice clos fin mars, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros, en progression de 1% à données comparables et un résultat d'exploitation ajusté de 630 millions d'euros (+4%), conduisant à une marge de 7,7%. Alstom, qui a renoncé à verser un dividende pour cette année, estime que la crise sanitaire aura un impact négatif sur la performance financière de l'exercice 2020-2021 qu'il n'est pas en mesure d'évaluer à ce stade. Le management a néanmoins maintenu ses objectifs de moyen terme en termes de marge d'exploitation ajustée et de conversion du résultat net en cash-flow libre.

* Iliad (+5% à 148 euros) a publié un chiffre d'affaires en hausse de 6,9% sur les trois premiers mois de l'année, à 1,382 MdE, tiré par la poursuite de la bonne dynamique commerciale en Italie (150 millions de chiffre d'affaires sur 3 mois), la hausse du chiffre d'affaires services en France (+4,2%), deux facteurs absorbant la baisse des ventes d'équipements qui contrairement au 1er trimestre 2019 n'ont pas bénéficié d'un nouveau lancement de produit (Freebox Delta). Dans un marché français qui reste très concurrentiel, au 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires enregistre un cinquième trimestre consécutif de croissance, en hausse de 1,7% à 1.233 millions d'euros.

* Delta Plus Group gagne 3% à 37 euros. Le groupe a bien commencé 2020 avec un chiffre d'affaires trimestriel de 67,7 millions d'euros, en progression de 14% dont +5,1% en organique. Le fabricant et distributeur d'équipements de protection individuelle a enregistré un niveau élevé de ventes de masques et de combinaisons jetables (qui représentent environ 5% du chiffre d'affaires du groupe), et dans une moindre mesure de certains gants et lunettes de protection. Ces ventes ont conduit, pour plusieurs de ces références de produits, à des ruptures de stocks et à des difficultés de réapprovisionnements durables.

* CGG recule de 8% à 1,09 euro après la publication de résultats trimestriels négatifs avec une perte nette de 98 M$. L'EBITDAs des activités atteint 123 M$, en hausse de 3%, pour un chiffre d'affaires des activités de 271 M$, en baisse de 4%. Le consensus Factset tablait sur une perte nette de 29 M$ pour des revenus de 265 M$. Dans la crise actuelle, la société explique se concentrer sur la gestion de sa liquidité, la réduction de ses investissements et des coûts cash, l'ajustement "si nécessaire" de son organisation et le maintien en parallèle de ses efforts de R&D. CGG dispose de 624 millions de dollars de trésorerie à fin mars et aucune dette obligataire à rembourser avant avril 2023.

* Engie (-3,6% à 9,4 euros) a dévoilé des résultats trimestriels en retrait, pénalisés par les premiers effets de la pandémie de Covid-19 et une météo défavorable. Sur les trois premiers mois de l'année, la firme enregistre ainsi un Ebitda de 3,1 milliards d'euros, en baisse de 1,8% en brut (+1,4% en organique) pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros, en repli de 3,7% en brut et en organique. Le résultat opérationnel courant s'élève à 1,9 MdE, en baisse de 6,6% en brut et de 2,1% en organique. Hors effet négatif des températures en France, le ROC aurait augmenté de 2,1% en organique, précise Engie. Les cash-flow des opérations atteint 0,2 milliard d'euros, en hausse de 0,1 MdE en raison d'effets timing des appels de marge sur produits dérivés, et d'une baisse des impôts payés.

* Safran reste en baisse de 1,8% à 77 euros. Jefferies est passé de 'sous-performer' à 'conserver' avec un objectif ramené de 120 à 75 euros.

* Genfit chute de 65% à 7,25 euros. Les espoirs concernant sa principale molécule, l'Elafibranor, dans la Nash, la maladie du "foie gras" sont douchés avec l'échec de sa phase III. Les résultats étaient attendus, ils sont tombés hier soir. L'Elafibranor n'a pas démontré d'effet statistiquement significatif sur le critère principal de résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. L'essai n'a donc pas atteint le critère d'évaluation principal prédéfini de résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose dans la population ITT de 1070 patients. Le taux de réponse observé dans le bras composé des 717 patients ayant reçu elafibranor 120mg a été de 19,2%, contre 14,7% dans le bras placebo.