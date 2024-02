Mi-séance Paris : le CAC40 reste calé sur les 7.600 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après un début de séance bien orienté, la tendance est beaucoup plus hésitante en fin de matinée avec un CAC40 de retour sur les 7.600 points (+0,15%). Beaucoup de publications annuelles de premier plan sont attendues entre mercredi et jeudi avec notamment TotalEnergies, Vinci, Kering, L'Oréal ou Société Générale.

Les investisseurs asiatiques ont repris confiance ce matin, pariant sur un plan gouvernemental de soutien aux marchés boursiers chinois. Un fonds d'investissement détenu par l'Etat a notamment annoncé augmenter ses injections de capital dans les actifs locaux. L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a aussi déclaré qu'elle interdirait aux courtiers d'emprunter des titres pour les prêter à leurs clients et qu'elle restreindrait les mécanismes de refinancements de titres, dans le cadre de ses efforts visant à réduire les volumes de ventes à découvert. Au final, grâce à ces annonces, le Shanghai Composite a progressé de 3,23%, le Hang Seng à Hong Kong s'est envolé de 3,80%.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, TotalEnergies reprend près de 2% au-dessus des 60 euros avant la publication demain de ses comptes 2023.

* Très léger rebond d'Atos (+2%) après son nouveau plongeon de la veille. Atos a annoncé hier la nomination d'un mandataire ad hoc pour encadrer ses discussions avec ses banques en vue de parvenir à un plan de refinancement de sa dette alors que le projet d'augmentation de capital n'est plus d'actualité.

* Thales gagne +1,5% à 137 euros. Le Groupement Momentané d'Entreprises (GME) Engin Blindé Multi Rôles (EBMR), composé de Nexter, société de KNDS, Thales et Arquus, a livré 123 véhicules Griffon et 22 véhicules Jaguar à la Direction générale de l'armement (DGA) en 2023. Le GME poursuit les livraisons et les qualifications de Jaguar et de Griffon. Le GME EBMR atteint à nouveau son objectif annuel de livraisons.

* McPhy grimpe de 2,4% à 2,64euros ce mardi, alors que le chiffre d'affaires du groupe sur l'exercice 2023 s'est élevé à 18,8 ME, en progression de 17% par rapport à 2022. Le groupe indique être en phase de finalisation d'un crédit-bail immobilier pour sa Gigafactory de Belfort avec un pool bancaire, représentant un financement de 16 ME environ.

VALEURS EN BAISSE

* Toujours pas de rebond pour BNP Paribas qui cède 1,5% à 55,2 euros. La banque abandonne plus de 10% depuis la publication de résultats annuels inférieurs aux attentes.

* Société Générale (-0,6% à 22,6 euros) publiera jeudi ses comptes annuels.