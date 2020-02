Mi-séance Paris : le CAC40 reprend déjà le chemin de la hausse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 reprend assez nettement le chemin de la hausse dans le sillage des nouveaux records de Wall Street hier soir. Il avance de 0,5% autour de 6.045 points en fin de matinée et gomme les légères pertes des deux séances précédentes.

Si le nombre de décès liés au coronavirus dépasse la barre symbolique des 1.000, le chiffrage de nouveaux cas de contaminations a pour sa part reculé avec 2.478 cas recensés au cours de la journée de lundi, contre 3.062 dimanche, portant le total à 42.638, a indiqué mardi la Commission nationale de la santé.

Dans ce contexte où l'incertitude règne quant aux conséquences économiques de l'épidémie, l'intervention de Jerome Powell auditionné par la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, sera scrutée de près cet après-midi. Il devrait réaffirmer la solidité de l'économie américaine et le maintien des taux d'intérêt à un niveau bas en raison d'une inflation modérée.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, TechnipFMC rebondit de 3,3% à 15,5 euros après une mise à jour financière préliminaire avant la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2019, prévue pour le mercredi 26 février. TechnipFMC prévoit un chiffre d'affaires consolidé proche de la médiane des prévisions à 13,5 milliards de dollars. La marge d'EBITDA ajustée pour tous les segments sera égale ou supérieur aux prévisions d'au moins 11,5% pour le Subsea, 16,5% pour l'Onshore/Offshore et 10% pour le segment Surface Technologies. Le groupe prévoit cependant qu'environ 2,4 milliards de dollars de charges de dépréciation d'actifs hors trésorerie affecteront les résultats du quatrième trimestre.

* Total (+1,2% à 45,1 euros), via sa filiale à 100% Total Solar International, établit sa présence sur le marché solaire espagnol grâce à deux accords conclus avec Powertis et Solarbay Renewable Energy en vue de développer près de 2 gigawatts (GW) de projets solaires.

* Air Liquide (+1,3% à 136,4 euros) évolue au plus haut historique en Bourse de Paris. Le géant des gaz industriels a dévoilé un résultat opérationnel courant de 3,794 milliards d'euros, en hausse publiée de +10% et de +7,5% en croissance comparable, pour un chiffre d'affaires annuel de 21,92 MdsE (+3,2%). En 2020, "en l'absence de changement majeur de l'environnement et dans un contexte de maîtrise de la situation sanitaire internationale, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net, à change constant".

* Plastivaloire (+10% à 6,95 euros) a réalisé au premier trimestre 2019-2020 un chiffre d'affaires de 183,9 ME, en hausse de +8,8%. Cette croissance intègre TransNav sur 3 mois cette année au lieu de 2 mois en 2018-2019. La performance est portée par la nette amélioration de la tendance organique, avec une hausse à périmètre constant de +4,7% contre -2,1% sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019. La zone Amérique a contribué pour 12,9% au chiffre d'affaires contre 9,7% au 1er trimestre 2018-2019. Le bon niveau d'activité enregistré au premier trimestre lancerait l'exercice 2019-2020 sur de bonnes bases. L'objectif de 750 ME de chiffre d'affaires serait ainsi conforté.

* Nanobiotix, suspendu hier en pleine séance en bourse, grimpe de 12% à 9,29 euros ce mardi pour sa reprise de cotation. Après avoir examiné la demande de Nanobiotix pour une désignation 'Fast Track', la Food and Drug Administration (FDA) américaine a conclu que l'évaluation de NBTXR3 activé par la radiothérapie, avec ou sans cetuximab, pour le traitement des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé, non éligibles à une chimiothérapie à base de platine, répondait aux critères d'un programme de développement Fast Track. Cette ésignation 'Fast Track' pour l'utilisation de NBTXR3 dans les cancers de la tête et du cou confirme le besoin urgent de nouvelles options thérapeutiques potentielles pour cette population de patients.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Michelin perd 3,5% à 103 euros. Michelin a annoncé lundi s'attendre à un léger recul de son résultat opérationnel en 2020 et un Free Cash Flow supérieur à 1,5 milliard d'euros hors effet systémique de la crise liée au Coronavirus en Chine, dont l'impact sur l'activité est encore difficile à évaluer selon le leader mondial des pneumatiques. Michelin a publié un résultat opérationnel des secteurs d'activité de 3,01 milliards d'euros en 2019, en hausse de 179 millions d'euros à taux de change constants. Le résultat opérationnel des secteurs s'établit à 3,009 milliards d'euros, soit 12,5% des ventes, contre 12,6% en 2018. Le résultat net 2019 s'établit en bénéfice de 1,73 milliard d'euros contre 1,66 milliard un an plus tôt.

* Capgemini cède 0,5% à 115,3 euros. La Deutsche Bank a relevé sa cible de 124 à 135 euros ('acheter') mais Oddo BHF a dégradé Capgemini à 'neutre'.