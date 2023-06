Mi-séance Paris : le CAC40 reste bien orienté avant la Fed

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A la faveur d'un gain de 0,73%, le CAC40 évolue au-dessus des 7.300 points à la mi-journée (7.344 pts), en hausse pour la troisième séance consécutive. Les investisseurs demeurent optimistes avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir (20H en France). Un statu quo est quasiment acquis alors que selon le baromètre Fedwatch de CME Group, les traders tablent désormais avec une probabilité de 95% sur un maintien de l'objectif des "fed funds" à 5,00%-5,25%. Cette pause pourrait toutefois être de courte durée puisque la probabilité d'une nouvelle hausse du coût du crédit en juillet est de plus de 63%, l'inflation de base aux Etats-Unis en mai restant toujours élevée (+5,3% sur un an) malgré le ralentissement à 4,0% sur un an des prix à la consommation (CPI).

"Un 'skip hawkish' est le scénario le plus probable pour le FOMC d'aujourd'hui", affirment les stratèges de Mizuho International cités par 'Bloomberg'. "Nous nous attendons à ce que Powell poursuive avec un ton relativement belliciste lors de la conférence de presse afin d'empêcher une réaction accommodante du marché, soulignant que l'inflation est encore trop élevée et que la Fed sera résolue à ramener l'inflation à son objectif". Michael Hewson, 'chief market analyst' chez CMC Markets, ajoute : "alors que les marchés s'attendent à ce que la Fed n'annonce aucun changement aujourd'hui, le plus grand défi de Powell sera de maintenir la perspective d'une hausse des taux en juillet comme un résultat crédible".

Demain, ce sera au tour de la BCE de monter sur le devant de la scène. L'Institution devrait encore relever ses taux de 25 points de base compte tenu d'une inflation toujours très élevée en Europe. L'actualité entreprises devient de plus en plus restreinte en cette mi-juin même si la spéculation autour de Casino bat son plein.

L'euro reste ferme face au billet vert, à 1,0803$ ce midi. Le baril de Brent remonte encore de 1% à 75$. L'once d'or se négocie à 1.952$.

VALEURS EN HAUSSE

* Rallye s'envole de 30% à 2,41 euros. La maison mère de Casino profite de la spéculation autour du groupe stéphanois.

* Casino flambe de 17,3% à 7,8 euros. On a appris, avant l'ouverture du marché parisien, que le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari compte bien tenter sa chance dans le dossier. En réponse aux rumeurs dont la presse s'est fait l'écho, le distributeur a indiqué avoir reçu une lettre d'intention préliminaire des trois hommes d'affaires relative à une proposition de renforcement des fonds propres de Casino Guichard Perrachon jusqu'à un montant de 1,1 milliard d'euros, dont 200 à 300 millions seraient investis directement par eux, le solde étant souscrit par des partenaires qui s'associeraient à leur projet (dont les créanciers actuels qui souhaiteraient réinvestir en capital). Cette proposition serait assortie, dans la mesure du nécessaire, d'une adaptation de la dette existante de Casino à ses capacités et à la préservation de son potentiel de croissance.

* Maurel & Prom (+2,5% à 4,2 euros) est en discussions avancées avec l'actionnaire d'Assala Energy Holdings Ltd concernant l'acquisition de l'intégralité des actions d'Assala. Assala est une entreprise pétrolière onshore active au Gabon dans la production, le transport et le stockage de brut, avec une production en quote-part d'environ 45.000 b/j en 2022. Rien ne permet de garantir que les parties s'accorderont sur les termes définitifs de l'acquisition proposée, ni que cette acquisition proposée sera réalisée.

* Groupe Partouche (+2,8% à 21,8 euros) a enregistré une croissance solide au 2e trimestre. Au global, le chiffre d'affaires de la période s'établit à 99,2 ME (89,1 ME en 2022), en hausse de +11,4%. A fin avril, le chiffre d'affaires cumulé sur 6 mois ressort à 215,6 ME (187,2 ME en 2022), soit une croissance de +15,2%. Sur le semestre, le Produit Net des Jeux ressort à 176 ME (+14,8%), confirmant le dynamisme retrouvé de l'activité depuis la fin de la crise Covid.

* Vicat grimpe encore de 2,2% à 28,1 euros et aligne une septième séance consécutive dans le vert. Le flux acheteur sur le cimentier est nourri par une note de Kepler Cheuvreux qui a repris le suivi du dossier avec un conseil l'achat' et une cible de 35 euros. Le marché est assez partagé sur l'action puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 4 analystes sont à l''achat', 6 à 'conserver' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 31,56 euros.

* Vente-Unique.com avance de 1,4% à 11,2 euros. TP ICAP Midcap a rehaussé sa cible de 15,4 à 15,9 euros tout en confirmant son avis 'achat'. Dans un environnement de consommation morose, la société surprend par sa dynamique. Les semestriels devraient être résilients alors que le second semestre s'annonce encore positif, affirme le broker. La valorisation reste attractive considérant que Vente-Unique.com est un des rares pure-player à être rentable dans le secteur du meuble, ajoute le courtier.

* Atos progresse de 0,3% à 13,8 euros alors que la société internationale indépendante de conseil en vote, Institutional Shareholder Services ("ISS"), recommande aux actionnaires de voter pour toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration (Résolutions 1 à 24) et contre les quatre projets de résolutions supplémentaires (Résolutions "A", "B", "C", "D") proposés par trois actionnaires activistes détenant chacun moins de 1% des actions de la société. Ces derniers demandent notamment la révocation de Bertrand Meunier, Mme Aminata Niane et M. Vernon Sankey de leur mandat d'administrateur et la nomination de Léo Apotheker en tant qu'administrateur. Dans son rapport publié le 13 juin, ISS, qui soutient la recommandation du Conseil d'Administration d'Atos, souligne les points suivants : "... la partie dissidente ne s'est pas opposée à la stratégie de redressement proposée et n'a pas présenté de proposition pour améliorer les performances opérationnelles... la partie dissidente n'a pas présenté d'arguments suffisamment convaincants pour justifier un changement à ce stade... Il n'y a pas de preuve tangible que le Conseil, qui a été considérablement renouvelé au cours des dernières années, ne fonctionne pas de manière satisfaisante".

VALEURS EN BAISSE

* Safran (-0,2% à 139 euros) s'attend à ce qu'une "crise d'approvisionnement sans précédent" dans l'industrie aérospatiale se prolonge jusqu'en 2024. Ainsi, dans une interview accordée au 'Financial Times', le directeur général de Safran, Olivier Andriès, déclare que le groupe et toute l'industrie devaient se battre au quotidien pour obtenir des pièces. Olivier Andriès, cité par le FT, ajoute que Safran est ouvert à de nouveaux rachats d'actions étant donné que la société a eu un bon profil de génération de trésorerie au cours des deux dernières années, alors qu'elle envisage également des acquisitions plus importantes. Il note qu'un accord potentiel pour l'unité de commandes de vol de Raytheon permettrait en une seule étape d'aider l'entreprise à devenir un leader de marché dans un domaine où elle est à la traîne de ses concurrents. O.Andriès réaffirme enfin l'objectif de Safran de livrer 1.700 moteurs Leap en 2023.

* Elis (-0,1% à 17,3 euros) a fait part de l'acquisition de 100% de Gruppo Indaco SRL ("Gruppo Indaco") en Italie. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er juin 2023, et le chiffre d'affaires 2023 est attendu à environ 5 millions d'euros en base annuelle.