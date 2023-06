Mi-séance Paris : le CAC40 reste dans le rouge, Sanofi se distingue

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rouge domine à la mi-journée à Paris avec un CAC40 qui recule de 0,29% à 7.293 points. Après un week-end prolongé à Wall Street, les futures américains pointent aussi en retrait alors que les investisseurs continuent à s'inquiéter de la situation en Chine. Comme anticipé, la Banque populaire de Chine a diminué ses taux préférentiels de prêt à un an et à cinq ans de dix points de base pour relancer la demande de crédit, mais le marché espérait davantage. "Je ne pense pas que les réductions de taux vont faire bouger la situation", affirme ainsi Redmond Wong chez Saxo Markets, ajoutant qu'une baisse de 15 points de base aurait envoyé un "message plus fort" qui aurait pu améliorer le sentiment dans le secteur immobilier chinois.

Les opérateurs semblent également plus hésitants après la vive hausse des marchés boursiers sur cette première partie d'année. Après le statu quo de la Fed la semaine dernière, le discours de Jerome Powell mercredi, qui livrera son témoignage 'semi-annuel' sur la politique monétaire au Congrès, sera particulièrement suivi. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la plus forte probabilité (74,4%) pour la prochaine réunion de la Fed, celle des 25 et 26 juillet, est une hausse de 25 points de base du taux des fed funds entre 5,25 et 5,5%.

"Si vous considérez que les taux d'intérêt mettent au moins un an pour avoir un impact sur l'économie, la grande majorité de toutes les hausses de taux de ce cycle n'ont pas encore eu d'effet", explique à 'Bloomberg' Mike Riddell, gestionnaire de portefeuille chez Allianz Global Investisseurs. "On a l'impression que les gens sont inquiets, mais ils ne sont pas vraiment positionnés de cette façon". Les Banques centrales turque, britannique et suisse seront sur le pont cette semaine.

L'actualité entreprises reste quant à elle assez limitée ce mardi : Sanofi bénéficie néanmoins d'une décision de justice favorable aux Etats-Unis dans l'affaire du Zantac, Neoen est porté par le relèvement de ses objectifs et Airbus engrange les commandes au salon du Bourget. L'industrie chimique est par ailleurs secouée après l'avertissement de l'Allemand Lanxess.

L'euro reste ferme face au billet vert, à 1,0926$ ce midi. Le baril de Brent remonte de 1,25% à 77$ à Londres. L'once d'or se négocie à 1.964$ et le Bitcoin s'échange proche des 26.800$ sur Coindesk.

VALEURS EN HAUSSE

* Neoen bondit de 4,4% à 30,4 euros, logiquement porté par la révision à la hausse de son objectif d'Ebitda ajusté 2025. Un relèvement qui fait suite au contrat remporté auprès de l'AEMO (Australian Energy Market Operator) pour la Collie Battery Stage 1. Neoen estime désormais que son Ebitda ajusté devrait dépasser 700 millions d'euros dès 2025, contre une prévision antérieure d'un Ebitda ajusté supérieur à 600 ME. La révision de cet objectif procède tant d'une actualisation des prévisions opérationnelles que de la réintégration dans la guidance de la contribution des opérations de 'farm-down', pour un montant que Neoen maintient inchangé dans ses prévisions.

* Sanofi pointe en tête du CAC40 à midi à la faveur d'un gain de 2,7% à 97 euros. Le laboratoire a remporté une importante victoire judiciaire aux Etats-Unis dans la mesure où le "tribunal arbitral a rejeté la demande de Boehringer Ingelheim contre Sanofi relative à l'indemnisation des dommages pouvant éventuellement découler du litige en cours aux États-Unis relatif au Zantac". Cette décision est finale et n'est pas susceptible d'appel. Sanofi reste pleinement confiante dans la solidité de ses arguments de défense dans le cadre du litige relatif au Zantac aux États-Unis. Aucune preuve scientifique fiable ne permet d'établir l'existence d'un lien entre le Zantac et les préjudices allégués dans les contentieux engagés contre GSK, Pfizer, BI, Sanofi et d'autres entreprises aux Etats-Unis. La FDA et l'Agence européenne des médicaments ont évalué les données disponibles, sans trouver de preuve que la ranitidine, le principe actif du Zantac, soit cancérigène, souligne Sanofi.

