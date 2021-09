Mi-séance Paris : le CAC40 reprend plus de 1%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 accélère son rebond depuis ce matin et gagne désormais plus de 1% à 6.655 points. La Bourse de New York a nettement progressé mercredi, soutenue par les valeurs énergétiques et la hausse des cours du pétrole et du gaz. La séance à Paris est marquée par l'envolée de l'action Lagardère, alors qu'on apprenait hier que Vivendi allait reprendre la participation du fonds Amber Capital (près de 18%) pour 610 millions d'euros, et lancer une offre publique d'achat. La bonne tenue des cours du pétrole profite encore au compartiment de l'or noir avec un baril de Brent au-dessus des 75$.

Malgré ce rebond, les investisseurs pourraient toutefois privilégier la prudence au cours des prochaines séances, à l'approche, la semaine prochaine, de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les avis sont partagés, mais après des déceptions fin août, les indicateurs des derniers jours aux Etats-Unis suggèrent en effet que la croissance reste solide et surtout que la poussée inflationniste observée depuis quelques mois est bien temporaire, ce qui pourrait conduire la Fed à prendre son temps avant d'engager le resserrement de sa politique monétaire...

VALEURS EN HAUSSE

* Lagardère bondit de 20% à 23,4 euros. Vivendi a annoncé mercredi soir avoir accepté de reprendre la participation du fonds Amber Capital (près de 18%) dans Lagardère pour 610 millions d'euros, et a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) pour acquérir le solde du capital du groupe, propriétaire notamment de 'Paris Match', du 'JDD', de la radio 'Europe 1', ainsi que de la maison d'édition Hachette. Vivendi, qui possède déjà plus de 27% du capital de Lagardère, a précisé dans un communiqué que l'opération sera réalisée d'ici au 15 décembre 2022 au prix de 24,10 euros par action, soit une prime d'environ 20% par rapport au cours actuel de Lagardère. L'acquisition est soumise à l'autorisation de plusieurs autorités, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Commission européenne. La prise de contrôle de Lagardère va permettre au groupe de l'homme d'affaires Vincent Bolloré d'étendre son influence dans le paysage médiatique français, Vivendi étant déjà propriétaire de Canal+, du numéro deux français de l'édition Editis et d'Universal Music Group, en cours d'introduction en Bourse.

* Virbac, qui restait sur trois séances de repli, s'envole de 11% à 374 euros dans les premiers échanges de la journée, dopé par sa très belle publication intermédiaire et le nouveau relèvement de ses objectifs annuels. Sur les six premiers mois de l'exercice, le laboratoire pharmaceutique français dédié à la santé animale a dégagé un résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions de 105,3 millions d'euros contre 85,5 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 529,4 ME, en progression de +17,9% hors Sentinel (+10,7% à périmètre réel). Le résultat net courant s'établit à 74,4 ME, en hausse de 38,9%.

* Aubay (+3,2% à 51,2 Euros) : le résultat opérationnel est en hausse de 22,4% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 0,5 ME et du poste 'autres produits et charges opérationnels' pour 0,6 ME, constitué principalement de charges de restructuration, en recul par rapport à la même période en 2020. Le résultat net part du groupe progresse fortement à 15,6 ME, établissant ainsi un nouveau plus haut semestriel historique pour le groupe. La charge d'impôts de 5,7 ME traduit une baisse du taux d'imposition moyen du groupe à 27%.

* Haulotte gagne 3% à 6,2 euros. Le résultat opérationnel du premier semestre s'élève à 7,4 ME, soit 3% du chiffre d'affaires, contre 3,1 ME l'année précédente, une charge exceptionnelle de (4,2) ME passée au 30 juin 2021 expliquant l'écart avec le résultat opérationnel courant. Le résultat net du Groupe ressort à +4,4 ME soit +1,8% du chiffre d'affaires, impacté positivement dans son résultat financier par les gains de change (+3 ME).

* TotalEnergies gagne encore 1,1% à 39,1 euros. Dans son dernier rapport mensuel, l'Opep estime que le monde restera confronté à un déficit d'approvisionnement en pétrole dans les mois à venir, même si ses membres relancent, un peu, leur production. Malgré la menace du variant Delta du Covid-19, la consommation de carburant se redresse tandis que la production de brut, de la mer du Nord aux États-Unis en passant par le Mexique est plus faible que prévu. "On s'attend désormais à ce que le rythme de la reprise de la demande pétrolière soit plus soutenu et se fasse sentir majoritairement en 2022", peut-on lire dans le rapport du cartel... Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank vise désormais un cours de 48,3 euros sur TotalEnergies contre 44,8 euros précédemment avec un avis à 'acheter'.

VALEURS EN BAISSE

* Getlink cède 1,5% à 13,5 euros. Citi a dégradé Getlink à 'neutre' en abaissant son objectif de 15,2 à 14,6 euros.

* Soitec (-3% à 205 euros) a informé les porteurs de ses Obligations Convertibles et/ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes arrivant à échéance le 28 juin 2023 (ISIN FR0013345949) de sa décision de rembourser de manière anticipée le 18 octobre 2021 la totalité de ses OCEANEs en circulation à un prix par OCEANE égal au pair (soit 104,47 euros). A ce jour, 1.319.318 OCEANEs restent en circulation sur un total de 1.435.818 OCEANEs initialement émises.

* Valeo recule de 2,4% à 22,2 euros et Renault cède 0,2%. D'après les chiffres de l'ACEA, les immatriculations de voitures neuves dans l'UE sont ressorties en baisse de 23,2% sur le mois de juillet et de -19,1% sur le mois d'août. Après quatre mois de forte croissance (de mars à juin) les immatriculations ont fortement reculé sur l'ensemble des quatre principaux marchés européens (juillet : France +35,3% ; Espagne -28,9% ; Allemagne -24,9% ; Italie -19,2%/ août : France -15,0% ; Espagne -28,9% ; Allemagne -23,0% ; Italie -27,3%).