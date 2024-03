Mi-séance Paris : le CAC40 reste proche des records avant la réunion de la BCE

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En baisse une bonne partie de la matinée, la Bourse de Paris se teinte de vert à l'approche de la mi-journée, le CAC40 grappillant 0,1% autour de 7.960 points. Les records restent donc en vue avant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne attendue sans surprise puisqu'elle devrait maintenir ses taux à ses niveaux actuels, et n'altérer qu'à la marge son discours, à savoir que l'inflation demeure trop élevée pour pouvoir les baisser sans données additionnelles.

" La BCE pourrait tomber dans le piège de trop se concentrer sur les salaires : les salaires négociés sont en baisse et le déclenchement d'une boucle prix/salaires semble désormais très improbable ", commentait cette semaine Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions.

A noter que l'or évolue toujours sur des sommets à 2.157 dollars l'once, en progression continue depuis une semaine.

Cotation...

VALEURS EN HAUSSE

* Spie grimpe de 7% à 33 euros après avoir annoncé une production annuelle de 8.709 Millions d'euros, en hausse de +7,6% par rapport à 2022, dont +8,4% de croissance organique, un niveau exceptionnel reflétant la forte dynamique de ses marchés, ainsi que sa capacité à augmenter les prix dans un contexte inflationniste. Le groupe a fait part d'une forte progression de l'EBITA de 14,3% par rapport à 2022, à 584,2 millions d'euros. La Marge d'EBITA ressort supérieure à l'objectif, à hauteur de 6,7% de la production ; +40 pb par rapport à 2022, malgré un contexte inflationniste, et grâce à l'attention permanente portée à l'excellence opérationnelle et à la sélectivité encore accrue dans un contexte de forte demande pour ses services. Le résultat net ajusté est de 344 ME (+14,2% par rapport à 2022). Le Résultat net part du Groupe ressort à 238,5 ME (+57,4% par rapport à 2022). Le dividende recommandé au titre de l'exercice 2023 est de 0,83 euro par action, en hausse de 13,7% par rapport à 2022.

* Nouveau plus haut historique pour Air Liquide qui gagne 1% à 192,6 euros. LBW a revalorisé Air Liquide de 175 à 205 euros ('achat').

* Dassault Aviation progresse de 1,3% à 185,2 euros. La SocGen a remonté sa cible de 211 à 227 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

* Teleperformance s'effondre de 20% à 89 euros, cette fois sanctionné après une publication décevante. Pour 2024, Teleperformance a indiqué adopter une approche prudente et adapte son modèle de développement au contexte macroéconomique volatil. La croissance de l'activité devrait rester limitée au 1er trimestre 2024, compte tenu d'une base de comparaison très défavorable et d'un environnement qui reste volatil. L'objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires est compris entre +2% et +4% avec une hausse de marge de l'EBITA récurrent comprise entre +10 et +20 points de basse sur une base pro forma (vs. 14,9% en 2023) hors coûts d'intégration de Majorel.

* JCDecaux perd près de 8% à 18 euros. L'absence de dividende, la famille Decaux ayant fait le choix du renforcement du bilan plutôt que de la rémunération des actionnaires, et des prévisions un peu courtes par rapport aux attentes expliquent ce net repli de la valeur. Le management anticipe une croissance organique d'environ 9% au premier trimestre 2024 contre un consensus davantage proche de 10%.

* GL Events recule de près de 4% à 21,5 euros au lendemain de la présentation de ses comptes annuels. Le chiffre d'affaires s'est établi à un niveau record de 1,427 milliards d'euros, en croissance de 9% et de 11% à taux de change constants, tandis que l'EBITDA a augmenté de 18% à 199,2 ME, soit un taux de marge de 14%, en hausse de 1,2 point. Le dividende proposé est multiplié par 2 à 0,7 euro par action. Le groupe vise cette année une croissance de 7% du chiffre d'affaires, avec une dette nette stable.