Mi-séance Paris : le CAC40 reprend son souffle

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En légère hausse ce matin jusqu'à 7.070 points, le CAC40 cède désormais 0,4% autour de 7.020 points. Le luxe pèse notamment sur la tendance après une semaine écoulée de fort rebond puisque le CAC40 avait repris 3,7%, principalement grâce au scénario de la fin du resserrement monétaire des grandes banques centrales et la perspective d'une pause durable sur le coût du crédit.

Les cours du brut rebondissent en ce début de semaine, soutenus par les annonces de l'Arabie saoudite et la Russie. Ces deux grands exportateurs d'or noir ont réaffirmé dimanche leur intention de poursuivre la réduction de leurs extractions jusqu'à la fin de l'année. Le baril de Brent pour livraison janvier avance de 1,8% à 86,4 dollars à Londres tandis que le baril de WTI d'échéance décembre prend aussi près de 2% à 82$ dans les échanges électroniques sur le Nymex.

VALEURS EN HAUSSE

* Air France-KLM gagne 2,4% à 12,05 euros. La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé avoir conclu un accord avec le consortium formé par Air France-KLM, Lind Invest, le fonds d'investissement Castlelake et l'Etat danois, pour une aide à la restructuration d'un montant de 13,2 milliards de couronnes suédoises (1,13 milliard d'euros). L'accord prévoit notamment que Castlelake accorde à SAS un prêt en remplacement d'un financement accordé précédemment par le groupe de capital-investissement américain Apollo, a indiqué la compagnie aérienne. Le consortium a augmenté sa proposition d'investissement de 25,26 millions de dollars. Rappelons que le plus grand transporteur scandinave s'était placé sous la protection de la loi sur les faillites aux Etats-Unis mi-2022 après avoir bataillé pendant des années contre des coûts élevés et une faible demande en raison de la crise sanitaire. SAS avait déclaré en octobre que Castlelake prendrait une participation d'environ 32%, Air France-KLM détiendra environ 20%, Lind Invest 8,6% et l'Etat danois environ 26%.

* Thales gagne 0,9% à 136,3 euros. La Deutsche Bank a ajusté le curseur de 156 à 158 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

* Kering perd 1,7% proche des 400 euros. HSBC a réduit la mire de 485 à 440 euros ('conserver').

* LVMH et Hermès reculent d'environ 1%.

* Vivendi (-1,4% à 8,54 euros) dit regretter profondément que le Conseil d'administration de Telecom Italia ait accepté l'offre de KKR pour l'acquisition du réseau de TIM, sans avoir préalablement informé et sollicité le vote des actionnaires de Telecom Italia, enfreignant ainsi les règles de gouvernance applicables.

* En vive hausse à l'ouverture, Orpea cède 3% proche de 1 euro après son point trimestriel et l'annonce du report d'un an de ses objectifs de moyen terme. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendante a indiqué tabler, au-delà de 2023, sur la base d'une remontée graduelle du taux d'occupation des maisons de retraite en France et d'une atténuation progressive des effets de l'inflation, sur un EBITDAR de 1,2 MdE en 2026, contre 2025 visé initialement. Sur les trois mois clos fin septembre, la firme a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,313 milliard d'euros, en progression de +11,1% sur un an, dont +10,2% en organique. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le management anticipe désormais un chiffre d'affaires d'environ 5,2 MdsE pour un taux d'occupation à 84% (contre 81,6% en 2022). L'EBITDAR s'établirait à environ 710 ME, soit un niveau situé dans le bas de la fourchette de 705 à 750 ME communiquée le 13 juillet dernier.

* Stellantis recule de 0,9% à 18,5 euros. Nomura a abaissé sa cible de 31 à 27 euros ('achat').