* Airbus (+0,5% à 132,2 euros) continue sa moisson au Bourget. Philippine Airlines (PAL) a finalisé un accord d'achat avec le géant européen pour la commande ferme de neuf avions long courrier A350-1000. L'A350-1000 a été sélectionné dans le cadre du projet Ultra Long Haul Fleet du transporteur philippin et effectuera des vols sans escale de Manille vers l'Amérique du Nord, y compris vers la côte est des États-Unis et du Canada. Les nouveaux appareils viendront s'ajouter aux deux A350-900 déjà en service au sein de la compagnie. Ils pourront accueillir 380 passagers répartis en trois classes. Qantas a de son côté finalisé un contrat portant sur neuf A220-300 supplémentaires, portant le nombre total d'appareils commandés à 29 unités. L'A220 a été initialement sélectionné par Qantas dans le cadre d'un important programme de remplacement de flotte annoncé en mai 2022, qui comprenait également des commandes pour l'A321XLR et l'A350-1000.

* Quadient (+0,2% à 18,7 euros) a signé un important contrat avec une grande société de transport et de logistique en Norvège, NBT, pour la mise en place d'une ligne de production de courrier ultramoderne et sur mesure, capable de gérer efficacement jusqu'à 6.000 colis par heure et représentant un investissement de plus de 3 millions d'euros au total. Confrontée à une croissance rapide des volumes de colis traités, NBT a décidé de procéder à un investissement stratégique dans ses installations de production pour accroître son efficacité et respecter son engagement à satisfaire les demandes des clients. Le nouveau centre de tri intégré permet à NBT de passer d'une capacité de 2.000 à une impressionnante capacité de 6.000 colis par heure. Actuellement en cours de montage à Klofta, située entre Oslo et Gardermoen, le nouveau centre de colis sera pleinement opérationnel cet été.

VALEURS EN BAISSE

* Renault perd 4% à 35,4 euros. Le constructeur a annoncé que Luca de Meo prendra la tête de l'équipe dirigeante d'Ampere, sa filiale dédiée aux véhicules électriques et au software. Ampere vise un taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d'affaires de 30% jusqu'en 2030. Avec 80% de ses investissements déjà réalisés, Ampere table sur un bénéfice d'exploitation et un free cash-flow à l'équilibre dès 2025, et une marge à deux chiffres en 2030. " La scission d'Ampère est importante pour accélérer la transition vers les véhicules électriques, mais Renault a-t-il besoin d'une introduction en bourse ? ", s'interroge l'analyste de Bernstein, Daniel Roeska, dans une note. "Nous craignons que le projet d'introduction en bourse d'Ampère ait été défini il y a des années dans un climat très différent, et nous encourageons l'équipe Renault à réexaminer ses projets compte tenu des développements actuels". Une cotation de l'unité pourrait avoir lieu dès le quatrième trimestre 2023. Un Capital Markets Day se tiendra au second semestre. Carlos Ghosn réclame par ailleurs un milliard de dollars à Nissan devant la justice libanaise pour "dommages profonds" à son finances et réputation, a annoncé une source judiciaire proche du dossier à 'Reuters', ajoutant que l'audience se déroulerait le 18 septembre.

* Solocal cède 3% à 0,145 euro. Fitch Ratings a abaissé la note émetteur long terme du groupe à 'C' et la dette senior sécurisée à 'CC'. La dégradation de ces notes reflète le non-paiement par Solocal des intérêts dus le 15 juin. Cela fait suite à l'annonce par la société le 7 juin de son intention de reporter ses paiements de coupons en juin et en septembre sur ses obligations à taux variable de 176,7 millions d'euros et 18,7 millions d'euros, qui arrivent à échéance en 2025. "Nous nous attendons à ce que Solocal négocie avec les obligataires pour une dérogation ou un accord de moratoire sur les paiements dus pour le reste de 2023", souligne Fitch.

* Catana (-0,4% à 7 euros). Le groupe a présenté YOT (prononcez " IOT "), une nouvelle marque de catamarans à moteur qui vient compléter son offre voile qui comprend CATANA, reconnu comme la référence des catamarans de voyages et BALI, le concept qui a révolutionné les catamarans de grande plaisance. Boris Compagnon, Directeur Commercial et Marketing de Catana Group précise : "YOT, c'est à la fois pour nous un saut dans un univers dans lequel il va falloir faire nos armes car l'offre est solide et alléchante, mais également un terrain de jeu dans lequel nous avons toute notre légitimé avec notre savoir-faire industriel en termes de catamarans. L'ADN de Catana Group, c'est la capacité à avoir une lecture approfondie et visionnaire du marché, et c'est sous ce prisme que nous avons imaginé YOT".