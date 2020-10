Mi-séance Paris : le CAC40 reprend du terrain, LVMH en tête

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'indice CAC40 reprend du terrain ce vendredi après sa chute de plus de 2% hier dans une ambiance sanitaire qui reste inquiétante avec une nouvelle accélération des chiffres de contamination au nouveau coronavirus en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, pour ne citer que ces trois pays... Le CAC40 rebondissait de 1,5% ce matin au-dessus des 4.900 points mais ne gagne plus que 1% en fin de matinée autour de 4.890 points.

La seconde vague épidémique est bien là et les mesures de reconfinement partiel se multiplient un peu partout sur le vieux continent. A noter que pendant ce temps, les négociations sur le Brexit se poursuivent ce vendredi pour éviter le "no deal" qui se rapproche à grands pas... L'Union européenne a rejeté hier sur le Royaume-Uni la responsabilité de faire sortir de l'impasse les négociations sur leurs futures relations, affirmant qu'il revenait à Londres de faire des compromis pour éviter une rupture désordonnée le 1er janvier prochain...

Elément de soutien ce matin en bourse, les publications trimestrielles ont rassuré du côté de LVMH qui est en tête du CAC40.

VALEURS EN HAUSSE

* LVMH s'adjuge plus de 6% à 428 euros, les investisseurs saluant la belle résistance du numéro un mondial du luxe au troisième trimestre. Le groupe a vu ses ventes, à périmètre et devises comparables, limiter leur recul à 7% sur les trois mois clos fin septembre grâce notamment au retour à la croissance des activités Cognac et Mode & Maroquinerie, dont la progression de 12% est ressortie nettement supérieure aux attentes du marché (-0,9%). "Dans un contexte très perturbé, marqué par des incertitudes économiques et sanitaires qui perdurent, LVMH continuera de faire preuve de vigilance et de renforcer sa politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements. LVMH compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2020 son avance sur le marché mondial du luxe". La décision de paiement d'un acompte sur le dividende sera débattue par le Conseil d'administration d'ici à la fin du mois et annoncée après sa tenue, a par ailleurs précisé le management.

* Cette publication bénéficie dans le secteur du luxe à Kering qui progresse de plus de 3% à 586 euros.

* Renault gagne 3% à 23,4 euros. L'actualité autour du constructeur au losange est fournie en cette fin de semaine puisqu'outre la première hausse de l'année des immatriculations sur le marché européen en septembre, le constructeur a dévoilé hier soir ses prochains modèles 100% électrique. Renault a notamment présenté un concept car électrique préfigurant la future Mégane ainsi que la Dacia Spring Electric. La future Mégane, dont la version définitive sera dévoilée en 2021, inaugure chez Renault la plateforme électrique CMF-EV de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi installée dans l'usine de Douai.

* PSA Groupe gagne aussi 2,2% à 15,55 euros.

* Atos (+1,4%) bénéficie d'une note d'Invest Securities qui a rehaussé à 'acheter' sa recommandation sur la valeur avec une cible ajustée de 80 à 81 euros.

* Eurobio Scientific s'adjuge 7% à 17,3 euros. Avec un chiffre d'affaires plus que doublé au premier semestre 2020, Eurobio Scientific (+8%) a vu son taux de marge brute atteindre 48,7% contre 38,6% l'an passé, grâce notamment à la progression des ventes de produits propriétaires, y compris sur la gamme COVID-19. Au vu des commandes enregistrées à mi-octobre, notamment à l'international, Eurobio Scientific anticipe une nouvelle croissance qualifiée " d'exceptionnelle " de son chiffre d'affaires et de ses résultats au deuxième semestre 2020.

VALEURS EN BAISSE

Pierre & Vacances cède 1,6% à 11,7 euros au lendemain de son point annuel. Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires 2019-2020 de 1,3 milliard d'euros (-22,4%), dont 492,1 ME au quatrième trimestre, en repli de 12,6%. "Après une activité au 3ème trimestre très lourdement affectée par la fermeture de la quasi-totalité des sites sur la période, Center Parcs Europe et Pierre & Vacances France affichent une remarquable reprise au 4ème trimestre, bénéficiant, malgré l'absence de clientèles étrangères, des nouvelles tendances de consommation en faveur d'un tourisme de proximité et durable", explique la société.

* Après avoir bien résisté hier, Orange redonne -1,9% à 9,42 euros.

* Société Générale reste en baisse de 2% à 11,57 euros et reperd près de 7% sur la semaine.

* Danone recule de 2% à 54 euros. Oddo BHF a ramené sa cible de 57 à 50 euros et reste à 'alléger'.