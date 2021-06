Mi-séance Paris : le CAC40 reprend son ascension

Mi-séance Paris : le CAC40 reprend son ascension









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 reprend son ascension ce mardi et dépasse les 6.650 points, en hausse de 0,55% en fin de matinée. Ce niveau avait déjà été atteint hier en séance sans être maintenu en clôture. Il s'agit en tout cas d'un nouveau plus haut de plus de 20 ans et l'indice parisien approche désormais les 20% de progression depuis le 1er janvier.

L'état d'esprit des investisseurs demeure à l'optimisme à la veille des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale. Les investisseurs ont pris le parti de valider le discours de la Fed jeudi dernier, et d'envisager la poussée sur les hausses de prix comme conjoncturelle et non structurelle. Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale commence à évoquer un peu plus clairement un tapering graduel (réduction des achats d'actifs obligataires), mais une annonce claire et officielle ne devrait intervenir au mieux qu'à la fin de l'été, en vue d'une mise en application en début d'année prochaine. La Fed devrait aussi confirmer sa vision selon laquelle l'inflation, désormais au plus haut de 13 ans aux USA, ne serait que temporaire. Bien évidemment, la Fed devrait opter pour un statu quo monétaire.

VALEURS EN HAUSSE

* Safran (+1,2% à 124,5 euros) et GE Aviation lancent un programme de développement technologique avec pour objectif de réduire de plus de 20% la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels. Le programme CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) testera et amènera à maturité toute une gamme de technologies innovantes et disruptives pour les moteurs de demain, dont la mise en service pourrait se faire vers le milieu de la prochaine décennie. Les deux sociétés ont également annoncé l'extension de leur partenariat à 50/50 dans CFM International jusqu'en 2050, démontrant ainsi "leur volonté d'ouvrir la voie à une aviation plus durable, en phase avec l'engagement du secteur aéronautique de réduire de moitié ses émissions de CO2 à horizon 2050".

* Airbus gagne 1,1% à 113,7 euros ce mardi, au plus haut depuis le début de l'année 2020, alors que la firme Berenberg vient de réaffirmer une recommandation d'achat sur le dossier assortie d'un objectif de cours rehaussé à 140 euros. Le broker ciblait auparavant 110 euros. Hier, Goldman Sachs avait déjà confirmé son conseil d'achat.

* En tête du CAC40, Air Liquide s'adjuge 2,4% à 144,3 euros. HSBC stimule le dossier, puisque le broker vient de rehausser sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'. L'objectif de cours est porté à 166 euros, contre 148 euros auparavant.

VALEURS EN BAISSE

* EDF (-1,6% à 11,8 euros) a annoncé lundi soir avoir été informé d'une augmentation de la concentration de certains gaz rares dans le réacteur EPR no1 de la centrale nucléaire de Taishan, dans le sud de la Chine. Dans un communiqué, l'électricien public français a ajouté avoir demandé une réunion avec son partenaire chinois à ce sujet.

* TotalEnergies rend 1% à 40,5 euros malgré des cours du baril qui se stabilisent (71 dollars le WTI).

* Les pétrolières Vallourec, CGG et TechnipFMC reculent aussi de 2 à 4%.