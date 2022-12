Mi-séance Paris : le CAC40 reperd du terrain après une séance de mardi trop optimiste

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La belle hausse d'hier (+1,42%) en Bourse de Paris ne se poursuit pas et l'indice parisien rend 0,6% sur les 6.700 points en fin de matinée. La décélération plus forte que prévu de la hausse des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, à 7,1% sur un an en novembre, a soulagé mardi les investisseurs après la publication vendredi de chiffres supérieurs aux attentes concernant les prix à la production. Pour autant, Wall Street a limité sa progression en clôture après une réaction initiale certainement trop optimiste.

Le consensus de marché a quand même évolué vers une révision à la hausse de la probabilité que la Fed ralentisse le rythme de la remontée de ses taux début 2023, avant de probablement mettre fin au cycle de resserrement monétaire en mars. Concernant la décision du jour, le baromètre Fed Watch pointe à quasiment 80% des investisseurs interrogés anticipant un tour de vis de seulement 50 points de base. La Fed devrait donc porter son taux des 'fed funds' entre 4,25% et 4,5%, au plus haut niveau depuis décembre 2007.

VALEURS EN HAUSSE

* Seule hausse significative sur le CAC40, TotalEnergies remonte encore de 0,9% à 58,4 euros pendant que le baril de Brent poursuit sa remontée à 81 dollars.

* Le groupe Linedata (+2,4% à 46,7 euros) a décidé de réduire son capital social par annulation de 318.520 actions auto-détenues, soit 5% du capital. Le capital de l'éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management et de l'assurance sera désormais composé de 6.060.807 actions.

* Groupe Partouche gagne 2,8% à 22,2euros. Le 1er exploitant de casinos en France a renoué avec son niveau d'activité pré-pandémie sur son dernier exercice financier avec un chiffre d'affaires annuel de 388,8 ME, en croissance de 52%. A périmètre constant, il progresse de 108,2% par rapport à 2021 et de +2% par rapport à 2019. Le Produit Brut des Jeux a atteint 636,7 ME, en progression de 81,8% sur un an.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, ArcelorMittal cède 3,4% à 25,2 euros. La pression vendeuse sur le géant de l'acier est à relier à une note de Bank of America qui a dégradé sa recommandation à 'neutre' avec un objectif fixé à 28 euros. Le marché reste malgré tout largement positif sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 14 analystes sont à l''achat', 5 à 'conserver' et 1 seul à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 33,17 euros.

* Air France KLM redonne 2,4% à 1,24 euro alors que la compagnie française reste confrontée à une potentielle grève d'une partie de son personnel navigant pendant les fêtes de fin d'année. Mais le transporteur ne s'attend pas à annuler des vols, à ce stade, et s'efforce d'éviter d'éventuelles perturbations de voyage. "En ce qui concerne le préavis de grève émis par certains syndicats du personnel navigant commercial, Air France prévoit de faire voler tous ses clients vers leurs destinations", a déclaré AF à 'Bloomberg'. La société affirme que les pourparlers se poursuivent avec les organisations représentatives du personnel de cabine. Air France a tenu 14 réunions avec des représentants syndicaux depuis septembre et en prévoit 5 autres d'ici à janvier, a précisé un porte-parole du groupe. Le Syndicat des navigants du groupe Air France (SNGAF) et l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC) ont déposé un préavis de grève qui court du 22 décembre au 2 janvier 2023. Ils réclament la signature d'un accord collectif provisoire pour remplacer l'accord déterminant leurs acquis sociaux venu à expiration fin octobre.

* Gros décrochage pour AB Science en ce milieu de semaine. Le titre de la biotech plonge de 28% à 6,1 euros après que la société eut indiqué avoir reçu un avis d'insuffisance de l'agence de santé canadienne dans le cadre de la demande de mise sur le marché du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique. AB Science précise bien que ce NOD (et non pas un NON : Notice of Non-compliance) signifie que l'agence Health Canada a demandé que des informations supplémentaires soient communiquées dans le cadre de la demande de mise sur le marché du masitinib. Le processus d'examen a été interrompu et reprendra quand ces informations auront été communiquées à Health Canada.