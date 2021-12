Mi-séance Paris : le CAC40 reste juste au-dessus des 7.000 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 se cale un peu au-dessus des 7.000 points, sans évolution majeure depuis l'ouverture. En milieu de journée, c'est donc une légère hausse qui l'emporte (+0,1%) à autour de 7.020 points. Difficile en effet d'aller plus haut après 4% de hausse depuis le début de semaine grâce à la l'espoir que les vaccins offriront une protection suffisante contre le variant Omicron.

Pfizer et BioNTech ont publié hier les résultats d'une première étude en laboratoire qui ont montré qu'une troisième injection était efficace pour lutter contre le variant Omicron, tandis que la première série de vaccinations à deux doses afficherait une capacité considérablement réduite à protéger contre la nouvelle souche. Cependant, la série à deux doses offrirait probablement toujours une protection contre les maladies graves causées par Omicron, ont déclaré les laboratoires.

Aux Etats-Unis, la Chambre des représentants a adopté mardi soir un projet de loi autorisant les démocrates à relever le plafond de la dette par un vote à la majorité simple. Le projet de loi de compromis reporte également les coupes prévues dans l'assurance-maladie, ce qui peut être un édulcorant pour certains républicains. La Chambre a aussi adopté à une écrasante majorité le National Defense Authorization Act (NDAA) de 768 milliards de dollars, compromis omettant certains domaines litigieux, ce qui pourrait faciliter le processus vers une adoption finale...

VALEURS EN HAUSSE

* Interparfums (+1,3% à 69,2 euros) prévoit un chiffre d'affaires approchant les 550 ME, en progression de près de 50% en 2021, contre une prévision d'un chiffre d'affaires de 520-530 ME annoncée mi-novembre, ainsi qu'une marge opérationnelle 2021 qui devrait atteindre 16% (contre 15 à 16% auparavant). La direction d'Interparfums précise conserver ses objectifs pour 2022.

* Lagardère remonte de 4,4% à 24,1 euros. Comme prévu, Vivendi va racheter la participation de 17,5% d'Amber Capital dans Lagardère et va lancer une OPA sur le solde du capital au prix de 24,10 euros par action. Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré détiendra une participation de 45,1% dans Lagardère à la suite de la reprise de la participation du fonds britannique. "Cette opération n'impliquera aucun transfert de trésorerie de la part de l'une ou l'autre des parties, Amber Capital conservant les fonds qui lui avaient été remis par Vivendi à titre de gage-espèces ". La réalisation de cette opération devait intervenir avant le 15 décembre 2022, une fois les autorisations réglementaires requises obtenues.

* Danone avance de 0,4% à 53,2 euros. RBC Capital a rehaussé à 'performance sectorielle' sa recommandation sur le titre tout en ajustant son objectif de 50 à 51 euros. Le coût d'un 'reset' "raisonnable" des marges, nécessaire pour relancer la croissance des volumes chez le plus grand fabricant de yaourts au monde, est désormais pris en compte dans le cours de l'action, selon le broker.

* L'Oréal (+1,6% à 425 euros) a signé un accord pour acquérir Youth to the People, une marque américaine de soin de la peau basée en Californie. Youth to the People a été fondée à Los Angeles en 2015 par deux cousins, Greg Gonzalez et Joe Cloyes, inspirés par le savoir-faire de leur grand-mère Eva, qui a développé il y a plus de 40 ans une ligne de soins professionnels à base d'extraits de plantes et d'ingrédients actifs innovants. Les investisseurs, Sandbridge Capital, Strand Equity et Carisa Janes ont accompagné la croissance de la marque. Youth to the People développe et commercialise des produits de soins de la peau haute performance, connus pour leurs formules innovantes qui associent scientifiquement des extraits de superfood premiums et végans.

* Neoen (+1,2% à 36 euros) va céder 95% de ses parts dans les parcs éoliens français Le Berger et Les Beaux Monts. Cette transaction se réalisera sur la base d'une valeur d'entreprise de près de 29 millions d'euros pour 100% des projets, soit 0,7 million d'euros par MW. Le produit net de cession s'élèvera à un niveau d'environ 28 millions d'euros, qui contribueront à l'EBITDA 2021. Situés dans les départements de la Meuse (55) et de l'Yonne (89), les parcs éoliens Le Berger et Les Beaux Monts viennent d'entrer en construction, avec une mise en service prévue en 2023. Ils bénéficient tous deux de tarifs fixes de vente d'électricité pour une durée de 20 ans. Neoen, qui conservera 5% de ces actifs, supervisera leur construction ainsi que leur maintenance et assurera la gestion des relations avec les communautés locales.

VALEURS EN BAISSE

* Atos perd encore 0,4% à 36 euros. JP Morgan a abaissé sa cible de 52 à 42 euros ('neutre').

* Avenir Telecom (-9%) a confirmé que son exercice 2021-2022 doit être celui du rebond commercial, avec une croissance projetée des ventes de produits de téléphonie mobile et l'apport de l'activité dédiée aux ordinateurs portables. Toutefois, le Groupe est amené à reporter une partie des livraisons de commandes programmées au-delà de la fin de l'exercice en cours, du fait des retards de paiement de son principal client français qui lui a aussi annoncé des décalages de certaines de ses commandes fermes déjà passées compte tenu du contexte commercial tendu qu'il subit. À ce jour, Avenir Telecom estime pouvoir livrer pour environ 16 millions d'euros de commandes, sur les 22 millions d'euros déjà signés, avant le 31 mars prochain.

* EDF trébuche de 4% à 12,3 euros. Selon les informations du 'Figaro', le gouvernement envisageait de prendre des mesures supplémentaires pour empêcher les prix de l'électricité de trop augmenter dans un contexte de flambée des coûts énergétiques. Citant des sources proches du Premier ministre, le quotidien affirme que l'exécutif a élaboré ces derniers jours en urgence un plan B en trois étapes. La première consisterait à ne pas procéder à la réévaluation annuelle habituelle des prix réglementés de l'électricité en février alors que la formule utilisée pour la réévaluation prend en compte le prix du marché, qui a explosé. Un amendement à la loi de finances 2022 serait proposé jeudi pour permettre au gouvernement de ne pas appliquer cette formule. Par ailleurs, pour compenser le manque à gagner d'EDF lié à la non-application de la formule, les tarifs augmenteraient progressivement en 2023 sur 12 mois et un mécanisme de compensation pour les fournisseurs alternatifs d'électricité serait à l'étude. Enfin, le gouvernement souhaiterait obliger EDF à vendre davantage d'électricité nucléaire bon marché aux fournisseurs alternatifs au second semestre 2022 ou en 2023, ce qui éviterait à ces derniers de devoir payer des prix de marché (trop) élevés.