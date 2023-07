Mi-séance Paris : le CAC40 reste dans le vert, les publications semestrielles commencent bien en France

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après avoir débuté la journée légèrement dans le rouge, le CAC40 grappille encore 0,3% ce jeudi midi autour de 7.350 points. Publicis, premier groupe du CAC40 à publier ses comptes semestriels a relevé ses prévisions annuelles.

Wall Street est cette fois attendu sous pression cet après-midi suite aux résultats jugés décevants de Netflix et Tesla. Après le coup d'envoi positif donné par les grandes banques de Wall Street en fin de semaine passée, les premiers résultats des ténors technologiques semblent bien plus mitigés, ce qui est gênant étant donné que le rallye des derniers mois reposait justement sur les 'mégacaps' technologiques avec en particulier la thématique de l'IA. La performance trimestrielle d'IBM a également été mitigée, le dossier étant un assez bon indicateur économique.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Publicis gagne 2,8% à 73,5 euros. Le groupe a dévoilé ce matin une croissance organique de + 7,1% au T2 à 3,24 MdsE. La croissance publiée ressort à +5,4%. L'EBITDA (marge opérationnelle avant amortissements) s'établit à 1.335 millions d'euros au 1er semestre 2023, contre 1.287 millions en 2022, soit une hausse de +3,7%. Le taux de marge d'EBITDA ressort à 21,1% du revenu net. Au total, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2023 est un bénéfice de 623 millions d'euros contre 537 millions d'euros l'année précédente pour la même période. Le groupe attend désormais une croissance organique 2023 à environ +5%. Elle était précédemment attendue dans la moitié haute de la fourchette comprise entre +3% et +5%. Publicis vise aussi un taux de marge opérationnelle proche de 18%, contre 17,5 % à 18 % précédemment et un Free Cash-Flow "d'au moins" 1,6 MdE contre "environ" 1,6 milliard d'euros précédemment.

* TotalEnergies reprend 1,6% à 53,15 euros avant la publication de ses résultats semestriels jeudi prochain.

* Kering, porté hier par le maniement à la tête de sa marque phare Gucci, prolonge sa hausse de 1,7% à presque 540 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Atos cède 1,3% à 14,3 euros. La filiale Eviden, via sa ligne d'activités Worldgrid, spécialisée dans les solutions de gestion de l'énergie et le contrôle-commande nucléaire, et Schneider Electric, ont signé un "contrat majeur" avec EDF. Les deux groupes fourniront les systèmes de contrôle-commande standard de niveau 1 des six centrales nucléaires (de type EPR2) en projet chez EDF, dans le cadre du plan de relance de la filière nucléaire annoncé par le Président de la République Emmanuel Macron. Alors qu'EDF a récemment annoncé avoir engagé les procédures d'autorisations nécessaires au démarrage de la construction de deux premiers EPR2 à Penly prévu mi-2024, Worldgrid (Eviden) et Schneider Electric démarrent les travaux afin de concevoir, qualifier et construire le futur contrôle-commande standard de niveau 1 pour les tranches nucléaires concernées.

* Getlink recule de 1,8% à 15,8 euros après ses semestriels. Pour 2023, le groupe se dit confiant dans sa capacité à dépasser un EBITDA de 910 millions d'euros et ce malgré un environnement économique et social au Royaume-Uni et en France toujours incertain.

* Euroapi perd 3,3% à 10,55 euros. Morgan Stanley a débuté le suivi de la valeur à " pondération en ligne " avec un objectif de 13 euros.