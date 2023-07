Mi-séance Paris : le CAC40 reste autour de 7.300 points avant la saison de semestriels

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 ne parvient pas à rebondir ce mardi après avoir reperdu un peu plus de 1% hier. L'indice parisien reste ainsi juste sous les 7.300 points en milieu de journée (+0,1%). Les prochains jours vont être marqués par une première salve de publications de résultats semestriels même si cela va surtout commencer la semaine prochaine pour les valeurs du CAC40. On aura quand même les résultats semestriels de Thales vendredi matin.

Le ralentissement de l'activité en Chine, confirmé par la publication de données mitigées lundi, pèse sur le sentiment des investisseurs qui attendent les données sur les ventes au détail et la production industrielle aux Etats-Unis ce mardi. Le rendez-vous de la Fed du 26 juillet ne fait plus de doute : pour quasiment la totalité des investisseurs (96% selon l'outil Fedwatch), un nouveau tour de vis de 25 points de base sera pratiqué. Mais ce pourrait être le dernier, puisqu'ils sont, là encore une large majorité (86%) à parier sur un statu quo pour la réunion de septembre.

VALEURS EN HAUSSE

* Sanofi gagne 0,7% à 94,8 euros. La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé le Beyfortus (nirsevimab-alip) de Sanofi et AstraZeneca pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS), chez les nouveau-nés et nourrissons nés pendant la saison virale ou au début de leur première saison d'exposition au virus, ainsi que chez les enfants jusqu'à 24 mois qui restent vulnérables à une infection sévère par le VRS pendant leur deuxième saison d'exposition au virus.

* TotalEnergies (+0,1% à 51 euros), à quelques jours des résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2023 attendus le 27 juillet, a annoncé ses principaux indicateurs, données financières estimées et éléments affectant les agrégats du deuxième trimestre de 2023. La marge sur coûts variables de raffinage Europe retombe à 42,7$ la tonne sur le trimestre, contre 87,8$ au premier trimestre et 145,7$ un an plus tôt, à la même époque. Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de TotalEnergies en Europe, égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes. La production d'hydrocarbures est anticipée à près de 2,5 Mbep/j ce trimestre, en baisse d'environ 50 kbep/j sur le trimestre principalement en raison d'arrêts planifiés en Mer du Nord.

VALEURS EN BAISSE

* Casino, dont la cotation a repris ce mardi matin, reperd 13% à 2,72 euros. Le groupe a confirmé avoir reçu, le 15 juillet, une offre révisée de la part de EP Global Commerce, Fimalac et Attestor -c'est-à-dire une offre formulée par le concert constitué autour de Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière- en vue du renforcement de ses fonds propres. 3F Holding a donc renoncé à déposer une offre révisée. Le conseil d'administration de Casino, sur recommandation unanime de son comité ad hoc regroupant la quasi-totalité les administrateurs indépendants, a décidé de poursuivre les négociations avec EP Global Commerce, Fimalac et Attestor, ainsi qu'avec les créanciers du Groupe, afin de parvenir à un accord de principe sur la restructuration de la dette financière de Casino d'ici la fin du mois de juillet 2023.

* Aramis perd 7% à 5,29 euros malgré des objectifs annuels 2023 confirmés : croissance organique positive des volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier et EBITDA ajusté positif. Le groupe de vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 489 millions d'euros, en hausse de +6,8% en données publiées par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent.