Mi-séance Paris : le CAC40 résiste après la correction de Wall Street

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En baisse limitée de 0,46% hier, le CAC40 reperd 0,2% ce mercredi vers la mi-journée autour de 7.325 points. La bourse de Paris ne se laisse donc pas trop influencer par la correction de Wall Street hier soir (-1,72% sur le Dow Jones et -1,25% sur le Nasdaq) consécutive aux commentaires de Jerome Powell.

Le patron de la Fed, qui intervenait devant le Comité bancaire du Sénat américain a en effet calmé le jeu en estimant que la solidité de l'économie suggérait que le pic de taux "serait plus élevé qu'auparavant anticipé" alors que les pressions inflationnistes sont jugées plus importantes qu'attendu. Ces propos ont eu pour principal effet de relancer les spéculations sur la possibilité que la Fed revienne à des hausses de taux d'un demi-point dès sa prochaine réunion dans deux semaines. D'ailleurs, le baromètre Fedwatch est majoritairement convaincu d'un tour de vis de 50 points de base désormais (à plus de 70%).

Jerome Powell sera auditionné cet après-midi à la Chambre des représentants cette fois mais les investisseurs attendent désormais surtout la publication vendredi du rapport mensuel du département du Travail américain, puis les chiffres de l'inflation la semaine prochaine.

VALEURS EN HAUSSE

* Elis grimpe de plus de 3% à 17,6 euros après avoir dévoilé un EBITDA ajusté record à 1 259,6 ME, à 33% du chiffre d'affaires (-150pb par rapport à 2021), un EBIT ajusté record à 543,7 ME, à 14,2% du chiffre d'affaires (+150pb par rapport à 2021) et un résultat net courant record à 353,2 ME, en hausse de +58,7%. La croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2023 est attendue entre +11% et +13%, tirée par un effet prix d'au moins +9% notamment constitué de l'effet report des ajustements de prix négociés tout au long de l'année 2022 et des ajustements supplémentaires mis en place depuis le 1er janvier 2023 et par un effet de base favorable en Hôtellerie-Restauration au 1er trimestre. Le résultat net courant 2023 est attendu au-dessus de 405 ME, correspondant à un résultat net courant par action 2023 supérieur à 1,65 euro.

* DBV Technologies monte de 6% à 3,19 euros. La société biopharmaceutique au stade clinique a annoncé le screening du premier patient dans l'étude clinique de phase 3 VITESSE (Viaskin Peanut Immunotherapy Trial to Evaluate Safety Simplicity and Efficacy)) qui évaluera le patch modifié Viaskin Peanut 250g (DBV712) chez des enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques à l'arachide. Une "bonne nouvelle pour DBV qui marque ainsi son retour en phase 3" selon Portzamparc qui maintient ses scénarios et vise un cours de 5,50 euros en restant à l'achat sur le dossier.

* Orpea gagne 2,5% à 2,58 euros. Le groupe a obtenu un financement complémentaire via un crédit syndiqué sécurisé d'un montant de 600 millions d'euros.

* Peu de hausse significatives sur le CAC40 : STM et Airbus dominent le palmarès sur des gains limités à 1%.

VALEURS EN BAISSE

* Casino recule de 8,5% à 8,7 euros. Afin d'accélérer son désendettement, le groupe annonce avoir engagé l'étude d'un nouveau projet de cession d'une partie de sa participation dans Assaí pour un montant d'environ 600 millions de dollars qui pourrait, le cas échéant, être augmenté en fonction des conditions de marché. Aucune décision définitive n'a été prise sur ce projet d'opération qui prendrait la forme d'un placement secondaire. Par ailleurs, JP Morgan est repasse de 'neutre' à 'souspondérer' sur Casino en ciblant un cours de 6,50 euros, contre 20,50 euros auparavant.

* Thales (-3% à 128,7 euros) a publié ce mercredi des résultats de bonne facture, favorisés par une augmentation de la demande malgré les tensions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement mais les attentes étaient hautes. L'équipementier aéronautique a annoncé un Ebit de 1,94 milliard d'euros en 2022, en hausse organique de 15,6%, pour un chiffre d'affaires de 17,57 milliards d'euros, en progression de 5,5%. La marge d'Ebit a progressé ainsi à 11% en 2022, contre 10,2% en 2021. Les prises de commandes grimpent à 23,6 milliards d'euros, en hausse de 16%, dans un marché qui devrait rester bien orienté, le groupe anticipant une hausse de la demande sur les deux prochaines années. Dans ce contexte, le conseil d'administration propose la distribution d'un dividende de 2,94 euros par action, en hausse de 15%. Thales dit anticiper une marge d'Ebit comprise entre 11,5% et 11,8% en 2023. Le groupe s'attend par ailleurs à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7% en 2023, ce qui correspond à un chiffre d'affaires compris entre 18 et 18,5 milliards d'euros.

* McPhy cède 0,7% à 12,65 euros. Le groupe a dégagé l'an dernier un EBITDA de -36,8 ME, dans la fourchette basse des prévisions (de -34 à -37 ME). Le résultat opérationnel atteint -38,4 ME, après -23,5 ME en 2021. Le résultat net ressort en perte de -38,2 ME, comparé à -23,6 ME en 2021. La consommation nette de trésorerie s'est élevée à -41,7 ME au cours de l'exercice 2022 et le groupe disposait d'une trésorerie de 135,5 ME au 31 décembre 2022. Le niveau de son backlog et la poursuite de la montée en puissance du marché de l'hydrogène, permettent à McPhy d'anticiper une nouvelle année de croissance soutenue en 2023. Au 31 décembre 2022, McPhy affichait un portefeuille de projets signés, commissionnés et/ou en cours d'exécution représentant en cumulé 45 MW pour la fourniture d'électrolyseurs et 40 stations.