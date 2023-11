Mi-séance Paris : le CAC40 reprend son souffle sous les 7.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 fait une petite pause sous les 7.200 points après trois séances précédentes de hausse. En légère baisse de 0,25% en fin de matinée, l'indice de la Bourse de Paris revient à 7.190 points, en partie pénalisé par le recul sensible des valeurs du luxe.

Hier, les anticipations de fin de remontée des taux d'intérêt des grandes banques centrales au regard du reflux des pressions inflationnistes ont continué de guider le sentiment des investisseurs. Côté politique monétaire, une intervention de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, dans le cadre de la conférence annuelle du Conseil européen du risque systémique, est justement prévue à 12h30, tandis que d'autres responsables de la Fed et de la Banque d'Angleterre doivent également s'exprimer dans la journée.

VALEURS EN HAUSSE

* Vallourec (+4% à 13 Euros) a publié un RBE de 222 millions d'euros au T3, porté par la solide rentabilité du segment Tubes. La dette nette est réduite de moitié par rapport au T3 2022, de 1.493 millions d'euros à 741 millions d'euros. Le groupe souligne une demande et des prix en hausse à l'international pour le segment Tubes. Les volumes de commandes sont en reprise aux Etats-Unis avec des prix de marché qui devraient se stabiliser à court-terme. Une révision à la hausse du RBE annuel est par ailleurs annoncée pour l'exercice 2023 : Vallourec anticipe ainsi un RBE annuel situé entre 1.075 millions d'euros et 1.175 millions d'euros, contre, précédemment, un RBE attendu entre 950 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros.

* Alstom tente de rebondir (+4% à 12,5 euros) après son violent décrochage de mercredi. Les analystes sont nombreux à s'ajuster sur le dossier à la suite des nombreuses annonces du géant ferroviaire. Pour Oddo BHF, le plan de renforcement de bilan fait sens, reste maintenant à l'exécuter... Si l'option de l'augmentation de capital est toujours sur la table (25% de dilution, sur la base d'un cours à 10 euros pour 920 ME), l'analyste estime que ceci est déjà très largement pricé, et surtout ne sera pas privilégié par le groupe à court terme. L'entrée de fonds de private equity pour renforcer le capital fait beaucoup de sens, selon lui. Le broker intègre des charges de restructuration pour le plan de réduction d'effectifs (révision des BPA de -6% en moyenne) et réduit ainsi sa cible de 32 à 25 euros (SOTP et multiple normatif, intégrant la dégradation de la dette nette).

* Airbus gagne 0,7% à 132 euros. Comme pressenti, Emirates a signé une commande de 15 A350-900 supplémentaires au Salon aéronautique de Dubaï. Le transporteur du Golfe a désormais 65 appareils de ce type en commande. Le contrat atteint 6 milliards de dollars, selon la compagnie.

* Soitec se maintient dans le vert (+0,7%) malgré une révision (attendue) à la baisse de ses perspectives annuelles : le chiffre d'affaires 2023-2024 est désormais projeté en recul d'un pourcentage d'environ "mid-single digit" à périmètre et taux de change constants (stable auparavant) et la marge d'EBITDA autour de 35% (maintenue à environ 36% auparavant). Soitec a publié un chiffre d'affaires de 245 ME pour le deuxième trimestre de son exercice 2023-2024, en repli de 7% à périmètre et change constants par rapport au 2ème trimestre 2022-2023. Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 401 ME, en baisse de 15% en données publiées comme à périmètre et change constants, conformément aux précédentes indications du groupe.

VALEURS EN BAISSE

* LVMH et Kering reculent de 1,3% mais Hermès résiste. Burberry a jeté un froid dans l'industrie du luxe. Le groupe britannique a fait état d'une croissance en fort ralentissement sur son trimestre clos fin septembre et a averti que sa guidance était en danger compte tenu de la faiblesse de la demande. "Le ralentissement de la demande de produits de luxe à l'échelle mondiale a un impact sur les échanges commerciaux actuels... Si la demande plus faible se poursuit, il est peu probable que nous parvenions à atteindre nos prévisions de revenus précédemment indiquées pour l'exercice 2024". La société a précisé que dans cette situation, les bénéfices se situeraient probablement dans la partie inférieure de la fourchette de prévisions.

* TotalEnergies cède 1,7% à 61,5 euros alors que le baril de pétrole faiblit proche des 80 dollars pour le Brent.

* Clariane reperd encore 6% sous les 3 euros, alors que le titre reste particulièrement chahuté depuis l'annonce d'un vaste plan de restructuration de 1,5 milliard d'euros, comprenant une augmentation de capital, pour rétablir son accès au financement et renforcer sa structure financière. Dans le détail, l'exploitant de maisons de retraite compte réaliser l'an prochain une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant brut de 300 ME (avec la garantie de Crédit Agricole Assurances à hauteur de 200 ME), céder pour environ 1 milliard d'euros de produits bruts en 2024 et conclure un partenariat immobilier (portant sur les murs de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en France) d'un montant de 140 ME avec CA Assurances. Parmi les derniers avis de brokers, Kepler Cheuvreux a dégradé la valeur à 'réduire' et a coupé sa cible de 9 à 2 euros.