Mi-séance Paris : le CAC40 repasse au-dessus des 7.600 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 repasse au-dessus des 7.600 points ce vendredi à la faveur d'un gain de 0,6% (7.633 points), reprenant ainsi la majeure partie du terrain perdu hier (-0,88%) après le record absolu de presque 7.703 points mercredi (en séance).

On attend cet après-midi la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain qui, selon sa teneur, pourrait changer la donne ou accentuer le mouvement initial. Alors que les investisseurs continuent de parier sur un assouplissement monétaire important et ce, dès le premier semestre, une résistance plus forte qu'attendue du marché du travail pourrait raviver les craintes que la Fed ne baisse pas ses taux aussi fortement qu'attendu, alors que son président, Jerome Powell, a déjà écarté la possibilité d'une première baisse de taux d'intérêt directeur en mars. Hier soir, les résultats trimestriels de Meta et d'Amazon ont agréablement surpris et continuent à porter l'ensemble du segment "tech".

VALEURS EN HAUSSE

* Vallourec bondit de près de 6% à 14,5 euros. Il faut dire que le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé que ses résultats 2023 seront finalement supérieurs à ses précédentes perspectives. Le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) pour l'exercice clos devrait être supérieur à 1,190 milliard d'euros (entre 1,075 et 1,175 MdsE précédemment). Le RBE du quatrième trimestre 2023 dépasserait ainsi 275 millions d'euros. La génération de trésorerie globale au quatrième trimestre 2023, auparavant attendue positive, devrait dépasser 140 ME, qui incluent environ 37 ME liés à la cession du site de Muelheim. "Le Groupe a réalisé son meilleur Résultat Brut d'Exploitation et sa meilleure génération de trésorerie depuis près de 15 ans. Suite à notre désendettement, nous avons pour objectif un retour significatif aux actionnaires, potentiellement dès 2025", a déclaré Philippe Guillemot, PDG de Vallourec.

* Stellantis gagne 2,4% à 21,3 euros). La marque Peugeot affiche une bonne performance commerciale en France en janvier et prend le leadership du marché VP+VU avec une part de marché de 16,8%, et une hausse de 15,6% de ses volumes de ventes, dans un marché en progression de 8,6%. Peugeot prend également le leadership du marché des véhicules particuliers avec 16,7% de part de marché, et une hausse de 15,4% de ses volumes de ventes vs 2023. Peugeot se classe en tête du marché B2B en France en janvier 2023 en VP+VU avec notamment la première place occupée par la Peugeot 308. La Peugeot 208 se classe en tête des véhicules particuliers les plus vendus en France avec une part de marché de 6,8%, en progression de 1,5 points vs. janvier 2023. La Peugeot e-208 est également numéro un du segment des voitures électriques à particulier avec 10,9% de part de marché.

* Safran remonte de 0,9% à 174,80 euros alors que Morgan Stanley reste à 'surpondérer' sur le dossier avec un objectif de cours relevé de 194 à 200 euros. Goldman Sachs avait hier dégradé l'équipementier aéronautique à 'neutre' en visant un cours de "seulement" 182 euros. La banque évoquait "une marge de manoeuvre limitée" pour une potentiel revalorisation du consensus et une forte surperformance récente par rapport aux pairs...

* Schneider Electric monte de 1,8% ce vendredi à 189 euros, alors que la SG reste à l'achat sur le dossier en relevant sa cible de 190 à 215 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Pluxee revient en arrière de 3,7% ce vendredi à 28,80 euros, alors que le groupe issu du 'spin-off' de Sodexo a vu sa première cotation se dérouler en forte hausse hier en bourse de Paris. Le spin-off de Pluxee a été mis en oeuvre selon le calendrier défini, à savoir le détachement et la première cotation sur Euronext Paris le 1er février. La livraison des titres Pluxee aux actionnaires est prévue le 5 février.

* Lectra se replie de 3,5% à 31,6 euros en fin de matinée à Paris. La pression vendeuse sur le titre est à relier à une note de la SocGen qui a dégradé le dossier à 'conserver' avec un objectif de 35 euros. Les analystes sont très partagés sur la société spécialisée dans les logiciels et systèmes de découpe automatique puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 2 sont 'positifs', 2 sont 'neutres' et 1 est 'négatif'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 32,5 euros.

* BNP Paribas ne parvient pas à rebondir après avoir chuté hier de 9% dans la foulée de résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. La banque a été particulièrement pénalisée par une série de charges exceptionnelles et un affaiblissement des activités liées au crédit consommation et à l'immobilier commercial. Sur les trois derniers mois de 2023, l'établissement financier a vu son résultat net part du groupe chuter de 50% à 1,07 milliard d'euros, contre 2 MdsE de consensus, pour un produit net bancaire en légère progression de 0,1% à 10,9 milliards d'euros (11,45 MdsE de consensus). Parmi les derniers avis de brokers, RBC Capital reste à 'surperformance' sur BNP Paribas mais avec un objectif de cours ajusté de 82 à 77 euros.

* Rexel cède 0,6% à 24,5 euros. La SocGen a dégradé Rexel à 'vendre' en visant 22 euros.