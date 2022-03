Mi-séance Paris : le CAC40 reste finalement dans le rouge

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 remontait de presque 1% en début de séance au-dessus des 6.600 points mais pointe désormais en légère baisse en fin de matinée (-0,3% autour de 6.560 points). Le calendrier diplomatique est particulièrement chargé aujourd'hui, sur fond de tournée européenne de Joe Biden. L'hypothèse de nouvelles sanctions économiques contre la Russie sera débattue ce jeudi à Bruxelles lors d'une réunion des pays du G7.

Les cours du pétrole (composante importante l'inflation) sont repartis en nette hausse, alors qu'un embargo de l'UE sur le pétrole russe reste en discussion. Le cours du baril Brent de la mer du Nord est remonté à 122$ ce matin.

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi soir, alors que les responsables de la Réserve fédérale multiplient les déclarations de fermeté face à l'inflation, laissant penser que les taux directeurs seront relevés plus vite et plus fort que prévu.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Thalès prend encore 2% à 118,3 euros, portant ses gains depuis le premier janvier à plus de 55%. Les sommets européens du jour vont certainement accentuer les perspectives de hausse des dépenses mondiales de Défense dont un groupe comme Thales peut bénéficier.

* TotalEnergies reprend 1,6% à 47 euros.

CGG (+0,5%) a été sélectionné par PXGEO pour le traitement-imagerie d'une étude sismique fond de mer (OBN) menée en deux étapes sur le champ de Sapinhoa dans le bassin de Santos, au large du Brésil. Les données finales apporteront à Petrobras, opérateur du champ, une meilleure compréhension de la géologie pour mieux guider le développement de la production et la récupération du pétrole. Peter Whiting, EVP, Geoscience, CGG, a déclaré : "Avec notre palmarès inégalé de projets OBN dans la zone pré-salifère, CGG est sans aucun doute le leader mondial en imagerie sismique de fond de mer. L'imagerie du sous-sol pré-salifère reste un défi. Les experts de notre centre de recherche dédié de Rio sont unanimement reconnus pour le développement d'algorithmes de calcul et de technologies adaptés à chaque projet de fond de mer 4D de cette zone pré-salifère et pour la fourniture finale d'images de très haute qualité".

* Sanofi (+0,2%) va arrêter ses dépenses non essentielles en Russie. "Nous nous opposons à la guerre russe en Ukraine et soutenons pleinement la position de la communauté internationale. Nous avons arrêté les nouvelles dépenses non liées à l'approvisionnement de nos médicaments et vaccins essentiels et qui changent la vie en Russie, ainsi qu'en Biélorussie", a précisé hier soir le laboratoire français sur le réseau social média Twitter. Cela inclut toutes les dépenses publicitaires et promotionnelles et l'arrêt de tout nouveau recrutement de patients pour les essais cliniques en cours, "même si nous continuerons à traiter les patients déjà inscrits".

VALEURS EN BAISSE

* Engie (-1,7%) a annoncé le succès de la cession de 9% du capital de GTT (-2%). Ainsi, Engie a finalisé la cession de 3.330.000 actions de Gaztransport & Technigaz au prix de 90 euros par action et a ainsi levé 299,7 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels exécuté sous la forme accélérée. A la suite d'une forte sursouscription des investisseurs institutionnels, Engie a décidé d'augmenter la cession à hauteur de 3,33 millions d'actions représentant environ 9% du capital social de GTT. En cas d'échange de l'intégralité des obligations échangeables en actions ordinaires GTT émises par Engie en juin 2021, la participation d'Engie au capital de GTT sera réduite à environ 11%.

* Renault abandonne encore 2,5% à 22,5 euros. Très critiqué après sa décision de maintenir ses activités en Russie, le constructeur a finalement annoncé hier soir la suspension avec effet immédiat de la production de son usine de Moscou ainsi qu'une potentielle cession de sa participation de contrôle dans le premier constructeur automobile russe, Avtovaz. "Le groupe évalue les options possibles concernant sa participation dans Avtovaz, tout en agissant de manière responsable envers ses 45.000 salariés en Russie", a précisé Renault. Avtovaz a représenté la moitié du résultat opérationnel courant de la division automobile de Renault l'an dernier. Conséquence de cette décision, le groupe au losange a revu à la baisse ses objectifs financiers pour 2022, avec une marge opérationnelle du groupe escomptée désormais autour de 3%, contre au moins 4% précédemment, et un free cash-flow de l'automobile attendu seulement "positif", et non plus à au moins un milliard d'euros. Il va également enregistrer une charge d'ajustement non-cash au moment des résultats du premier semestre, correspondant à la valeur des immobilisations incorporelles, corporelles et goodwill consolidés du groupe en Russie (2,195 MdsE au 31 décembre dernier).

* L'Oréal perd 2% à 350 euros, alors que la firme de recherche Jefferies vient de revoir sa recommandation de 'conserver' à 'sous-performance' et de ramener de 409 à 314 euros son objectif de cours sur la valeur du leader mondial des cosmétiques. Notons par ailleurs que le groupe a levé 3 milliards d'euros après une émission obligataire en trois tranches.

* Trigano décroche de 7% à 128 euros au lendemain de son point semestriel. Si le groupe continue à bénéficier d'une demande toujours très forte pour les véhicules de loisirs et dispose ainsi de carnets de commandes records, il continue également à être confronté aux pénuries de bases roulantes qui ont affecté la production du premier semestre et pour lesquelles Trigano n'anticipe pas d'amélioration significative à court terme.

* Guerbet perd 5% à 28 euros. Le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale a publié pour l'exercice 2021 un EBITDA de 105,1 ME contre 100,7 ME en 2020, en hausse de 4,3%. Le taux d'EBITDA / Chiffre d'affaires ressort à 14,4% dépassant la fourchette haute des objectifs de rentabilité opérationnelle annoncés à l'occasion des résultats semestriels 2021. Le chiffre d'affaires annuel 2021 était de 732,1 ME, en hausse de 2,8% par rapport au 31 décembre 2020 malgré un effet de change défavorable de 16,4 ME.