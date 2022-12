Mi-séance Paris : le CAC40 résiste à la dégradation de la situation sanitaire en Chine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Dans des volumes forcément limités pour cette avant-dernière séance de l'année 2022, le CAC40 évolue proche de l'équilibre en fin de matinée, autour de 6.515 points. Alors que l'annonce de la quasi-levée intégrale des restrictions liées au Covid-19 en Chine avait dans un premier temps été saluée par les opérateurs, qui espéraient enfin un retour à la normale de la deuxième économie mondiale, les craintes sanitaires ont repris le dessus avec l'envolée des contaminations. Plusieurs pays, dont l'Italie et les États-Unis, exigent désormais que les passagers des compagnies aériennes en provenance de Chine présentent un test Covid-19 négatif avant d'entrer sur leur territoire.

En France, le président Emmanuel Macron a demandé au gouvernement des "mesures adaptées" de protection des Français et de regarder "des actions à la fois au niveau national et européen", a indiqué l'Elysée. Ces informations avaient initialement poussé le CAC40 en baisse à l'ouverture mais il n'y a désormais plus de baisses significatives dans le palmarès. Même TotalEnergies se stabilise malgré le recul du baril de Brent (-1,3% à 82,9$), pénalisé comme hier par la résurgence de l'épidémie de coronavirus en Chine, premier consommateur mondial de brut.

VALEURS EN HAUSSE

* Egide (+15% à 0,53 euro). Le groupe et la banque américaine Amerisource Business Capital, un des principaux prestataires indépendants de financement direct aux petites et moyennes entreprises aux Etats-Unis, ont annoncé la signature d'un accord de financement d'un montant de 3 M$. Ce financement sur actifs (prêts ABL) finance les filiales Egide USA et Santier, à hauteur de 1,5M$ chacune, sur la base des comptes clients et des stocks de chaque entité. Amerisource Business Capital a utilisé ce nouveau financement de 3M$ pour rembourser les lignes de crédit et les prêts à long terme restants à Bank of California pour un montant total de 2,66 M$. Combiné à l'opération de Sales/Lease Back de 6 millions de dollars du bâtiment de Cambridge (MS, USA), Egide indique disposer désormais d'une position financière saine qui lui permet de se concentrer sur la poursuite de sa stratégie de croissance sur ses marchés existants et futurs.

* Adocia gagne 8,6% à 3,41 euros, dopée par l'annonce de nouveaux résultats positifs pour l'insuline BioChaperone Lispro (appelée THDB0206 en Chine) avec son partenaire Tonghua Dongbao. BioChaperone Lispro a été comparée à Humalog (insuline lispro) et les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de BioChaperone Lispro étaient significativement plus rapides. Par ailleurs, BioChaperone Lispro a confirmé son bon profil de tolérance et de sécurité.

* STEF (+2% à 90 euros) a annoncé l'acquisition par sa filiale en Italie, STEF FROZEN ITALIA, du solde du capital de la société italienne Intermedia, qui contrôle le groupe SVAT. Ce dernier est un opérateur de référence sur le marché du surgelé en Italie et opère un réseau constitué de 4 sites sous température dirigée. Le siège de la société est situé à Nogarole Rocca, près de Vérone, dans une zone industrielle et logistique en plein développement où la société possède et exploite un entrepôt frigorifique. SVAT emploie environ 240 salariés et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 69 ME. L'opération permet à STEF de renforcer son leadership dans le surgelé en Italie, notamment en transport. Le groupe de transport et de logistique de produits alimentaires français détenait une participation minoritaire dans Intermedia depuis la fin 2021.

VALEURS EN BAISSE

* Les valeurs liées au tourisme sont quand même un peu chahutées avec Air France-KLM en baisse de 2% à 1,23 euro et Groupe ADP en repli de 1 ,2% à 125,5 euros. Accor recule aussi de 1%.

* Altheora (-2,7% à 1,07 euro) a finalisé un contrat d'émission d'obligations convertibles pour un montant global de 3,6 millions d'euros auprès de deux investisseurs : Nextstage AM et Vatel Capital. L'opération s'inscrit dans le financement global destiné à soutenir le plan stratégique d'Altheora, "Inspirer et mener la reconquête industrielle" couvrant la période 2021-2026. Le Groupe, leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites et polymères vise à devenir la 1ère ETI performante et responsable, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la réindustrialisation de son territoire, avec l'ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à horizon 2026.

* Neoen (-0,2% à 37,6 euros) a donné aux équipes de Tesla, spécialiste des batteries de grande capacité, et d'UGL, en charge de la réalisation des équipements auxiliaires électriques et mécaniques (Balance of Plant), l'instruction de démarrer la construction de Western Downs Battery. D'une capacité de 200 MW / 400 MWh, cette batterie est située dans le sud-ouest du Queensland, en Australie. Conformément à son modèle develop-to-own, Neoen en sera le propriétaire et l'exploitant à long terme. Western Downs Battery est la quatrième batterie de grande capacité de Neoen en Australie.