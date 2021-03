Mi-séance Paris : le CAC40 reprend déjà le terrain perdu vendredi

Mi-séance Paris : le CAC40 reprend déjà le terrain perdu vendredi









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 reprend finalement le terrain perdu vendredi en évoluant en hausse de 0,8% autour de 5.830 points en milieu de journée. Le secteur bancaire affiche des hausses prononcées alors que la tension sur les taux obligataires reste vive. Aux Etats-Unis, le rendement du T-Bond à 10 ans se maintient au-dessus des 1,6% contre 0,9% fin décembre. Le rendement du T-Bond à 30 ans reste lui ancré au-dessus des 2,30%.

Cette situation devrait être abordée ce jeudi lors de la réunion du comité de politique monétaires de la BCE. En attendant, Wall Street devrait ouvrir en baisse ce lundi malgré la bonne nouvelle de l'approbation par les démocrates (samedi) du plan de relance de 1.900 milliards de dollars de l'administration Biden.

VALEURS EN HAUSSE

* Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole font partie des plus fortes hausses du CAC40 sur des gains de 2 à 3%.

* CGG et Vallourec gagnent 2%, TechnipFMC 4%. Le baril de Brent se négocie au-dessus des 70 dollars pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus après les attaques des forces yéménites Houthi contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Ces attaques menées au cours du week-end par des missiles et des drones n'auraient pas endommagé les capacités de production saoudienne mais elles entretiennent la pression haussière sur les cours de l'or noir qui avaient déjà flambé en fin de semaine passée après le statuquo surprise de l'Opep+ sur ses quotas de production.

* Airbus rebondit de 2,1% à 97,4 euros. L'annonce, vendredi soir, par les Etats-Unis et l'Union européenne de la suspension des surtaxes douanières liées au conflit vieux de seize ans sur les aides publiques à l'aéronautique pour une période initiale de quatre mois, soutient l'ensemble du secteur aéronautique. Ce compromis porte sur les surtaxes imposées depuis octobre 2019 par Washington sur quelque 7,5 milliards de dollars d'exportations européennes vers les Etats-Unis et sur 4,5 Mds$ de produits américains à destination de l'UE. Il va permettre de concentrer les efforts sur la résolution du différend, ont fait savoir les deux blocs. L'avionneur européen a par ailleurs livré 32 appareils en février, dont 29 appareils de la famille A320 et un A350. Il a également reçu ses premières commandes de l'année (11) mais a dans le même temps vu 92 commandes être annulées (dont 59 A320 neo), des avions essentiellement destinés à Norwegian Air, la compagnie à bas-coûts scandinave qui se bat pour sa survie. Sur les deux premiers mois de l'année, Airbus a ainsi fait état de 81 annulations nettes de commandes et de 53 livraisons.

* Safran gagne aussi 2,3% à 122 euros.

* Technip Energies confirme son rebond. Après une hausse de 5,7% vendredi, le titre de la société d'ingénierie et de technologies pour la transition énergétique progresse de 3,5% à 12,05 euros en ce début de semaine. Outre la nouvelle hausse des cours du pétrole, l'action bénéficie encore du soutien d'un analyste puisque la SocGen a initié le suivi de la valeur avec un conseil 'acheter' et un objectif de 15,7 euros. Vendredi, C'est Kepler Cheuvreux qui avait débuté la couverture du dossier avec un conseil 'achat'.

VALEURS EN BAISSE

* Pernod Ricard (-0,8% à 157,1 euros) a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans La Hechicera, marque de rhum colombien ultra-premium lancée en 2012.

* Abivax chute lourdement de plus de 23% à 21,50 euros, après avoir déclaré mettre fin à l'étude miR-AGE de phase 2b/3 chez les patients Covid-19 à risque élevé, conformément à la recommandation du Data Safety and Monitoring Board (DSMB)... Cette étude est arrêtée en raison d'un manque d'efficacité. L'étude internationale miR-AGE de phase 2b/3 (ABX464-401) avait d'ores et déjà recruté 500 patients Covid-19 à risque élevé, sur les 1.034 prévus et avait été désignée "Priorité Nationale de Recherche" par le gouvernement français en décembre 2020.