Mi-séance Paris : le CAC40 repasse au rouge

(Boursier.com) — La tendance est à la baisse ce jeudi midi à Paris dans un marché qui poursuit son mouvement de yo-yo, alors que les places européennes tournent au ralenti en raison de l'Ascension. Le CAC40 redonne 0,9% à 4.455 pts. Sur les marchés de la zone Asie/Pacifique aussi, la tendance était prudente ce matin, malgré Wall Street qui est repartie de l'avant hier soir, soutenue par les Gafa et les pétrolières, tandis que les cours du brut ont retrouvé leurs plus hauts niveaux depuis près de deux mois. L'ombre au tableau est à chercher du côté des relations entre Pékin et Washington, alors que le Sénat américain a voté un projet de loi qui pourrait empêcher certaines entreprises chinoises de se faire coter et de lever des fonds à la Bourse de New York, un texte qui contribue à envenimer encore les relations sino-américaines.

Donald Trump a de son côté fait une nouvelle déclaration tonitruante sur Twitter, en comparant la pandémie de Covid-19 à une "tuerie de masse" mondiale, dont il impute la responsabilité à l'"incompétence" de la Chine...

ECO ET DEVISES

La Réserve fédérale a publié mercredi soir le compte-rendu de sa dernière réunion des 28 et 29 avril... Dans ces "Minutes", les responsables de la Fed ont renouvelé leur engagement à maintenir les taux d'intérêt proches de zéro jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que l'économie américaine est en passe de rebondir, selon ce compte-rendu.

Les participants sont convenus de "recourir aux outils du Comité et d'agir de manière appropriée pour soutenir l'économie", a indiqué le Fed. Le compte-rendu révèle que les banquiers centraux sont très inquiets de la gravité de la crise économique provoquée par le Covid-19. La Fed fait état d'une "quantité extraordinaire d'incertitudes et de risques considérables" liés au coronavirus. Les participants se sont aussi inquiétés de l'impact de possibles faillites en série sur la santé financière des banques américaines...

L'or reste ferme autour des 1.748$ l'once. Le métal jaune progresse d'environ 14% depuis le début de l'année, soutenu par les incertitudes entourant l'ampleur de la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. Les injections massives de liquidités de la part des banques centrales soutiennent aussi les actifs matériels tels que l'or et les autres métaux précieux.

L'euro pointe à 1,0965$, toujours soutenu par l'annonce, en début de semaine, d'un projet de plan de soutien européen de 500 milliards d'euros par Emmanuel Macron et Angela Merkel.

A suivre aux Etats-Unis aujourd'hui :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

- Indice flash PMI américain des services. (15h45)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

- Reventes de logements existants. (16h00)

VALEURS EN HAUSSE

Solocal : remonte de 5% suivi de Saint-Gobain, Verallia (+4%)

Showroomprivé : +3% avec SII

AKKA Technologies (+2%). Suite au lancement de la procédure de retrait de la cote initiée le 13 mai dernier, AKKA Technologies détient 100% du capital de Data Respons dont la bourse d'Oslo a confirmé le retrait de la cote en date du 19 mai.

AKKA rappelle que l'acquisition de Data Respons s'inscrit dans sa volonté de renforcer ses activités digitales. Data Respons est un leader du numérique qui possède une expertise avancée du développement de logiciels, de services 'R&D', de systèmes embarqués avancés et de solutions IoT.

Data Respons travaille toujours à pleine capacité en dépit de la crise pour proposer des solutions à ses clients, et a enregistré une croissance organique de 8% au premier trimestre.

Virbac : +2% avec Haulotte, ALD, Iliad, Eurofins

Vicat : +1% avec Rexel, Vilmorin, Tarkett, Carrefour, Atos et Rallye

Auplata Mining Group (stable) annonce avoir obtenu l'agrément de l'administration fiscale française pour la nouvelle usine de Dieu Merci au titre du "crédit d'impôt des investissements réalisés outre-mer par les entreprises."

Dans le cadre de la construction de son unité de traitement de lixiviation par charbon actif du minerai aurifère et de l'acquisition de matériels et équipements mobiliers sur le site minier de Dieu Merci, à Saint-Élie en Guyane française, AMG avait sollicité auprès de la Direction générale des Finances publiques le bénéfice des dispositions prévues à l'article 244 quater W du Code Général des Impôts (CGI).

A la suite de la signature de l'arrêté préfectoral complémentaire du 21 novembre 2019 autorisant la mise en production de l'usine et après finalisation de l'instruction du dossier, la Direction générale des Finances publiques a notifié à la société, le 12 mai 2020, la décision d'agrément qui ouvre ainsi droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI.

Ainsi, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le crédit d'impôt s'élèvera à 35% de la base éligible arrêtée par l'administration fiscale à 16,6 ME. De ce fait, AMG devrait percevoir, dans les délais prévus par la règlementation et sous réserve du respect des termes de la décision d'agrément, un crédit d'impôt de 5,8 ME en numéraire.

VALEURS EN BAISSE

Altice Europe (-15%) a publié ses comptes du T1 2020 marqués par un chiffre d'affaires qui a progressé de 3,6% en GA. L'EBITDA monte de 1% en GA et la marge d'EBITDA s'établit ainsi à 36,2% au T1 2020. Le total des dépenses d'investissement accumulées pour Altice Europe était de 722 millions d'euros au premier trimestre 2020.

En conséquence, le Cash Flow Opérationnel Libre ressort à 592 millions d'euros au T1 2020, en croissance de 11,6% en GA.

