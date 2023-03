Mi-séance Paris : le CAC40 reprend moins de 1%, le secteur bancaire peine à rebondir

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 s'était engagé dans un net rebond ce matin, repassant un temps un peu au-dessus des 7.000 points. En fin de matinée, l'indice de la Bourse de Paris limite désormais sa hausse à 0,8% autour de 6.940 points, le secteur bancaire peinant à rebondir malgré l'intervention de la Banque nationale suisse qui a joué les pompiers en confirmant un emprunt pouvant monter à 50 milliards de francs suisses pour aider la banque Credit Suisse en difficultés.

La chute d'hier (-3,58% pour le CAC40), reste donc dans les esprits. Consécutive à la nouvelle crise bancaire déclenchée par Credit Suisse, suivant celle de SVB et Signature aux Etats-Unis, elle a remis au centre des inquiétudes la solidité des banques et fait craindre une possible contagion au sein du système financier.

Les investisseurs ont désormais le regard tourné vers les réunions des grandes banques centrales, à commencer par celle de la Banque centrale européenne aujourd'hui et celles de la Banque d'Angleterre et de la Fed la semaine prochaine. Concernant cette dernière, les investisseurs parient désormais majoritairement (73% d'après le baromètre Fedwatch) sur un tour de vis de seulement 25 points de base, un peu plus d'un quart (27%) tablant même sur un statut quo. La tempête financière, dont le lien avec les hausses de taux d'intérêt des banques centrales est montré du doigt, pourrait donc contraindre ces dernières à assagir le rythme de hausse.

Concernant la BCE, beaucoup d'observateurs parient désormais qu'elle ne tiendra pas son engagement d'une hausse de 50 points de base ce jeudi en raison des problèmes de stabilité financière.

VALEURS EN HAUSSE

* Axa reprend 1,5% à 26,7 euros. L'assureur avait limité sa baisse à 5% hier.

* De la même manière, BNP Paribas se contente d'un rebond de 1% à 52,6 euros après avoir perdu 10% hier. Crédit Agricole reprend timidement 0,6% à 10,28 euros A Zurich, le Credit Suisse remonte d'un peu plus de 20%.

* Impacté hier par la forte baise des cours du pétrole, TotalEnergies ne reprend que 0,4% à 53,5 euros, en parallèle d'un rebond limité à 1% pour le baril de Brent qui reste sous les 75 dollars.

* Ipsen gagne 1,3% à 106 euros. Barclays reste positif sur le dossier en visant un cours de 115 euros.

* Air France-KLM (+2,5% à 1,59 euro) a finalisé le remboursement intégral de son prêt garanti par l'Etat français (PGE), franchissant ainsi l'une des dernières étapes vers le remboursement intégral des mesures de soutien en liquidité octroyées par les États. Air France-KLM a ainsi entièrement remboursé les 2,5 milliards d'euros d'encours restants sur le montant initial de 4 milliards d'euros de prêt garanti par l'État français, accordé pendant la crise du Covid-19.

VALEURS EN BAISSE

* A peine dans le vert ce matin, Société Générale pointe désormais en baisse de 0,5% à 21,4 euros. Société Générale avait déjà été le banque française la plus affectée hier (-12%).

* Vallourec perd encore 1,5% à 11,1 euros et chute ainsi de 20% en une semaine. Les inquiétudes autour de la santé du secteur bancaire conduisent à des doutes sur la conjoncture économique. Par voie de contagion, on craint une baisse de la consommation de pétrole.

* Renault (-1,8% à 36 euros) ne parvient pas rebondir après presque 6% de recul hier. Renault reste cependant en hausse de plus de 15% depuis le 1er janvier.