Mi-séance Paris : le CAC40 reste proche des 6.600 pts









Encore bien orienté en tout début de séance, le CAC40 se montre plus hésitant sous les 6.600 pts ce midi, en repli de 0,2% malgré Wall Street qui a enregistré hier sa plus forte hausse depuis le 5 mars. La Réserve fédérale américaine et le Congrès américain ont communiqué dès hier soir, après la clôture de Wall Street, le texte de l'intervention prévue mardi par Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine, devant une commission de la chambre de représentants... Dans ce texte, M. Powell souligne la vigueur de la reprise économique américaine, mais ne semble pas pressé de resserrer les conditions monétaires aux Etats-Unis. La Fed soutiendra l'économie "aussi longtemps qu'elle n'aura pas entièrement surmonté" la crise du coronavirus, a-t-il réaffirmé. De quoi satisfaire les Marchés.

De son côté, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a déclaré que la zone euro et les Etats-Unis sont "clairement dans des situations différentes" en matière de perspectives d'inflation, minimisant le risque d'un impact de l'évolution des prix américains sur celle des prix européens...

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis :

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1885 ce midi. Le baril de Brent se négocie 74,40$. Le Bitcoin pointe à 31.500$.

VALEURS EN HAUSSE

ArtMarkett : +9% suivi de Cie des Alpes (+5%), Rallye (+4%)

Axway : +3% suivi de Abivax, Technicolor et Ekinops

Balyo : +2,5% avec TechnipFMC et Bonduelle

Covivio : +1,5% avec Poxel, Ateme

Xilam : +1% avec Lagardere, Airbus, Nicox, Safran

VALEURS EN BAISSE

Transgene : -6% après l'augmentation de capital, suivi de DBV et Verimatrix

Fountaine Pajot (-5%) a accusé une baisse de ses ventes de 11,3% (-9,2% à périmètre comparable) pour un chiffre d'affaires de 84,8 millions d'euros au 28 février 2021. Les derniers lancements, tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Alegria 67) que sur le segment du monocoque (Dufour 530) ont porté l'activité du Groupe sur cette période. L'Excédent Brut d'Exploitation du 1er semestre 2020/21 ressort à 13,2 ME (12,1 ME un an auparavant), soit un taux de marge opérationnelle en hausse à 15,5% du chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation s'établit à 8,2 ME.

Vallourec : -3% avec Believe

Renault : -2,5% suivi de Michelin, Synergie, Solutions30

Innate : -1,5% avec ADP, Nexans, Elis, Alstom, Valeo

AXA (-0,5%) a conclu un accord avec Generali afin de céder ses activités d'assurance en Malaisie, incluant sa participation de 49,99% dans AXA Affin General Insurance et sa participation de 49% dans AXA Affin Life Insurance. Selon cet accord, AXA va céder sa participation dans AAGI et AALI pour un montant total en numéraire de 688 millions de ringgits malaisiens (140 millions d'euros).

METabolic EXplorer (-0,5%) ambitionne à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires consolidé annuel supérieur à 300 ME et un Ebitda supérieur à 14%. Ces objectifs reposent sur l'hypothèse de la réalisation du plan d'investissement nécessaire à la transformation du site industriel d'Amiens exploité par METEX Noovistago. Cette transformation inclura : une nouvelle unité de production d'Acide Glycolique, une unité phase II de production de PDO et d'Acide Butyrique et des augmentations de capacité de production pour les acides aminés de spécialité tels que la Valine, le Tryptophane, la Leucine, l'Isoleucine et l'Arginine. Le montant de ce plan est évalué à 70 ME au cours des 4 prochaines années. Il sera financé selon différentes modalités actuellement à l'étude par le groupe. Ces objectifs remplacent ceux communiqués le 26 février lors de l'annonce de l'entrée de METEX en négociations exclusives avec le cédant d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe (devenue METEX Noovistago).

Sanofi (-0,5%) Pasteur, l'entité commerciale globale "vaccins" de Sanofi, et Translate Bio, spécialisée dans le développement de médicaments à ARN messager (ARNm), ont débuté un essai clinique de phase I en vue d'évaluer un vaccin à ARNm expérimental contre la grippe saisonnière.