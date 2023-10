Mi-séance Paris : le CAC40 reste englué dans la zone des 7.000 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 tente toujours de rebondir au-dessus des 7.000 points mais la tendance reste très fragile et à peine teintée de vert en fin de matinée (+0,1% à 7.027 points). L'indice ZEW, mesurant le sentiment des investisseurs en Allemagne, est ressorti plus élevé qu'attendu en octobre. L'indice atteint ainsi -1,1 après -11,4 en septembre, et contre un consensus de -9,3.

La question du rallye de fin d'année commence à se poser à Wall Street, alors que la cote américaine s'affiche résiliente depuis quelques jours, malgré l'incertitude géopolitique et économique. Michael Wilson, le d'ordinaire très pessimiste stratège de Morgan Stanley, qui a rappelons-le complètement raté le rebond boursier cette année, se montre nuancé sur le sujet. Il estime donc qu'un rallye de l'indice large S&P 500 au quatrième trimestre 2023 est "plus probable qu'improbable".

VALEURS EN HAUSSE

* Edenred et Elior gagnent plus de 4% et Sodexo 2%. Contrairement à ce qui était redouté pour les groupes de services et de paiements, l'Autorité de la concurrence considère que, si le plafonnement tarifaire peut constituer une réponse aux défaillances de marché, elle ne constitue pas en l'espèce la réponse la plus adaptée. Dans un avis destiné au gouvernement, le régulateur "recommande en priorité à celui-ci de rendre obligatoire la dématérialisation, de rechercher une solution structurelle pour rééquilibrer les rapports de force sur le marché et de mettre en place une régulation adaptée du secteur". L'Autorité de la concurrence avait été saisie pour avis par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur la pertinence d'un encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur les commerçants agréés par la Commission Nationale des Titres-Restaurant (" CNTR ") ainsi que sur la question de la généralisation de la dématérialisation des titres-restaurant.

* En tête du CAC40, Airbus gagne 2,4% à 125,9 euros. Jefferies est passé à l''achat' et rehausse sa cible de 130 à 150 euros.

* Vivendi progresse de 0,8% à 8,6 euros. JP Morgan a ajusté la mire de 13,1 à 13,4 euros ('surpondérer').

* Stellantis est en très légère hausse à 18,8 euros en matinée alors que Barclays a débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'surpondérer' et un objectif de 22,50 euros. La banque affirme que le propriétaire des marques Jeep, Peugeot et Ram figure parmi les meilleurs constructeurs automobiles européens et américains en termes de marge opérationnelle, de flux de trésorerie disponible, de dividendes et d'efficacité du capital. La croissance/résilience structurelle des bénéfices est parmi les plus élevées au sein du secteur. Barclays ajoute que la qualité de Stellantis ne se reflète pas dans son cours avec un PE 2024 limité à 3.

VALEURS EN BAISSE

* Prodways s'effondre de 16% à 1,19 euro. Il faut dire que le spécialiste de l'impression 3D à destination de l'industrie a vu sa croissance nettement ralentir au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 16 ME, soit environ 1 ME en-dessous du niveau de la même période en 2022. L'activité est notamment pénalisée par la faiblesse des livraisons d'imprimantes, anticipée depuis plusieurs mois, à laquelle s'ajoute une conjoncture économique défavorable qui impacte les activités à cycle court, notamment l'impression à la demande. Dans ces conditions, l'atteinte de la guidance 2023 est incertaine, a averti le management. Pour rappel, celle-ci était de "autour de +5% de croissance du chiffre d'affaires" et "environ 8% de marge d'EBITDA courant.

* Toujours pas de rebond pour Alstom qui perd encore 1,5% à 12,56 euros avec une capitalisation boursière qui a fondu sous les 5 milliards d'euros.

* Carmat cède 2% à 3,57 euros au lendemain de l'annonce d'une augmentation de capital d'un montant total de 7 millions d'euros souscrite dans sa grande majorité par plusieurs de ses actionnaires financiers historiques. L'émission a consisté en l'émission de 1,9 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription de 3,6 euros, correspondant au cours de la dernière séance de cotation (du 13 octobre).