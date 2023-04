Mi-séance Paris : le CAC40 repousse ses sommets

(Boursier.com) — Le CAC40 est reparti à l'assaut de ses sommets ce matin. Un nouveau plus historique a été atteint à 7.561 points sachant que le dernier plus haut en clôture avait été fixé mercredi à 7.549 points. En milieu de journée, une légère baisse s'impose (-0,1%) autour de 7.530 points. Beaucoup de publications financières animent encore la séance, notamment EssilorLuxottica en tête du CAC40 après un excellent premier trimestre.

Côté macroéconomique, les statistiques américaines publiées jeudi n'ont fait que renforcer la crainte d'une récession prochaine de la première économique mondiale : l'indice économique avancé du Conference Board est tombé au plus bas depuis novembre 2020, les reventes de logements sont reparties à la baisse en mars, l'indice d'activité "Philly Fed" a plongé à son plus faible niveau en près de trois ans et les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté. Mais les investisseurs veulent voir le bon côté des choses : une récession mettrait un terme au resserrement monétaire de la Fed et validerait le dernier tour de vis sur les taux directeurs début mai.

VALEURS EN HAUSSE

* EssilorLuxottica gagne près de 7% à 187,5 euros. Au plus haut depuis janvier 2022, le titre du numéro un mondial des verres optiques est porté par une publication trimestrielle de très bonne facture avec un chiffre d'affaires consolidé de 6,151 milliards d'euros (5,94 MdsE de consensus), en hausse de 8,6% à taux de change constants (+9,7% à taux de change courants). Toutes les régions sont en accélération par rapport au 4e trimestre de l'année dernière. Goldman Sachs a revalorisé EssilorLuxottica de 190 à 194 euros ('achat').

* L'Oréal progresse encore de 0,8% à 433 euros, au plus haut historique. Berenberg a relevé son objectif de cours de 378 à 412 euros et la Deutsche Bank de 410 à 425 euros ('conserver').

* Veolia s'adjuge 1,3% à 29,5 euros en matinée, bien aidé par une note d'analyste. Dans une étude dédiée au secteur européen des services aux collectivités, la Deutsche Bank relève à l''achat' sa recommandation sur le groupe français et rehausse son cours cible de 24 à 33 euros. Elle met en avant des multiples " peu exigeants et une communication améliorée ".

* GTT monte de 1,8% à 94 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre s'est élevé à 79,9 ME, en hausse de 17,2% par rapport au premier trimestre 2022. Le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'établit à 73,5 ME, en augmentation de 19% par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022.

* Bureau Veritas gagne 1,7% à 26,4 euros. Le chiffre d'affaires de Bureau Veritas a atteint 1,405 milliard d'euros au 1er trimestre 2023, soit une hausse de +8,9% par rapport au 1er trimestre 2022. La croissance organique s'est élevée à +8,5%, grâce à une dynamique soutenue dans toutes les activités sur les enjeux de Durabilité et de transition énergétique. Bureau Veritas prévoit pour 2023 d'atteindre une croissance organique modérée à un chiffre pour son chiffre d'affaires. La marge opérationnelle ajustée est attendue stable.

VALEURS EN BAISSE

* Maisons du Monde perd encore 3,7% à 9,5 euros en cette fin de semaine, à nouveau pénalisé par des notes d'analystes. Berenberg a abaissé sa cible sur la valeur de 19 à 15 euros tout en restant à l''achat'. L'analyste explique que la société, avec le reste du segment de la distribution de meubles et de décoration, navigue en eaux agitées depuis mai 2022, lorsque le niveau de la demande de meubles et de décoration a soudainement chuté. Alors que la période de Noël a montré une certaine reprise des ventes, celle-ci n'a été que temporaire car l'activité a de nouveau faibli à partir de janvier, comme l'a expliqué la direction.

* Plus forte baisse du CAC40, Renault perd encore 2,3% sous les 33 euros. Invest Securities a ramené son objectif de 60 à 57 euros ('achat').

* Solutions30 chute de 12,5% à 1,95 euro, délaissé après l'annonce d'une lourde perte annuelle malgré des revenus en progression. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le groupe a essuyé un déficit net de 50,1 ME, contre un bénéfice de 21,5 ME en 2021, pour un chiffre d'affaires consolidé de 904,6 ME, en progression de +3,5% (+1,4% en organique). L'EBITDA ajusté s'établit à 46,7 ME contre 82,4 ME un an plus tôt. La bonne performance des activités hors France, qui constituent le pilier de la croissance future, est masquée par la contre-performance des activités françaises.

* Ipsos perd 13% à 48 euros, sanctionné après une publication décevante. Le chiffre d'affaires de la société au 1er trimestre a atteint 532 millions d'euros, en retrait de 2,9% et de 2,8% sur une base organique. Le groupe a été pénalisé par de forts effets de base défavorables, le contexte mondial d'incertitudes qui a conduit certains clients à faire preuve d'attentisme dans leurs prises de décision fin 2022 et début 2023, et le redémarrage de la Chine suite à l'abandon de la politique zéro-Covid qui a conduit à de forts effets de décalages entre le carnet de commandes et les revenus du 1er trimestre. Dans un contexte soumis aux aléas des incertitudes mondiales et au-delà des effets de comparaison défavorables avec le 1er trimestre 2022, Ipsos reste malgré tout confiant dans sa capacité à réaliser, cette année, une croissance organique de l'ordre de 5% et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%.