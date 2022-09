Mi-séance Paris : le CAC40 reperd plus d'1%, de retour dans la zone des 5.700 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La baisse a repris ses droits en Bourse de Paris après la brève accalmie d'hier après-midi dans la foulée des déclarations de la Banque d'Angleterre. Le CAC 40 cède 1,2% ce midi de retour dans la zone des 5.700 points...

Hier, la BoE a annoncé à la mi-journée qu'elle achèterait "autant d'obligations britanniques que nécessaire au cours des deux prochaines semaines pour stabiliser les marchés financiers"... Évoquant des risques pour la stabilité financière du Royaume-Uni, la BoE a aussi reporté les premières ventes de titres destinées à réduire son portefeuille de 838 milliards de livres sterling d'obligations, qui étaient prévues la semaine prochaine... Pas encore de quoi rassurer tous les investisseurs, tandis que la livre reste sous haute pression ce midi, proche de ses plus bas niveaux historiques face au dollar.

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- PIB final américain du deuxième trimestre. (14h30)

La parité euro / dollar remonte à 0,97$ ce midi. Le baril de Brent se négocie plus fermement à 89$.

VALEURS EN HAUSSE

AB Science : +9% avec Vantiva

Bénéteau (+7%) : L'Ebitda consolidé du semestre s'est élevé à 115,9 ME, soit 16,2% du chiffre d'affaires (14,8% en 2021). Le résultat net part du Groupe s'est élevé à 52,9ME au 1er semestre 2022, en progression de +12,3% par rapport au 1er semestre 2021.

Nexity remonte de 4% après sa correction d'hier, suivi de Erytech, Akwel et Sergeferrari

Guillemot : +2% avec GTT, Neoen, Thales

Accor (+2%) prévoit, pour son activité de Services aux Propriétaires qui comprend notamment les ventes, le marketing, la distribution et la fidélisation, de revenir à un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) à l'équilibre au 2e semestre 2022. L'impact positif de ces investissements, le maintien d'une stricte discipline sur la base de coûts et le fort dynamisme de l'activité permettent au Groupe de relever son objectif d'EBE pour l'exercice 2022, initialement annoncé supérieur à 550 millions d'euros et désormais attendu entre 610 et 640 ME.

Exclusive Network : +1,5% avec Haulotte, McPhy, Neurones, Bassac

VALEURS EN BAISSE

Solutions 30 (-15% à 2 Euros) : l'EBITDA ajusté s'établit à 29,6 ME à fin juin 2022, contre 49,5 ME un an plus tôt, en baisse de 40% exclusivement imputable à l'activité en France. L'EBIT ajusté s'établit à 6,7 ME au 30 juin 2022, contre 29,6 ME un an plus tôt. Le 1er semestre 2022 intègre 10,3 ME de charges opérationnelles non courantes qui se composent principalement de charges de restructuration et de coûts de transition exceptionnels... Le résultat net part du Groupe atteint -12,3 ME contre 14,1 ME pour la même période de 2021.

Orpea (-11%) : Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 81,8 ME, contre 230,7 ME au 1er semestre 2021. Les éléments non courants s'établissent à -251,4 ME. Ils intègrent des charges relatives à la gestion de la crise à hauteur de -20 ME ainsi que des dépréciations d'actifs à hauteur de -186 ME. Le résultat net du 1er semestre 2022 s'établit à -269,4 ME. Il est précisé que les comptes au 30 juin 2022 n'intègrent pas les éventuelles conséquences comptables de la revue stratégique en cours, ainsi que l'issue de négociations actuellement conduites avec des partenaires historiques du Groupe.

Valneva (-7%) a annoncé son intention d'émettre et de vendre environ 40 millions de dollars d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale réservée à certaines catégories d'investisseurs, comprenant une offre de ses American Depositary Shares, chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis et un placement privé concomitant d'actions ordinaires dans d'autres pays en dehors des États-Unis.

Balyo : -6% avec Hexaom, Carrefour

Ubisoft : -5% suivi de MdM, Atos et Faurecia

Worldline (-4%) annonce un accord pour l'acquisition d'une participation de 40% dans Online Payment Platform B.V., un prestataire de services de paiement en ligne offrant une

solution de paiement dédiée aux marketplaces et aux plateformes.

Casino : -4% avec Elior, Korian, FNAC Darty et Arkema

Saint-Gobain : -3% avec Valeo, Imerys, Vivendi, Michelin, Alstom

Genfit (-2%) : le 1er semestre 2022 se solde pour par un résultat net de -10,39 millions d'euros (+9,06 ME au 1er semestre 2021). Au 30 juin 2022, Genfit disposait de 209 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie (259 ME au 31 décembre 2021).

Sanofi (-1,5%) : La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Dupixent (dupilumab) pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte. Dupixent devient le premier et le seul médicament indiqué expressément pour le traitement du prurigo nodulaire aux États-Unis. Le prurigo nodulaire est une maladie dermatologique chronique et invalidante présentant une signature inflammatoire de type 2. De toutes les maladies inflammatoires de la peau, elle est celle dont les répercussions sur la qualité de vie sont parmi les plus lourdes. La FDA a accordé un examen prioritaire à la demande d'approbation de Dupixent pour le traitement du prurigo nodulaire - un statut qui est accordé aux médicaments qui ont le potentiel d'améliorer significativement le diagnostic, le traitement ou la prévention de maladies graves.