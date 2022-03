Mi-séance Paris : le CAC40 reste juste au-dessus des 6.600 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une belle semaine écoulée de rebond (plus de 5% de repris), les initiatives sont très limitées ce lundi. Le CAC40 est globalement stable depuis l'ouverture et se maintient juste au-dessus des 6.600 points. La remontée des prix du pétrole, à 112$ le baril de Brent, freine à nouveau les ardeurs des investisseurs, alors que le conflit en Ukraine ne laisse entrevoir aucune solution diplomatique pour le moment, après un week-end de combats, notamment dans la ville ravagée de Marioupol.

Les investisseurs tiennent peu compte des propos du ministre turc des Affaires étrangères déclarant dans une interview publiée dimanche que les deux pays étaient sur le point de s'entendre sur des points essentiels. Les efforts diplomatiques vont se poursuivre dans les jours à venir. Le président américain Joe Biden se rendra vendredi en Pologne pour discuter de la réponse internationale à l'invasion de l'Ukraine, au lendemain d'une rencontre à Bruxelles avec les alliés de l'Otan, ses homologues des pays du G7 et des dirigeants européens.

VALEURS EN HAUSSE

* Vallourec (+4% à 10,6 euros) a choisi Philippe Guillemot pour succéder à Edouard Guinotte à la tête du groupe. Au terme d'un processus de sélection externe mené par un comité spécial du Conseil d'Administration, le Comité des Nominations et de la Gouvernance a décidé de sélectionner l'ancien patron d'Elior Group pour le poste de PDG. Philippe Guillemot, nommé pour un mandat de quatre ans, avec effet immédiat, aura pour mission d'accélérer l'exécution du plan stratégique global de la société en privilégiant une logique de "valeur par rapport au volume" et en abaissant sensiblement le seuil de rentabilité de la société, en portant une attention constante à la réduction des coûts, à l'efficacité opérationnelle ainsi qu'aux nouvelles pratiques commerciales, afin de permettre à la société de poursuivre une croissance rentable. Au terme de ce processus, d'ici à la fin de 2023, Vallourec aura été transformée et sera mieux préparée à gérer l'évolution d'un cycle économique complet.

* D'autres valeurs pétrolières se distinguent : CGG gagne près de 7%, Rubis progresse de 4% et TotalEnergies reprend 1%.

* Essilorluxottica gagne 1% à 167 euros. Le numéro un mondial des verres optiques bénéficie du soutien de HSBC qui est passé à l''achat' sur la valeur en visant 210 euros. Les perturbations au niveau de la direction, dues à une structure de gouvernance double, appartiennent au passé depuis l'assemblée générale annuelle de l'année dernière, et cela a ouvert la voie à une organisation "plus légère" et plus efficace, écrit l'analyste. La société extrait des synergies de coûts issues du rapprochement entre Essilor et l'Italien Luxottica "à un rythme beaucoup plus rapide" et bénéficiera également de celles liées à l'intégration de GrandVision. En outre, la date tant attendue de la journée investisseurs a également été " gravée dans le marbre " pour le 14 septembre prochain, ce qui est un autre point positif pour le dossier.

* Sword Group s'adjuge 7% à 48 euros, les investisseurs saluant l'acquisition du britannique Ping, un intégrateur de systèmes et un fournisseur de services managés. La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros pour 2022. Cette opération, qui était attendue puisque Sword avait évoqué le 10 mars une acquisition dans les services informatiques en Ecosse, était imminente, note Bryan Garnier. Elle permettra à Sword de proposer une gamme de solutions plus complète à ses clients.

VALEURS EN BAISSE

* Alstom (-0,6%) a décidé de suspendre toute livraison vers la Russie. Alstom détient par ailleurs une participation de 20% dans l'entreprise Transmashholding (TMH), fournisseur russe de locomotives et d'équipements ferroviaires qui dessert principalement le marché local. Il n'y avait aucun lien commercial ni opérationnel entre Alstom et TMH... La valeur comptable de cette participation sera réévaluée dans le cadre de la clôture de l'exercice financier 2021/22. TMH est consolidé selon la méthode de mise en équivalence. Dans le rapport financier d'Alstom pour le premier semestre 2021/22, la valeur comptable de la participation d'Alstom dans TMH s'élevait à 482 millions d'euros, avec un écart de conversion estimé à -169 ME, et la contribution de TMH au résultat net d'Alstom était légèrement négative, à -2 ME. Alstom a confirmé également la suspension de tout investissement futur en Russie. Le groupe était en train de développer un projet de partenariat avec UZ, l'exploitant du réseau ferroviaire ukrainien, pour la fourniture de locomotives et pour les services de maintenance associés.

* Worldline (-0,6% à 41,7 euros) a immédiatement appliqué les sanctions internationales relatives à la Russie et entend les poursuivre autant que nécessaire. Le Groupe confirme que les volumes d'activité liés à la Russie sont limités, représentant environ 1,5% du chiffre d'affaires annuel 2021 proforma estimé de Worldline sur les activités poursuivies. Ceci résulte principalement de ses activités d'acceptance opérées hors de Russie permettant aux consommateurs domestiques de réaliser des transactions onlines auprès de marchands internationaux non Russes. Plus généralement, sachant que le groupe n'a pas d'exposition à l'Ukraine, les autres pays d'Europe de l'Est limitrophes à la Russie et à l'Ukraine représentent environ 1,5% du chiffre d'affaires annuel 2021 proforma estimé du Groupe sur les activités poursuivies, dont environs la moitié sur les activités de traitements des transactions (Services Financiers) dans les pays Baltes. Ces activités ne sont pas impactées par le conflit en Ukraine.

* Atos, qui restait sur trois belles séances de hausse, retombe de 3,4% à 28,1 euros ce lundi. 'Neutre' sur la valeur, UBS a abaissé sa cible de 35,5 à 27,5 euros. Le broker considère que le titre restera volatile jusqu'à la journée investisseurs de mai. Le marché est partagé sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 4 analystes sont 'positifs', 11 sont à 'conserver' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 31,75 euros.

* Kering et LVMH sont en légère baisse. Jefferies a abaissé son objectif sur Kering de 800 à 695 euros ('conserver') et Barclays de 850 à 795 euros ('surpondérer'). Quant à LVMH, Jefferies a réduit son objectif de 850 à 750 euros ('achat') et Barclays ne vise plus que 815 euros contre 880 euros précédemment ('surpondérer').