Mi-séance Paris : le CAC40 reste finalement en baisse

En hausse à l'ouverture, le CAC40 a finalement repris le chemin de la baisse pour descendre jusqu'à 4.216 points. Vers la mi-journée, la baisse se fait plus modérée autour de 4.305 points (-1%).

Les cours du brut continuent de chuter lundi, le baril de Brent ayant touché un plus bas depuis novembre 2002, plombé par la chute de la demande liée à la pandémie et par la guerre des prix engagée entre l'Arabie saoudite et la Russie. De leur côté, les analystes de JPMorgan ont estimé que le PIB mondial pourrait chuter de 10,5% en rythme annualisé au premier semestre de l'année. Pas de quoi rassurer les marchés ! La banque centrale chinoise a pour sa part surpris en baissant lundi un taux d'intérêt à court terme très surveillé de 20 points de base pour tenter d'atténuer les effets dévastateurs du coronavirus sur la deuxième économie du monde.

Côté sanitaire, on attend les pics de cas de contamination en Europe dans les prochains jours. En France, le nouveau coronavirus a fait 2.606 morts en milieu hospitalier depuis le 1er mars et en Italie, le bilan atteint désormais 10.779 décès. Aux Etats-Unis, Donald Trump a annoncé un prolongement des mesures de distanciation sociale jusqu'au 30 avril alors que le virus a fait plus de 2.400 morts dans le pays.

VALEURS EN HAUSSE

* Biosynex poursuit son envolée (+50% à 14 euros). Biosynex prévoit le lancement à brève échéance d'un test sérologique rapide de détection dans le sang des anticorps spécifiques du virus responsable du Covid-19. Ce test permet à partir d'une goutte de sang de détecter en 10 minutes les anticorps spécifiques du Covid-19 qui apparaissent environ 10 à 15 jours après la contamination. Cette détection sérologique permet de déterminer rétrospectivement l'exposition au virus de porteurs sains ou de patients ayant présenté des signes mineurs de l'infection au Covid-19. Ce type de tests pourraient bien sûr être utilisés à grand échelle dans le cadre de la stratégie de sortie du confinement.

* LVMH gagne 0,8% à 344 euros. Le numéro un mondial du luxe a annoncé vendredi soir "pouvoir raisonnablement supposer" que son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 "baissera dans une fourchette comprise entre 10 et 20% par rapport à l'an dernier".

* Air Liquide (+2,6% à 109,7 euros) a placé en fin de semaine dernière avec succès une émission obligataire long terme de 1 milliard d'euros. Cette opération a été très significativement sursouscrite par les investisseurs. Ce placement a été réalisé dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du groupe. Il permet d'émettre 1 MdE d'obligations, dont 500 millions d'euros sur une durée de 5 ans à un rendement actuariel de 1,022%, et 500 ME sur une durée de 10 ans à un rendement actuariel de 1,47%.

VALEURS EN BAISSE

* Début de semaine compliqué pour le secteur bancaire. Natixis (-8%), BNP Paribas (-5%), la Société Générale (-2%)et le Crédit Agricole (-4%) sous-performent nettement le marché dans le sillage de la poursuite de la détente des rendements obligataires sur fond d'aversion au risque. Les établissements financiers sont également pénalisés par la demande de la Banque centrale européenne qui leur a recommandé de suspendre leurs dividendes et leurs rachats d'actions jusqu'au 1er octobre prochain, au moins, pour privilégier leur solvabilité et leur capacité de prêt aux entreprises et aux ménages dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

* Le régulateur a demandé aux banques qui avaient déjà prévu de soumettre une proposition de paiement de dividende lors de leur prochaine assemblée générale de l'amender pour la mettre en conformité avec sa recommandation. Une mauvaise nouvelle pour les actionnaires des banques françaises dans la mesure où, selon les calculs des 'Echos', les établissements cotés à Paris prévoyaient de verser en mai près de 9 milliards d'euros de dividendes au titre de l'exercice 2019.

* Le secteur aéronautique continue à souffrir : Airbus reperd 6% à 64 euros et Safran 4% à 83,6 euros.

* JCDecaux (-3%) ramène ses prévisions de croissance organique de chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020 autour de -10%. Pire... Le chiffre d'affaires du 2e trimestre 2020 sera beaucoup plus négativement impacté, en raison de la pandémie de Covid-19. JCDecaux publiera ses prévisions pour le 2e trimestre 2020, comme prévu le 12 mai.

* Saint-Gobain (-3%) renforce encore ses moyens de financement. Le numéro un mondial des matériaux de construction a réalisé une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches : 750 millions d'euros à 3 ans avec un coupon de 1,75% et 750 millions d'euros à 7 ans et demi avec un coupon de 2,375%.

* Compagnie des Alpes (-3%) suspend les objectifs de marge d'EBO sur ses deux métiers pour l'exercice 2019-2020, objectifs communiqués lors de la publication de ses résultats annuels en décembre dernier. Compte tenu du manque de visibilité lié principalement à l'incertitude des dates de réouverture des parcs de loisirs, il est prématuré d'estimer l'impact de la situation sur les résultats 2019-2020.

* Bénéteau (-5% sous les 6 euros) avertit à son tour pour expliquer que les perspectives annuelles sont caduques.