Après un bon début d'année, le Groupe ne voit actuellement aucun besoin de modifier les prévisions 2020.

Pour l'ensemble de l'année 2020, le Groupe prévoit

-d'accélérer la croissance des revenus des services résidentiels dans ses zones géographiques clés

-d'augmenter le chiffre d'affaires et l'EBITDA d'Altice Europe

-le désendettement supplémentaire du Télécom Périmètre, objectif de levier de 4x à 4,5x dette nette sur EBITDA

A moyen terme, le groupe vise un cash flow libre organique supérieur à 1 milliard d'euros.

Le Groupe continue d'évaluer attentivement les impacts potentiels de la pandémie.

Les principaux impacts financiers négatifs comprennent :

Les retards de construction du FTTH pendant les confinements que le groupe prévoit de rattraper; la vente d'équipements alors que les magasins sont fermés, devrait reprendre à la fin du T2 2020; le roaming ainsi que la publicité sévèrement affectée.

Les prévisions supposent que les confinements soient levés au cours du T2 2020 avec une reprise économique progressive par la suite...

Klepierre : recule encore de 4% avec Natixis, Esi, MdM

Eramet : -3,5% avec DBV et P&V

Nexity : -3% suivi de SES et Lagardere

Infotel (-3%) a enregistré une activité en croissance de +5% au 1er trimestre 2020, malgré la pandémie liée au Covid-19 dont les premiers effets ont été observés durant le mois de mars 2020, interrompant un début d'année pourtant prometteur.

Les secteurs qui ont été immédiatement impactés sont l'Industrie avec Airbus et PSA, et les Services / Transports avec Air France, représentant 30 % du chiffre d'affaires total du Groupe en 2019.

Dès l'annonce de l'arrêt ou de la suspension de projets chez les clients, Infotel a immédiatement pris les mesures nécessaires pour affronter cette situation, activité partielle, réduction de la sous-traitance, recours au télétravail, prise de RTT et de congés, arrêt des embauches.

Disposant d'une situation financière très solide, sans aucune dette financière, et d'une trésorerie nette à fin mars 2020 de 77,5 ME, Infotel estime avoir les ressources nécessaires pour traverser cette crise et poursuivre son développement.

En vue du redémarrage progressif de l'activité, sauf reprise de la pandémie, Infotel s'efforce de maintenir l'ensemble de ses équipes et n'a procédé à aucun licenciement économique. L'Assemblée générale tenue à huis clos ce jour a décidé de baisser le dividende de 34% à 1,05 Euro.

Innate : -2,5% avec Catana, Gecina, Chargeurs, Accor, Peugeot, BNP Paribas, SG et Atari

Publicis (-1%) McDonald's a nommé le groupe comme partenaire de son agence de planification média en Chine continentale. "McDonald's Chine est une marque incroyable avec des objectifs de croissance ambitieux en Chine, et nous sommes vraiment honorés d'avoir obtenu ce compte. McDonald's cherchait plus qu'une agence de planification média conventionnelle. Nous avons démontré notre approche Power of One en réunissant une équipe interfonctionnelle à travers les médias, la technologie publicitaire, la science des données et l'analyse, pour stimuler l'efficacité et l'efficience des médias. Nous sommes prêts à être un partenaire de croissance pour McDonald's Chine" a déclaré Jane Lin-Baden, associée directrice APAC et PDG de l'Asie du Nord de Publicis Groupe.

Air France (-1%) Face à la crise sanitaire, et compte tenu de son impact sur les niveaux d'activité prévus, le groupe Air France-KLM annonce "l'arrêt définitif de l'exploitation des Airbus A380 d'Air France". Initialement prévu pour la fin de l'année 2022, le retrait de la flotte d'Airbus A380 s'inscrit dans le cadre de la stratégie de simplification de la flotte du groupe Air France-KLM qui vise à "la rendre plus compétitive, en poursuivant sa transformation avec des avions plus modernes, plus performants et dont l'empreinte environnementale est considérablement réduite".

Cinq des Airbus A380 de la flotte actuelle sont la propriété d'Air France ou en crédit-bail, les quatre autres étant en location d'exploitation. L'impact global de la dépréciation de la flotte d'Airbus A380 est estimé à 500 millions d'euros et sera comptabilisé au deuxième trimestre 2020 en résultat non courant, indique le transporteur aérien. Les Airbus A380 seront remplacés par des appareils de nouvelle génération, comme l'Airbus A350 et le Boeing 787, dont les livraisons sont en cours.

bioMérieux (-0,5%) a annoncé le marquage CE des tests sérologiques VIDAS anti-SARS-CoV-2 pour la détection des anticorps chez les personnes qui ont été exposées au virus SARS-CoV-2 responsable de la maladie COVID-19.

Les tests VIDAS anti-SARS-CoV-2 IgM et anti-SARS-CoV-2 IgG sont utilisés pour mesurer la présence d'anticorps chez les personnes qui ont été infectées par le SARS-CoV-2. Dans ce contexte, la spécificité des tests est particulièrement importante pour assurer que le test d'une personne qui n'aurait pas été infectée est bien systématiquement négatif. Les deux tests VIDAS anti-SARS-CoV-2 IgM et anti-SARS-CoV-2 IgG fournissent un résultat en moins de 30 minutes et ont démontré d'excellentes performances sur un grand nombre d'échantillons cliniques, avec respectivement 99,4% et 99,9% de spécificité.

bioMérieux prévoit de soumettre rapidement une demande d'autorisation d'utilisation en urgence (EUA - Emergency Use Authorization) de ces tests auprès de la FDA américaine.