Mi-séance Paris : le CAC40 reste proche de ses records

Peu d'évolution du CAC40 qui reste proche de ses records battus en séance à 7.387,29 points jeudi dernier. L'indice parisien évolue proche de l'équilibre ce lundi en fin de matinée autour de 7.340 points.

La tendance devrait rester calme en raison de la fermeture aujourd'hui de Wall Street pour la "Journée des Présidents". La Fed et sa politique monétaire resteront au centre de toutes les attentions cette semaine avec, mercredi, la publication des minutes de la dernière réunion de la banque centrale américaine. L'hypothèse d'une hausse de taux un peu plus musclée le mois prochain monte en puissance. James Bullard, patron de la Fed de St. Louis, allant un peu au-delà du narratif jusqu'alors standard, a déclaré qu'il n'exclurait pas une hausse de 50 points de base en mars et qu'il était favorable à l'atteinte prochaine d'un taux directeur entre 5,25 et 5,50%.

Les publications d'entreprises resteront aussi nombreuses après ce matin Forvia et Icade pour commencer la semaine en douceur...

VALEURS EN HAUSSE

* Forvia (Faurecia) s'adjuge 2,2% à 20,4 euros, les investisseurs saluant la publication plus robuste que prévu de l'équipementier automobile. Le groupe a dégagé l'an passé une marge opérationnelle de 4,4%, en ligne avec ses objectifs, pour un chiffre d'affaires de 25,46 milliards d'euros, en hausse de 17% à taux de change et périmètres constants. Le groupe avait dit prévoir en octobre dernier des revenus pour 2022 "compris entre 24,5 et 25,5 milliards d'euros" et une marge opérationnelle "entre 4 et 5%". Le cash-flow net a atteint 471 ME, nettement supérieur aux attentes du marché. Le groupe qui est le fruit du rachat par Faurecia de son concurrent allemand Hella, vise en 2023 une amélioration de ses résultats financiers. Il anticipe un chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros, une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6%, sur la base d'une production automobile mondiale annuelle de 82 millions de véhicules, et un cash-flow net supérieur à 1,5% du chiffre d'affaires.

* Rexel gagne 0,7% à 23,6 euros et aligne une huitième séance consécutive dans le vert. Le spécialiste de la distribution de matériel électrique reste porté par sa publication annuelle record et des objectifs supérieurs aux attentes. La firme vise une croissance de ses ventes comprise entre 2% et 6% en 2023, en données comparables et à nombre de jours constant, et une marge d'Ebita ajustée comprise entre 6,3% et 6,7%. Oddo BHF ('surperformer') affirme que le groupe est sur la bonne trajectoire pour atteindre ses objectifs 2025. L'analyste a rehaussé son cours cible de 23 à 28 euros sur la base de ses nouvelles estimations et de meilleures hypothèses moyen-terme (marge de moyenne de cycle à 6%).

* Technip Energies (+1,3% à 18,7 euros) a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) auprès d'Arcadia eFuels pour concevoir la première usine de taille commerciale de production de carburants d'aviation durables, située à Vordingborg, au Danemark. La phase initiale du projet ayant récemment pris fin, Technip Energies et Arcadia eFuels ont désormais pour objectif d'accompagner la mise en service de l'usine prévue à horizon 2026. Arcadia eFuels utilisera de l'électricité renouvelable, de l'eau et du dioxyde de carbone biogénique pour produire des eFuels qui pourront être utilisés dans les moteurs traditionnels et les infrastructures de carburant liquide existantes.

* Malmené vendredi malgré une publication de très bonne facture, GTT remonte de presque 5% à 104,2 euros ce lundi. Le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du GNL a dévoilé des comptes supérieurs aux attentes des analystes mais la guidance d'Ebitda 2023 a été jugée un peu courte par le marché.

VALEURS EN BAISSE

* Air France KLM retombe de 2,7% à 1,71 euro. L'actualité autour de la compagnie aérienne est marquée par plusieurs notes d'analystes après la publication des comptes annuels du transporteur. Oddo BHF a ainsi remonté son objectif de 1,65 à 2,1 euros tout en restant 'neutre'. A 'sous-performer' sur l'action, Bernstein a lui rehaussé sa cible de 1 à 1,25 euro. Malgré une situation clairement meilleure qu'il y a encore peu de temps, le marché reste prudent sur le dossier. Sur les 19 analystes suivant la valeur répertoriés par 'Bloomberg', seuls 4 sont à l''achat', 10 sont à 'conserver' et 5 à 'vendre'. L'objectif à douze mois est fixé est fixé à 1,63 euro.

* Renault cède 0,1% à 42,17 euros. Berenberg a revalorisé Renault de 43 à 49 euros ('achat').

* Hermès recule de 1% à 1.725 euros. Bryan Garnier a revalorisé Hermès de 1.520 à 1.650 euros ('achat'). Stifel a rehaussé sa cible de 1.500 à 1.700 euros ('conserver').