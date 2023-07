Mi-séance Paris : le CAC40 reperd du terrain, nouvelle chute de Casino

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 glisse de 0,7% ce mercredi en fin de matinée autour de 7.320 points, accentuant sa baisse depuis l'ouverture malgré des volumes de transaction qui restent faibles alors que Wall Street était fermé hier.

Les investisseurs ont pris connaissance de l'activité dans le secteur des services en Chine qui a affiché un ralentissement en juin à 53,9 contre 57,1 en mai, selon l'indice PMI calculé par Caixin et S&P Global. Il s'agit du rythme le plus lent en cinq mois. Avec la dégradation observée en début de semaine sur l'activité manufacturière, l'indice composite montre une décélération à 52,5 en juin, contre 55,6 le mois précédent, nouveau signe que la reprise post-COVID-19 de la Chine perd de son élan.

Aux Etats-Unis, en attendant le rapport mensuel sur l'emploi programmé vendredi, les opérateurs prendront connaissance de l'évolution des commandes de biens durables en mai et, surtout, du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. La Fed a interrompu le mois passé son cycle de hausse des taux après 10 resserrements consécutifs, mais elle anticipe deux augmentations supplémentaires cette année.

VALEURS EN HAUSSE

* Boiron s'adjuge 24% à 49 euros. Le Conseil d'Administration s'est réuni le 4 juillet, et a pris connaissance de la conclusion d'un accord exclusif entre le concert familial Boiron, lequel détient 69,9% du capital et 78,3% des droits de vote de la société, l'investisseur EW Healthcare Partners et la société Boiron Développement, dans l'intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur les actions Boiron, puis de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies à l'issue de l'offre. L'opération valorise le titre Boiron à 50 euros. L'offre publique d'achat simplifiée de Boiron Développement se ferait au prix de 39,64 euros par action, et d'un dividende exceptionnel de 10,36 euros par action Boiron.

* Getlink gagne 2% à 15,8 euros. JP Morgan a débuté le suivi de Getlink avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de 19 euros.

* OSE Immunotherapeutics (+13%) a obtenu de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) un nouveau brevet protégeant son vaccin thérapeutique contre le cancer Tedopi, dans le traitement de patients HLA-A2 positifs en résistance secondaire à un traitement par inhibiteur de point de contrôle immunitaire. Ce nouveau brevet assure la protection du produit aux États-Unis jusqu'en 2037.

VALEURS EN BAISSE

* TotalEnergies recule de 1% ce mercredi à 53,1 euros, alors que le broker Jefferies reste à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours ajusté à la marge de 67 à 66 euros, tandis que les cours du pétrole se stabilisent sur les 75$ le brent ce matin.

* Casino s'effondre à nouveau de plus de 30% à 3 euros pour la reprise des échanges après une quasi journée de suspension. Compte tenu des rumeurs persistantes, le distributeur a dévoilé dès hier soir le contenu des propositions reçues de la part de EP Global Commerce, détenu par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, associé à Fimalac, ainsi que de 3F Holding, le véhicule d'investissement du trio Moez-Alexandre Zouari, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. La proposition menée par le milliardaire tchèque et Marc Ladreit de Lacharrière, tous deux déjà actionnaires du groupe, prévoit une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, avec une contribution de 900 millions d'euros de la part des deux hommes d'affaires via leur société respective, EP Global Commerce et Fimalac. Les 450 ME restants seront apportés par des créanciers de Casino. Le projet prévoit aussi de convertir 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée en actions ainsi que la totalité de la dette non sécurisée.

De son côté, 3F Holding compte injecter 900 millions d'euros d'argent frais : 450 ME sous forme de fonds propres (dont un minimum de 350 ME souscrit par 3F et un fonds créancier) et 450 ME sous forme de dette super senior. Le projet prévoit aussi la conversion de 300 ME de dette sécurisée, ainsi que la totalité de la dette non sécurisée. Si la balle est désormais dans le camp du groupe stéphanois, et sans doute du gouvernement, "quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino", indique le distributeur. Et pour cause, dans le cadre du projet mené par EP Global/Fimalac les actionnaires actuels se retrouveraient avec 0,2% du capital une fois toutes les opérations réalisées, alors que le Plan de 3F&Partners est encore plus sévère puisqu'il déboucherait sur une dilution extrême de 99,97% : les actionnaires actuels n'auraient plus que 0,03% du capital une fois toutes les opérations effectuées.

* Les mauvais indicateurs économiques en Chine perturbent un peu le secteur du luxe, en particulier Kering qui est la plus forte baisse du CAC40 sur un repli de près de 3% à 492 euros.

* Imerys recule de 6% à 33 euros. Oddo BHF a réduit le curseur de 60 à 55 euros ('surperformer').