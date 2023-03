Mi-séance Paris : le CAC40 reperd du terrain avec le secteur bancaire

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après avoir bien résisté dans les premiers échanges, la bourse de Paris fléchit assez nettement vers la mi-journée, dans le sens de la clôture en baisse prononcée de Wall Street. Le CAC40 perd désormais 0,7% à 7.080 points avec notamment le secteur bancaire qui reperd du terrain après 3 séances précédentes de rebond plus ou moins marqué.

Les annonces de la banque centrale américaine ont quelque peu laissé perplexes les investisseurs hier soir. La Fed a certes relevé ses taux comme prévu de 25 points de base, mais évoqué une pause à venir, alors que son président a réitéré son engagement à lutter contre l'inflation... Jerome Powell a souligné que d'autres hausses de taux pourraient suivre, si nécessaire, et qu'aucune baisse n'était anticipée cette année. Bref, il a soufflé le chaud et le froid et les investisseurs n'y voient plus très clair sur les décisions futures...

Clairement, la Fed se trouve tiraillée entre la poursuite de sa politique monétaire restrictive pour lutter contre l'inflation et la nécessité de prendre en compte le début de crise bancaire qui a vu des établissements chanceler. Les investisseurs ont en outre été pris de court par les déclarations de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, qui a dit, lors d'une audition devant le Sénat, ne pas envisager une "garantie globale" pour tous les dépôts bancaires aux Etats-Unis. C'était une solution envisagée suite aux difficultés de nombreuses banques américaines et la solution décidée lors du sauvetage de la SVB.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Sanofi bondit de 5% à 95,4 euros. Tout simplement le plus gros gain quotidien du titre cette année. Le laboratoire et Regeneron ont annoncé que le Dupixent avait atteint les critères d'évaluation primaires et secondaires chez des patients souffrant d'une maladie pulmonaire, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), lors d'une étude de phase III évaluant l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab) comparé à un placebo chez des adultes sous traitement inhalé standard maximal (trithérapie) et présentant une BPCO non contrôlée avec signature inflammatoire de type 2. Dupixent est le premier et le seul médicament biologique ayant permis d'obtenir une diminution cliniquement et hautement significative (30%) des exacerbations aiguës modérées ou sévères de la BPCO (détérioration rapide et aiguë des symptômes respiratoires), ainsi que des améliorations significatives de la fonction respiratoire, de la qualité de vie et des symptômes respiratoires dus à la BPCO.

* Le groupe de services numériques Infotel grimpe de plus de 2% ce jeudi à 57,20 euros après avoir dégagé en 2022 un résultat opérationnel courant de 29,8 ME, en hausse de +35,7%. Infotel avait précédemment communiqué un chiffre d'affaires annuel de 300,4 ME, en hausse de 14%. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 9,9%, en amélioration de 0,6 point par rapport à 2021. Le résultat net ressort à 20,9 ME, en hausse de +51,4%, représentant un taux de marge nette de 7% (+1,7 point par rapport à 2021). Il sera proposé à l'Assemblée générale du 17 mai 2023 le versement d'un dividende de 2 euros par action, représentant une croissance de 25 % par rapport à 2021.

* Haulotte poursuit sa hausse de 5% à 3,3 euros. Le groupe prévoit une croissance de ses ventes supérieure à +20% en 2023 et le retour à un niveau de marge opérationnelle courante (hors gains et perte de change) entre 3% et 4%.

VALEURS EN BAISSE

* BNP Paribas, Société Générale et Axa reperdent environ 2%.

* Voltalia chute de 12,5% à 13,6 euros après des résultats annuels marqués par un creusement de sa perte nette malgré un chiffre d'affaires en vive hausse.

* Guerbet perd 10% à 17,5 euros après sa publication annuelle. Si le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale est parvenu à préserver sa rentabilité opérationnelle en 2022, il a essuyé une lourde perte nette de 41,1 ME sur l'exercice et a averti que ses marges resteront sous pression en 2023. En ce début d'année, Guerbet se déclare en effet confiant dans sa capacité à développer son chiffre d'affaires sur un marché des produits de contraste qui évolue favorablement, avec une croissance structurelle des volumes s'accompagnant aujourd'hui, pour la première fois depuis de nombreuses années, d'effets prix positifs. Le groupe reste néanmoins confronté à un environnement exigeant, marqué par la persistance de tensions sur les coûts d'approvisionnement, en particulier sur l'iode. Ces effets inflationnistes, peu impactant en 2022, dégraderont les marges du groupe en 2023.

* LVMH cède 0,4% à 812 euros. Oddo BHF a remonté sa cible de 861 à 881 euros ('surperformer').

* Valneva perd 5% à euros à 4,62 euros. Le chiffre d'affaires total est estimé entre 220 et 260 millions d'euros pour 2023, dont 130 millions à 150 millions d'euros de ventes de produits, y compris des ventes marginales de vaccins contre la COVID-19 dans le cadre d'un accord de fourniture existant avec le Royaume de Bahreïn et 90 millions à 110 millions d'euros d'autres produits opérationnels. Les dépenses de 'R&D' sont estimées entre 70 millions et 90 millions d'euros. Portzamparc a abaissé son objectif sur Valneva de 10,7 à 9,5 euros ('achat').