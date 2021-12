Mi-séance Paris : le CAC40 reste proche des 7.000 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 évolue en légère hausse depuis ce matin. De quoi repasser juste au-dessus des 7.000 points vers la mi-journée (+0,3% autour de 7.010 points) dans un marché attentiste, alors que la semaine sera marquée par les dernières réunions monétaires de l'année de la BCE et de la Réserve Fédérale.

Alors que l'inflation continue d'accélérer dans la zone euro, atteignant un record de 4,9% sur un an en novembre, contre 4,1% en octobre, la dernière réunion de l'année de la BCE, prévue ce jeudi 16 décembre, sera particulièrement suivie par les marchés. La Banque centrale européenne devrait confirmer à cette occasion l'arrêt en mars 2022 de son programme d'achat d'actifs en urgence face à la pandémie (PEPP), une date qui avait été évoquée lors de sa réunion d'octobre. Elle devrait également maintenir ses taux directeurs au plancher et signaler sa patience en matière de resserrement monétaire, compte-tenu des incertitudes pesant sur la croissance et sur l'évolution de la pandémie de Covid-19.

La Bourse de New York a finalement progressé vendredi soir, le S&P 500 signant même un nouveau sommet, malgré l'annonce d'une nouvelle accélération de l'inflation aux Etats-Unis en novembre, au rythme de 6,8% sur un an, au plus haut depuis... 39 ans ! Certains craignaient cependant que la hausse dépasse 7%, d'où un certain soulagement...

VALEURS EN HAUSSE

* Parmi les plus fortes hausses du CAC40, STMicro gagne 2,2% à 43,35 euros en ce début de semaine. Le groupe franco-italien bénéficie d'une note d'Oddo BHF qui a rehaussé sa cible de 50 à 53 euros tout en restant à 'surperformer'. Certains appellent à une plus grande prudence sur le secteur, en raison d'une normalisation inévitable de la croissance du marché en 2022, explique le broker. Cette décélération reste relative alors que l'analyste anticipe +10/15% en 2022 après près de +25% en 2021. De plus, il estime qu'il reste encore des surprises positives à venir sur le secteur, notamment sur STM : le T4 finira dans le haut des attentes et le consensus 2022 est trop bas. Malgré son bon parcours (+40% depuis le premier janvier), le titre reste bon marché à 10,1x l'EBITDA 22 contre environ 15x pour le secteur.

* Publicis s'adjuge 1,1% à 58,4 euros. HSBC a relevé son objectif de cours à 70 euros, contre 62 euros auparavant sur Publicis.

* Dans le sillage de la hausse des cours des métaux industriels, ArcelorMittal rebondit de 2,7% à 26,4 euros. Comme souvent, le secteur évolue en fonction de l'actualité en provenance de Chine. Or, ce matin les informations provenant de Pékin sont plutôt favorables puisque le gouvernement a dit qu'il mettrait en oeuvre des politiques monétaire et budgétaire destinées à stabiliser l'économie en 2022. La Chine mettra la stabilisation de la croissance économique au premier plan face aux nouvelles pressions à la baisse, a déclaré le Premier ministre Li Keqiang lors d'une réunion avec le président de la Banque mondiale David Malpass. La Chine est capable d'accomplir ses principaux objectifs cette année, a précisé le dirigeant.

* Mauna Kea Technologies (+16%) a annoncé une refonte totale de sa stratégie ainsi que le départ avec effet immédiat de son directeur général Robert Gershon. La nouvelle organisation du groupe vise à améliorer son efficacité opérationnelle, à rallonger son horizon de financement et à concentrer ses ressources sur les applications cliniques à plus fort potentiel de Cellvizio, notamment la pneumologie interventionnelle et l'imagerie moléculaire.

* Egide grimpe de 8% sur les 1,37 euro alors que les prises de commandes du groupe ont accéléré au T4, augurant ainsi d'une croissance continue en 2022. Egide a précisé que ses clients sont peu touchés par la pénurie actuelle de composants électroniques.

VALEURS EN BAISSE

* Arkema recule de 2% à 118,3 euros. Morgan Stanley a dégradé le groupe à 'sous-pondérer' en ramenant son objectif de 122 à 102 euros.

* Peu de baisses significatives parmi les valeurs du CAC40. Seul Unibail-Rodamco-Westfield recule de plus de 1%.